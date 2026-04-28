España

Estas son las 10 ciudades más deportistas de España en 2026, según un estudio

Este ranking revela el auge del deporte y la actividad física como forma de ocio

Guardar
El ejercicio es clave para cuidar de nuestra salud
Personas corriendo. (Freepik)

España es uno de los países en los que más se ha incrementado la actividad física en los últimos años. Según los datos de la Encuesta de Hábitos Deportivos, realizada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el 62,7% de los españoles hace ejercicio.

Esto se traduce en un incremento del 5,4% en comparación con los números de 2022, lo que indica un claro repunte del deporte como actividad de ocio. Sin embargo, esta corriente se ha instalado más en algunas ciudades españolas.

PUBLICIDAD

Se trata de una realidad que respaldan algunos estudios, entre ellos el que ha realizado el equipo de investigación de JD Sports. Para ello, han analizado las principales ciudades del país con estadísticas como número de gimnasios o cantidad de eventos deportivos en el último año. Sobre estos datos, el estudio ha asignado puntuaciones a cada ciudad y ha elegido las más deportistas.

Del décimo al sexto puesto están Valladolid (24,5 puntos), Alicante (31,5 puntos), Murcia (33,1 puntos), Zaragoza (45,1 puntos) y Málaga (52 puntos). Todas estas ciudades tienen una gran actividad física, sin embargo, no han conseguido entrar en las primeras cinco posiciones.

PUBLICIDAD

Bilbao como núcleo deportivo del norte

La ciudad vasca ha logrado colarse por delante de Zaragoza por muy poca diferencia, pues ha conseguido 53,7 puntos. Uno de los grandes alicientes es la cercanía a la costa y a la montaña, que permite practicar actividades como senderismo o ciclismo durante todo el año.

Valencia, una ciudad en auge

Valencia se sitúa en la cuarta posición del ranking y sigue consolidándose como una de las ciudades más vinculadas al bienestar y la vida activa (58,9 puntos). Cuenta con espacios emblemáticos como los Jardines del Turia o su extensa red de carriles bici, que facilitan la práctica de deporte en diferentes modalidades sin salir del entorno urbano. A esto se suma su proximidad al mar, que también impulsa actividades al aire libre.

Sevilla en el tercer puesto

La ciudad andaluza acumula un total de 72,6 puntos y refleja un estilo de vida muy ligado a la actividad física, en gran parte favorecido por su clima y su entorno urbano. Las condiciones meteorológicas durante gran parte del año facilitan la práctica de actividades al aire libre, desde correr junto al río Guadalquivir hasta moverse en bicicleta por la ciudad. Esto hace que el deporte forme parte habitual de la rutina de muchos sevillanos.

Descubre cómo fortalecer tu tren inferior con esta rutina de gimnasio. Te mostramos la técnica correcta para la sentadilla en máquina Smith, cuádriceps en máquina y curl femoral para trabajar todos los músculos de tus piernas.

Barcelona, referencia del deporte urbano en España

Barcelona se posiciona en el segundo puesto del ranking, consolidándose como una de las ciudades más activas del país. El alto interés por el fitness y la gran demanda de instalaciones deportivas reflejan una clara apuesta por el cuidado físico entre sus habitantes.

Más allá de los gimnasios, la ciudad ofrece un entorno ideal para la práctica deportiva al aire libre. Sus playas, parques y paseos marítimos permiten entrenar en distintos formatos, desde running hasta deportes en grupo o ciclismo, consiguiendo sumar 88 puntos.

Madrid, la ciudad más activa de España

Madrid encabeza el ranking como la ciudad con más valoración, alcanzando los 100 puntos. La capital destaca por la gran presencia de clubes de running, gimnasios y espacios dedicados al entrenamiento, lo que facilita la práctica deportiva en prácticamente cualquier barrio. Además, su tamaño y variedad de instalaciones permiten adaptarse a todo tipo de disciplinas y niveles.

Temas Relacionados

Ejercicio físicoEstudioMadridBarcelonaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un ensayo internacional para cronificar un tumor cerebral grave incorpora a su primer paciente español en el Hospital 12 de Octubre de Madrid

El estudio analiza si un fármaco oral, Vorasidenib, puede ralentizar la progresión de este tipo de cáncer

Un ensayo internacional para cronificar un tumor cerebral grave incorpora a su primer paciente español en el Hospital 12 de Octubre de Madrid

Desenmascaran a un vecino que atemorizó a todos sus vecinos con cartas pornográficas y detalles personales durante 20 años: “Vendré a castrarte”

Apodado el “cuervo de Morvan”, fue descubierto gracias a que un vecino reconoció su caligrafía

Desenmascaran a un vecino que atemorizó a todos sus vecinos con cartas pornográficas y detalles personales durante 20 años: “Vendré a castrarte”

Las aerolíneas ‘low cost’ como Ryanair, Transavia y Volotea son las primeras en recortar vuelos por el aumento del precio del queroseno

El comisario europeo de Energía advierte de que las vacaciones de verano de millones de personas se verán afectadas por cancelaciones o por billetes “muy, muy elevados”

Las aerolíneas ‘low cost’ como Ryanair, Transavia y Volotea son las primeras en recortar vuelos por el aumento del precio del queroseno

Llega a Netflix el debut en el cine de una cantante ganadora de siete premios Grammy: “Una de las mejores comedias de lo que llevamos de década”

La artista debuta junto a Keke Palmer en una comedia de poco más de hora y media que triunfó en la taquilla estadounidense y llega a España directamente a plataformas

Llega a Netflix el debut en el cine de una cantante ganadora de siete premios Grammy: “Una de las mejores comedias de lo que llevamos de década”

Un hombre es castrado químicamente para frenar un cáncer de próstata en Valencia: esperó un año y medio para ser atendido por un urólogo

A pesar de padecer dolores continuos que le generaban depresión, insomnio y molestias urinarias, los servicios sanitarios no adelantaron la cita

Un hombre es castrado químicamente para frenar un cáncer de próstata en Valencia: esperó un año y medio para ser atendido por un urólogo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Conclusión del accidente de Adamuz: la CIAF dice que se rompió el carril y descarta anomalías previas en los trenes

Conclusión del accidente de Adamuz: la CIAF dice que se rompió el carril y descarta anomalías previas en los trenes

Enfado en el PNV después de que el PSOE compartiese una foto elaborada con IA de Aitor Esteban lanzándose a una piscina: “Es indecente”

Acoso sexual dentro de las Fuerzas de Seguridad en 2026: la Guardia Civil tiene tres procedimientos abiertos y la Policía Nacional dos casos no estimados

Defensa busca 25 médicos para unirse a las Fuerzas Armadas: misiones internacionales y “servir a los demás mientras desarrolla su vocación”

El Parlamento Europeo retira la inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez (SALF), que ahora podrá ser procesado por el presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert

ECONOMÍA

Biocombustible, estiércol y purín: el plan de Bruselas para reducir su dependencia energética que beneficiará a ganaderos de Castilla y León

Biocombustible, estiércol y purín: el plan de Bruselas para reducir su dependencia energética que beneficiará a ganaderos de Castilla y León

Golpe del Banco de España a la banca: multiplica por 18 las multas impuestas a las entidades hasta rozar los 50 millones

Cuándo se cobra el paro en mayo de 2025: día que paga CaixaBank, ING, BBVA y otras entidades

El sector primario alerta a la Unión Europea de la “pérdida de competitividad” por los defectos de la ley de deforestación

El municipio de Camargo (Cantabria) ahorrará un millón de euros en los próximos diez años al instalar placas solares en sus edificios públicos

DEPORTES

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”