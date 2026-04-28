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Biocombustible, estiércol y purín: el plan de Bruselas para reducir su dependencia energética que beneficiará a ganaderos de Castilla y León

La guerra en Oriente Medio ha acelerado los planes de la Unión Europea para sustituir los combustibles fósiles por producción energética local proveniente de fuentes renovables

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Montaje en el que se aprecia un cerdo con una gráfica de valores de fondo (canva)
Montaje en el que se aprecia un cerdo con una gráfica de valores de fondo (canva)

La guerra en Oriente Medio ha acelerado los planes de la Unión Europea para sustituir los combustibles fósiles y sus importaciones por producción energética local, proveniente de fuentes renovables. Recientemente, Bruselas ha publicado el plan AcelerateEU, con el claro objetivo de “hacer frente al aumento de los costes energéticos y reducir la dependencia de los volátiles mercados de combustibles fósiles, debido a la escalada del conflicto en Irán”.

Además, según ha expresado la Unión en un comunicado, entre los objetivos del plan se encuentra la creación de una “unión energética” que garantice la seguridad energética, así como “una energía limpia, abundante y de producción nacional a un precio asequible para los consumidores y las empresas de la UE”, eliminando por completo los combustibles fósiles de la producción de electricidad.

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Dentro de las distintas propuestas de la Unión Europea para llevar a cabo la transición energética se encuentra el aumento de la producción nacional de biocombustibles sostenibles y alternativas a los fertilizantes químicos, que han sufrido una fuerte escalada de precios debido al freno del tráfico por el Estrecho de Ormuz. En este terreno, el campo español ha destacado el papel de Castilla y León, por su gran potencial para generar este tipo de combustibles.

Según ha destacado la asociación agraria Asaja, la producción europea de biomasa, junto con el biogás y el biometano, tienen un papel estratégico para sustituir la dependencia de combustibles fósiles importados. “Estos proyectos, vinculados a explotaciones y cooperativas agrícolas y ganaderas, pueden reducir la dependencia del petróleo y a la vez generar ingresos adicionales para los agricultores, creando una nueva fuente de valor en el medio rural”, han señalado.

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Además, la asociación agraria ha destacado el crecimiento de empresas y promotores que han presentado proyectos de plantas de biogás en Castilla y León, por lo que han solicitado a las distintas administraciones el “apoyo decidido” y un acortamiento de los plazos para que estaos proyectos “se conviertan en realidad lo antes posible”.

Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, asegura que el precio de la vivienda y del alquiler seguirá subiendo este año a no ser que España viva una crisis económica originada por la guerra en Oriente Medio.

Estiércoles y purines, alternativas al fertilizante químico

La propuesta energética de la Comisión Europea también pone en relieve identificar otras alternativas a los combustibles fósiles utilizados en los fertilizantes como la urea, promoviendo “soluciones circulares de base biológica” mediante fórmulas que combinen la recuperación de nutrientes reciclados de origen agrario, como estiércoles, purines o restos de cosecha.

En este sentido, otras asociaciones agrarias como COAG han señalado que la guerra en Oriente Medio ha abierto una “oportunidad histórica para el campo”, ya que la falta de fertilizantes químicos es una oportunidad comercial para las fincas ganaderas, que pueden vender su estiércol y purín a agricultores españoles y cubrir incluso las necesidades europeas de fertilizantes.

El sobrecoste de los fertilizantes químicos, visto hasta ahora como un problema imposible de esquivar, ha abierto una ventana para el sector ganadero español, que ha olido la oportunidad de hacer negocio con los nutrientes orgánicos que producen sus explotaciones. Los purines del porcino y los estiércoles del vacuno, ovino y avícola no cotizan en ningún mercado de materias primas, pero contienen el suficiente nitrógeno, fósforo y potasio para remplazar al fertilizante sintético.

El purín porcino, una mezcla líquida de heces, orina, restos de comida y agua de lavado generada en granjas intensivas, puede alcanzar el valor de 5-7 euros por metro cúbico, frente a un coste de gestión cercano a los 2,5 euros, según datos del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón.

Su venta supondría, para una explotación media con 4.000 cerdos de engorde, que producen 7.008 metros cúbicos de purín por año, un valor bruto de 49.056 euros al año que, quitando los 17.555 euros de coste de gestión, dejaría en la granja una ganancia de 31.500 euros anuales. En este mercado destaca Cataluña, ya que concentra más de ocho millones de cabezas porcinas, el 25% del total nacional, y genera más de 1,4 millones de toneladas de purines excedentarios al año.

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