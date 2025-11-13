Claudia cruza los límites en el jacuzzi y Almudena se quiere ir después de la primera hoguera de ‘La isla de las tentaciones 9′

Claudia cruza los límites en el jacuzzi y Almudena se quiere ir (Telecinco)

Las hoguera de la quinta noche de La isla de las tentaciones 9 en República Dominicana han dejado momentos de máxima tensión y dudas entre las parejas que continúan su aventura en el famoso reality de Telecinco. La gala del 12 de noviembre expuso reacciones inesperadas frente a las primeras imágenes reveladoras y desencadenó enfrentamientos, confesiones y nuevas dinámicas en las villas.

Claudia cae en la tentación en el jacuzzi

Claudia ha sido la protagonista de la primera infidelidad de la edición junto a Gerard, tentador VIP’ en una anterior temporada del programa. Entre ambos se generó “una evidente atracción” que cristalizó en un beso con lengüetazo en el jacuzzi. Esta situación obligó a Claudia a enfrentarse a la tablet del juego y a una nueva percepción de su pareja, Gilbert, quien protagonizó su propio momento bailando con una de las tentadoras. “Estoy en shock, no me esperaba para nada esto, es que él no es así. Me hubiera gustado verle así y saber cómo es de verdad, yo no sé si he conocido a una persona que no es o que no siente lo que tiene que sentir por mí”, comentó, impactada por el vídeo que mostró un comportamiento insólito de Gilbert. En la hoguera, Claudia defendió su postura alegando diferencias en la forma en la que ambos se dejan tentar: “Yo con Gerard desde el primer momento me miré y había algo, pero él no se ha visto así en otra en su vida”.

Almudena no puede más y se quiere ir: “No sé si voy a aguantar”

El giro de la noche fue protagonizado por Almudena, quien después de más de once años de relación mostró sus dudas al ver a su pareja Darío en conversaciones y juegos cada vez más cercanos con Cristina. La presentadora Sandra Barneda intervino para poner contexto: “Su falta de detallismo y tu dependencia hacia él, además de tus inseguridades, son las causas que os han hecho venir aquí para poneros a prueba”. Almudena confesó: “Perder algo así por un calentón… Te juro que me rompería el alma”. A medida que la tablet exhibía más escenas comprometedores, la tensión de Almudena fue en aumento: “Siento que se está pasando, no sé si voy a poder aguantar esto, Sandra”. Llegó incluso a sentirse indispuesta en medio de la grabación, pidiendo apoyo a sus compañeras y tomándole el pulso a la situación con frases como: “No me encuentro bien. ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué lo hace?”.

Las palabras de Almudena terminaron marcando uno de los momentos más tensos: “Me quiero ir, Sandra. No aguanto todo esto. Te juro que me está rompiendo el alma”. La concursante explicó a la presentadora el miedo que le produce perder a Darío y su inseguridad frente a un nuevo comienzo: “No quiero perderlo, no quiero, no quiero…”. En un intento de profundizar en sus emociones, Sandra Barneda preguntó si estaba preparada para una vida sin su pareja, a lo que Almudena respondió: “Con todo el dolor de mi corazón, no”. Fue una noche de emociones que dejó huella en la convivencia. La presión vivida, las declaraciones y las imágenes compartidas establecieron un punto de inflexión en su paso por el reality.