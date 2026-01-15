España

Darío sobre Almudena, antes de abandonar ‘La isla de las Tentaciones’: “Yo sabía que la estaba reventando por dentro”

Uno de los reencuentros más esperados ha ido acompañado de Borja, la actual pareja de Almudena, así como de Érika y Soraya, con quien Darío se ha visto en varias ocasiones

En el reencuentro de 'La isla de las tentaciones 9', Borja aparece junto a Érika, una de las tentadoras. / Captura del programa

Cuatro meses después de la finalización de La isla de las tentaciones 9, el reencuentro televisivo entre Almudena y Darío ha desvelado la profundidad del distanciamiento y toxicidad entre ambos y la manera en que sus vidas han evolucionado desde la ruptura. El cara a cara, muy esperado por quienes han seguido la trayectoria de la pareja, ha ido acompañado de reproches, lágrimas y momentos de tensión, además de la aparición de Borja, Érika y Cristina.

La emisión ha mostrado la cronología de los hechos tras la hoguera final del programa, cuando Almudena y Darío, después de once años juntos, optaron por poner fin a la relación. Al dejar República Dominicana, los caminos de los dos se separaron de inmediato: Almudena permaneció en Madrid junto a Borja, el tentador con quien ha iniciado una nueva etapa; mientras que Darío regresó a Málaga.

Almudena ha señalado ante las cámaras de Telecinco que, tras el final de la grabación, necesitó varios días para comunicar a su familia la ruptura. “Tres días después llamé a mi madre y le dije que ya no estábamos juntos y que estaba bien”, ha reconocido, aunque admite que fue una situación muy complicada para ella. En ese tiempo, Borja estuvo a su lado, un apoyo que ha definido como esencial: “Fue una de las mejores semanas de mi vida, me ha hecho sentir cosas que jamás había sentido”.

Darío echa en cara a Almudena su relación con Borja

Durante el reencuentro organizado por el programa, los desacuerdos entre Darío y Almudena han quedado en evidencia. Almudena ha relatado que, al decidir no regresar a Málaga con Darío y quedarse en Madrid, él comenzó a enviarle mensajes, cuestionando su relación con Borja, algo que ella ha preferido no aclarar y, eventualmente, optó por bloquear a su expareja.

En la sala de visionado, Darío ha mostrado su desacuerdo con el relato de Almudena e incluso la ha tachado de “mentirosa”, ante lo que Almudena ha reaccionado con enfado: “Lo más sinvergüenza que me he podido echar a la cara en estos 11 años; eres un cabrón, me has destrozado la vida”. Acto seguido, Darío ha admitido que sabía que “estaba destrozando por dentro” a Almudena cuando le fue infiel durante el programa, pero que no conoce manera de hacerlo mejor.

El desencuentro se ha intensificado al abordar las consecuencias familiares de la ruptura, especialmente por el vínculo con la perra que compartían y el trato con los respectivos padres. Darío ha explicado que su madre “ha perdido una hija y a la perra”, lo que ha provocado un nuevo cruce de reproches y la salida de Almudena del plató entre lágrimas. A su regreso, ya más calmados, ambos han coincidido en que el afecto continúa, pero no como pareja. “Te amo, pero no puedo estar contigo”, ha admitido Darío, mientras Almudena ha reflexionado sobre el error de idealizar la relación: “Un día estaba viendo mis notas y el 1 de enero escribí que no era feliz”.

En el reencuentro de 'La
En el reencuentro de 'La isla de las tentaciones 9', Almudena acaba yéndose con Borja. / Captura del programa

Soraya a Almudena, sobre Darío: “Enhorabuena por quitarte a tremendo personaje”

Borja, el tentador que protagonizó junto a Almudena los días posteriores a la ruptura del programa, se ha incorporado también al reencuentro para compartir cómo ha sido esta nueva etapa. Almudena ha confirmado que, tras su paso por La isla de las tentaciones, ambos no se han separado. Borja se ha mostrado emocionado al declarar: “Te quiero, no dudo de lo que siento por ti. Me vas a tener independientemente de todo lo que pase, sé la mujer que eres”. Por su parte, Almudena ha matizado que desea ir despacio en la nueva relación, recordando que acaba de salir de una muy larga, pero ha dejado claro que su vínculo con Darío es solo de cariño y no alberga dudas al respecto.

Al margen del desenlace, Darío ha admitido en el plató haber mantenido encuentros con dos de las solteras tras concluir el programa, específicamente Soraya y Érika. Esta última ha intervenido en el reencuentro para explicar que ambos se están conociendo, pero sin compromiso serio aún. “Todavía es muy pronto, llevamos un mes y poco”, ha matizado. Soraya, por su parte, ha enviado un mensaje crítico a Darío y de apoyo a Almudena: “Enhorabuena por quitarte a tremendo personaje que tenías al lado”.

Borja califica de “manipulador” a Darío

Durante la emisión, han surgido además roces entre Darío y Borja. Borja ha reprochado que Darío mantuviera ciertas actitudes tras enterarse de la relación de Almudena y que llegara a llamarla cuando él supo que ella se encontraba en Tenerife, calificando a Darío de “manipulador y un hipócrita”. Por su parte, Darío ha lanzado a Borja que acabaría siendo solo “un parche” en la vida de Almudena: “Cura a una mujer rota y el que acabará roto serás tú”.

Estas son todas las solteras de ‘La Isla de las Tentaciones 7′.

Finalmente, tras la tempestad de reproches cruzados y lágrimas, ambos han aceptado que la relación pertenece totalmente al pasado. Almudena y Borja han abandonado el plató dejando claro que actualmente “son felices”, mientras que la última intervención de Darío y Almudena, ya calmados, ha servido para confirmar que solo queda cariño entre ellos, puesto que ni tan solo se han saludado.

