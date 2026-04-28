Estas son las 10 ciudades más deportistas de España en 2026, según un estudio

Personas corriendo. (Freepik)

España es uno de los países en los que más se ha incrementado la actividad física en los últimos años. Según los datos de la Encuesta de Hábitos Deportivos, realizada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el 62,7% de los españoles hace ejercicio.

Esto se traduce en un incremento del 5,4% en comparación con los números de 2022, lo que indica un claro repunte del deporte como actividad de ocio. Sin embargo, esta corriente se ha instalado más en algunas ciudades españolas.

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Se trata de una realidad que respaldan algunos estudios, entre ellos el que ha realizado el equipo de investigación de JD Sports. Para ello, han analizado las principales ciudades del país con estadísticas como número de gimnasios o cantidad de eventos deportivos en el último año. Sobre estos datos, el estudio ha asignado puntuaciones a cada ciudad y ha elegido las más deportistas.

Del décimo al sexto puesto están Valladolid (24,5 puntos), Alicante (31,5 puntos), Murcia (33,1 puntos), Zaragoza (45,1 puntos) y Málaga (52 puntos). Todas estas ciudades tienen una gran actividad física, sin embargo, no han conseguido entrar en las primeras cinco posiciones.

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Bilbao como núcleo deportivo del norte

La ciudad vasca ha logrado colarse por delante de Zaragoza por muy poca diferencia, pues ha conseguido 53,7 puntos. Uno de los grandes alicientes es la cercanía a la costa y a la montaña, que permite practicar actividades como senderismo o ciclismo durante todo el año.

Valencia, una ciudad en auge

Valencia se sitúa en la cuarta posición del ranking y sigue consolidándose como una de las ciudades más vinculadas al bienestar y la vida activa (58,9 puntos). Cuenta con espacios emblemáticos como los Jardines del Turia o su extensa red de carriles bici, que facilitan la práctica de deporte en diferentes modalidades sin salir del entorno urbano. A esto se suma su proximidad al mar, que también impulsa actividades al aire libre.

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Sevilla en el tercer puesto

La ciudad andaluza acumula un total de 72,6 puntos y refleja un estilo de vida muy ligado a la actividad física, en gran parte favorecido por su clima y su entorno urbano. Las condiciones meteorológicas durante gran parte del año facilitan la práctica de actividades al aire libre, desde correr junto al río Guadalquivir hasta moverse en bicicleta por la ciudad. Esto hace que el deporte forme parte habitual de la rutina de muchos sevillanos.

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Barcelona, referencia del deporte urbano en España

Barcelona se posiciona en el segundo puesto del ranking, consolidándose como una de las ciudades más activas del país. El alto interés por el fitness y la gran demanda de instalaciones deportivas reflejan una clara apuesta por el cuidado físico entre sus habitantes.

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Más allá de los gimnasios, la ciudad ofrece un entorno ideal para la práctica deportiva al aire libre. Sus playas, parques y paseos marítimos permiten entrenar en distintos formatos, desde running hasta deportes en grupo o ciclismo, consiguiendo sumar 88 puntos.

Madrid, la ciudad más activa de España

Madrid encabeza el ranking como la ciudad con más valoración, alcanzando los 100 puntos. La capital destaca por la gran presencia de clubes de running, gimnasios y espacios dedicados al entrenamiento, lo que facilita la práctica deportiva en prácticamente cualquier barrio. Además, su tamaño y variedad de instalaciones permiten adaptarse a todo tipo de disciplinas y niveles.

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