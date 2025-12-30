España

La segunda hoguera mixta de ‘La isla de las tentaciones’: Sandra se enfrenta a un Darío desatado

El programa de Telecinco encara la recta final con las hogueras mixtas entre las parejas y deja momentos inesperados

La isla de las tentaciones vivió este lunes uno de sus momentos más intensos con la segunda hoguera mixta, un cara a cara que confirmó que las emociones ya no están bajo control. Gilbert, Sandra, Darío y Andrea se encontraron alrededor del fuego en una noche dominada por la crispación, los reproches sin filtro y declaraciones que dejaron huella. Desde el primer cruce de miradas, quedó claro que no sería una hoguera cualquiera.

La tensión estalló incluso antes de que aparecieran las primeras imágenes. Darío, visiblemente provocador, se refirió a Sandra y Andrea como “las solteras de Villa Playa”, una etiqueta que no tardó en encender los ánimos. Sandra respondió sin titubeos, con ironía y dureza, devolviendo el golpe con comparaciones burlonas que elevaron aún más el tono del enfrentamiento. A partir de ese momento, la hoguera se convirtió en un intercambio constante de ataques personales, donde parecía que los conflictos pendientes estaban más entre ellos que con sus respectivas parejas.

Darío defendió su comportamiento apelando a la libertad individual, asegurando que actuaba cuando y como quería, del mismo modo que —según él— lo hacía Sandra. Ella, por su parte, no se quedó callada y justificó sus decisiones recordando que supuestamente Juanpi le había sido infiel varias veces antes de la experiencia, dejando claro que no pensaba reprimirse. Mientras Sandra asumía el papel de portavoz y protectora de sus compañeras, Andrea optó por mantenerse en un discreto segundo plano, observando cómo la tensión crecía sin intervenir.

El primer gran golpe emocional llegó con Gilbert. En la tablet aparecieron imágenes explícitas de Claudia manteniendo relaciones con Gerard, una escena que superó su capacidad de aguante. Alterado, se levantó y se negó a seguir mirando, apartando la pantalla y obligando a la presentadora a intervenir. A pesar de los intentos por calmarle, Gilbert insistió en que no podía enfrentarse a algo que, según él, ya sabía que iba a destrozarle: “Qué puto asco, todo el día así desde la primera hoguera”. Entre gestos de rabia y palabras cargadas de dolor, expresó su rechazo absoluto a lo que estaba escuchando y viendo, justificando después su propio acercamiento a las solteras como una reacción al sentirse profundamente humillado.

Lejos de mostrar arrepentimiento, Gilbert explicó que actuar de otra manera habría sido traicionarse a sí mismo. Reconoció que, aunque pensaba constantemente en Claudia, el comprobar que ella había seguido adelante sin miramientos fue lo que le empujó a cruzar límites que antes no se había permitido.

El ambiente ya estaba cargado cuando llegó el turno de Sandra. Las imágenes de Juanpi resultaron demoledoras. En ellas, él se desahogaba sobre su relación con palabras que Sandra recibió como una auténtica traición. Visiblemente rota, confesó sentir vergüenza al escuchar cómo hablaba de ella y reflexionó en voz alta sobre su error: haberse entregado tanto a una relación hasta olvidarse de su propio valor.

Andrea fue la siguiente en enfrentarse a la verdad. En su caso, las imágenes mostraron la cercanía entre Enrique y Érika Portillo, así como comentarios que evidenciaban el desgaste de la pareja. Andrea admitió sin rodeos que no confía en él, una desconfianza alimentada por las mentiras acumuladas a lo largo del tiempo. Aun así, reconoció la contradicción que vive, recordando gestos y detalles que en su momento la hicieron sentirse querida.

Darío se enfrenta a Sandra

El momento más explosivo llegó con Darío. Antes de ver nada, ya anticipó lo que creía que iba a ocurrir, convencido de que Almudena estaba actuando movida por la venganza: “Ella está esperando a ver cosas para hacerlas después, y eso me molesta más porque las hace para hacerme daño”. Las imágenes confirmaron sus sospechas: el acercamiento con Borja terminó en un beso que desató su enfado. Pero más que el gesto en sí, lo que más le dolió fue ver cómo el resto de chicas y tentadores celebraban la escena. Sus reproches no se hicieron esperar, generando un nuevo choque con Sandra, que recordó que se trataba del beso más esperado de la villa.

La situación se agravó cuando aparecieron imágenes posteriores, con Almudena y Borja compartiendo cama, besos y gestos de intimidad. Darío admitió que no imaginaba que su pareja llegaría tan lejos y reconoció que, aunque esperaba ver un beso, no estaba preparado para algo más: “¿Eso no es venganza? Qué bien, ¿no?”, le dijo a Sandra. La hoguera se cerró dejando claro que, en esta edición, las decisiones ya no tienen marcha atrás y que las heridas abiertas difícilmente cicatrizarán.

