Viajes

Las 10 playas más tranquilas de España para una escapada en el puente de mayo

De la playa del Silencio en Asturias a cala Macarelleta en Menorca, estos rincones vírgenes ofrecen aguas cristalinas, paisajes únicos y la desconexión perfecta para quienes buscan escapar del bullicio

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Playa del Silencio, Cudillero, en Asturias.
Playa del Silencio, Cudillero, en Asturias.

Con la llegada del puente de mayo, muchos viajeros buscan un rincón donde desconectar del ajetreo y disfrutar de la tranquilidad del mar. España, con su extensa costa y diversidad de paisajes, es un paraíso para quienes desean descubrir playas poco transitadas, en entornos naturales bien conservados y alejados de las multitudes. Desde el norte verde hasta el sur más exótico, pasando por islas y acantilados espectaculares, el país ofrece arenales que sorprenden incluso a los más experimentados en escapadas.

En este reportaje, repasamos las 10 playas más tranquilas de España para una escapada perfecta en el puente de mayo. Son lugares de acceso menos sencillo, a menudo sin apenas servicios ni construcciones, pero con un encanto salvaje y auténtico que las convierte en verdaderos refugios naturales. Ideal para quienes buscan silencio, aguas cristalinas y paisajes de postal.

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Playa del Silencio, Asturias

En la localidad de Castañeras, cerca de Cudillero, se encuentra la Playa del Silencio, cuyo nombre resume a la perfección su esencia. Rodeada de espectaculares acantilados y con acceso algo complicado, esta playa es un remanso de paz donde el ruido lo pone el oleaje y el canto de las gaviotas. Su belleza intacta la convierte en una de las joyas del norte español.

Cala Estreta, Girona

Ubicada entre Palamós y Calella de Palafrugell, Cala Estreta es uno de los secretos mejor guardados de la Costa Brava. El entorno es prácticamente virgen: no hay chiringuitos, comercios ni urbanizaciones a la vista. Solo el azul del mar y el verde de los pinos. Su difícil acceso —hay que caminar por senderos costeros— garantiza una experiencia de absoluta tranquilidad y contacto directo con la naturaleza.

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Playa de Cofete, Fuerteventura

Playa de Cofete en Fuerteventura.
Playa de Cofete en Fuerteventura.

En el sur de Fuerteventura, Cofete es una de las playas más espectaculares y solitarias del archipiélago. Rodeada de las montañas de Jandía y con kilómetros de arena dorada, su difícil acceso por pistas de tierra mantiene alejadas a las multitudes. Aquí, la naturaleza manda y el paisaje es tan sobrecogedor como silencioso.

Playa de Gulpiyuri, Asturias

Entre Llanes y Ribadesella se esconde Gulpiyuri, una playa única en el mundo. Este “círculo de agua”, separado del mar por una montaña rocosa, sorprende por su forma circular y su carácter insólito. El agua llega a través de túneles subterráneos, formando una pequeña piscina natural en mitad de un prado. Un rincón mágico y siempre poco concurrido.

Cala Macarelleta, Menorca

En el sur de Menorca, Cala Macarelleta es un paraíso de aguas turquesa y arenas blancas, resguardada entre acantilados cubiertos de pinos. Llegar hasta ella implica una pequeña caminata, pero la recompensa es una de las calas mejor conservadas de la isla, ideal para quienes buscan evadirse incluso en pleno verano.

Playa de Rodas, Islas Cíes

Playa de Rodas, en las Islas Ciés, Pontevedra (Adobe Stock).
Playa de Rodas, en las Islas Ciés, Pontevedra (Adobe Stock).

La Playa de Rodas, en las Islas Cíes, es un icono gallego y uno de los arenales más salvajes del Atlántico. Sus aguas cristalinas y su arena blanca la han situado entre las mejores playas del mundo, aunque la regulación del acceso y el entorno protegido aseguran un ambiente tranquilo y respetuoso con la naturaleza.

Cala Fonda, Tarragona

Conocida también como Playa Waikiki, Cala Fonda se encuentra en la Costa Dorada y es territorio de naturistas y amantes de la tranquilidad. El acceso por sendero a través del bosque y los acantilados garantiza una experiencia de desconexión total, con aguas limpias y ambiente relajado en uno de los parajes más bonitos de Tarragona.

Cala Boix, Ibiza

Aunque parezca imposible encontrar calma en Ibiza, Cala Boix es una excepción. Situada en Santa Eulalia y rodeada de acantilados, esta pequeña playa es perfecta para una jornada tranquila. Dispone de hamacas y chiringuito, pero su ambiente familiar y el acceso algo más exigente la mantienen lejos de las aglomeraciones.

Cala Rajá, Almería

En el Cabo de Gata, Cala Rajá es un tesoro escondido entre acantilados y rocas volcánicas. El silencio y la naturaleza son sus señas de identidad. Aquí podrás elegir tu rincón favorito y disfrutar del Mediterráneo en estado puro, rodeado de paisajes de otro mundo.

La península ibérica posee maravillosas aguas para disfrutar del verano en las costas. Estás son las más curiosas playas.

Playa de Castell, Palamós

El último paraíso de la Costa Brava es la Playa de Castell, que se mantiene virgen gracias a la lucha vecinal contra la urbanización. Rodeada de pinos y junto a restos arqueológicos de un poblado ibérico, es perfecta para quienes buscan naturaleza, historia y tranquilidad en un entorno único.

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