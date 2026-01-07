España

Sandra Barneda llega a su límite y abandona el plató de ‘La isla de las Tentaciones’: “Yo no aguanto esto más. Respetadme”

La presentadora del espacio de Mediaset vivió uno de los momentos más tensos de la edición en la hoguera de confrontación de las solteras

Sandra Barneda abandona el plató
Sandra Barneda abandona el plató de 'La isla de las Tentaciones' (Mediaset)

Sandra Barneda vivió uno de los momentos más tensos y emotivos de La isla de las Tentaciones en la emisión que tuvo lugar la noche de este martes, 6 de enero. Y es que lejos de lo esperado abandonó el plató por completo, tras haber llegado a su límite y verse afectada por la situación. La razón de su furia fue la actitud de dos de las concursantes, Almudena y Cristina, durante la hoguera de confrontación, un momento que no solo desbordó a las participantes, sino también a la propia presentadora.

El programa, que ha sido un hervidero de tensiones y confrontaciones, alcanzó un punto crítico cuando Cristina, la tentadora que ha estado involucrada con Darío, irrumpió con una actitud desafiante frente a Almudena, la novia del joven. Desde el primer momento, las dos comenzaron a intercambiar insultos y comentarios despectivos, sin ningún tipo de filtro. “Llora nena, sola, las que ríen se quedan solas”, cantaba Cristina, dirigiéndose directamente a Almudena con una sonrisa que evidenciaba la provocación.

Cristina y Almudena se enfrentan
Cristina y Almudena se enfrentan en 'La isla de las Tentaciones' (Mediaset)

Pero eso no fue todo: la tensión aumentó rápidamente cuando Almudena, completamente fuera de sí, comenzó a gritarle a Cristina: “Cobarde. Espérate que me voy a tapar, que yo no soy como tú. Cobarde, que eres una cobarde, que solo sabes taparte. No eres reina ni de tu casa”. Los intercambios entre ambas se convirtieron en un monólogo de insultos y recriminaciones, donde la falta de respeto alcanzó niveles extremos.

El momento más tenso de la confrontación llegó cuando Almudena, con furia, acusó a Cristina de haber ridiculizado a Darío frente a las cámaras, al asegurar que ella lo había besado en secreto y que sus compañeros de programa se habían reído de él. “Vergüenza te debería dar”, le espetó Almudena a la tentadora, mientras la situación se descontrolaba por completo. Las palabras y los gritos crearon un caos total, que finalmente colmó la paciencia de Sandra Barneda.

Almudena consuela a Sandra Barneda
Almudena consuela a Sandra Barneda tras abandonar la hoguera de solteras en 'La isla de las Tentaciones' (Mediaset)

La presentadora, visiblemente afectada por la situación, no pudo soportar más el espectáculo de descalificaciones y, de manera abrupta, decidió levantarse de su puesto y alejarse del plató. Caminó hasta la playa, a unos metros de distancia, buscando aire y calma en medio del caos. “Ya no aguanto más”, afirmó la catalana. Ante esta salida inesperada, Almudena no dudó en seguirla para intentar apaciguar la situación. Sentada en la arena y con cara de impotencia, Almudena intentó hacerle ver a Barneda su preocupación por lo sucedido, pidiéndole que regresara al plató. “Te debería dar vergüenza. Mira lo que has conseguido. Hay que tener un poquito más de dignidad y a ver si le pides perdón a Sandra. Joyita, que eres una joyita”, le dijo Almudena a Cristina antes de seguir a la presentadora.

“Me tenéis que respetar”

Una vez frente a ella, Almudena, entre sollozos, se disculpó: “Sandra, perdóname, perdón, ya no voy a faltar más el respeto, te lo prometo. Pero, ¿has visto cómo ha venido esta persona?”. Las palabras de Almudena, cargadas de arrepentimiento, contrastaban con el tono desafiante de Cristina, quien, lejos de mostrar remordimientos, parecía más centrada en defender su postura que en calmar los ánimos. En ese momento, Sandra Barneda le dirigió unas duras palabras: “No, es que no me parece normal. No me parece normal. Has visto el jaleo que estáis formando. Sed un poco más dignas, tenéis que estar por encima. Es que, de verdad, y me tenéis que respetar un poco”, le recriminó la presentadora, claramente agotada por la dinámica del programa.

Tras este intercambio de palabras, Sandra Barneda finalmente accedió a regresar al plató, aunque no sin antes expresar su indignación ante las participantes: “Esto no puede volver a ocurrir, chicas, ¿Os estáis viendo?”. A su regreso, la confrontación entre Cristina y Almudena disminuyó, pero la tensión siguió presente en el ambiente. Ambas continuaron su enfrentamiento, aunque ya con un tono menos explosivo, mientras la presentadora trataba de restablecer el orden.

