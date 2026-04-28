Cuándo se cobra el paro en mayo de 2025: día que paga CaixaBank, ING, BBVA y otras entidades

Una persona pasa al lado de una oficina del paro del Paseo de Acacias, a 3 de noviembre de 2023, en Madrid (España). (Gustavo Valiente - Europa Press)

Actualmente, más de 920.000 personas reciben algún tipo de subsidio por desempleo. Y, cada mes, todas ellas dependen de la transferencia de dicha prestación -gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)- para cubrir sus gastos más básicos. Esta ayuda económica pública está dirigida a trabajadores que han perdido su empleo de forma involuntaria y cumplen con los requisitos de cotización establecidos. Ahora, con mayo a la vuelta de la esquina, los beneficiados ya empiezan a preguntarse cuándo llegará el dinero a su cuenta. Pero la respuesta no es sencilla, porque la fecha exacta del ingreso varía según el banco con el que opere cada persona.

El SEPE realiza los pagos de las prestaciones entre el 5 y el 10 de cada mes. Cuando la fecha establecida cae en sábado, domingo o festivo, el abono se traslada al siguiente día hábil. Sin embargo, cada entidad financiera aplica sus propios plazos para hacer efectivo ese ingreso en la cuenta del cliente. Algunos bancos, incluso, adelantan el pago durante la primera semana del mes.

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Cuándo realiza la transferencia cada entidad

Estas son las fechas previstas para mayo, según el banco:

Banco Santander : a partir del 6 de mayo

CaixaBank : a partir del 10 de mayo

Banco Sabadell : a partir del 11 de mayo

Bankinter : a partir del 11 de mayo

BBVA : a partir del 11 de mayo

ING : a partir del 11 de mayo

Caja de Ingenieros : a partir del 11 de mayo

Abanca : a partir del 11 de mayo

Ibercaja : a partir del 11 de mayo

Unicaja: a partir del 11 de mayo

El pago llega siempre por transferencia bancaria. Solo en casos muy excepcionales el SEPE puede autorizar el cobro en efectivo.

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Cuánto se cobra y de qué depende

Además, hay que tener en cuenta que el importe que recibe cada beneficiario no es el mismo para todos. La cuantía varía en función del historial laboral de cada persona y de su situación en el momento de solicitar la ayuda.

Quienes hayan trabajado más de un año y cotizado el tiempo suficiente acceden a la prestación contributiva por desempleo, cuyo importe se calcula a partir de los años cotizados. A ese criterio base se añaden otros elementos que pueden modificar la cantidad: estar en situación de baja médica, formar parte de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o cualquier otra circunstancia extraordinaria reconocida por el SEPE.

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Quienes no alcanzan el umbral mínimo de cotización para acceder a la prestación contributiva pueden optar al subsidio por desempleo, una ayuda de menor cuantía y carácter no contributivo, pensada para personas que han agotado la prestación ordinaria o que no reúnen los requisitos para acceder a ella.

Por qué conviene saber cuándo llega el pago

Para muchas familias, la prestación por desempleo es el único ingreso mensual mientras dura la búsqueda de otro trabajo. Saber con días de anticipación cuándo llegará el dinero permite organizar los pagos fijos del hogar, como el alquiler, las facturas, la cesta de la compra o el transporte.

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Si llegada la fecha prevista, el ingreso no aparece en la cuenta, lo más recomendable es contactar primero con el banco para descartar una incidencia técnica. Si la entidad confirma que no ha recibido la orden de pago, lo siguiente sería acudir directamente a una oficina del SEPE para verificar que no haya ningún problema administrativo con la prestación.