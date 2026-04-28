Un paciente español de un hospital de Madrid participa en un ensayo internacional para cronificar un tumor cerebral grave

El doctor Juan Manuel Sepúlveda, neurooncólogo del Hospital 12 de Octubre, entrega el fármaco. (Comunidad de Madrid)

El Hospital público Universitario 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid ha incorporado al primer paciente en España en un ensayo clínico internacional en fase III que investiga una nueva estrategia terapéutica contra los astrocitomas con mutación IDH, un tipo de tumor cerebral de crecimiento lento pero con alta probabilidad de recaída tras los tratamientos habituales.

El estudio, denominado VIGOR y promovido por la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer (EORTC), evalúa el fármaco oral Vorasidenib como tratamiento de mantenimiento tras la cirugía y la combinación de radioterapia y quimioterapia, que constituyen el abordaje estándar en estos casos.

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El objetivo principal del ensayo es comprobar si este medicamento puede retrasar o evitar la reaparición del tumor, transformándolo en una enfermedad controlable a largo plazo. “Lo que buscamos es que el fármaco pueda tomarse durante años para convertir este cáncer en una enfermedad crónica y evitar que regrese”, explica el doctor Juan Manuel Sepúlveda, neurooncólogo del Hospital 12 de Octubre e investigador principal del ensayo en el centro.

Vorasidenib destaca por su baja toxicidad, lo que permitiría su administración prolongada durante años. Esto resulta especialmente relevante en pacientes con enfermedad de grado 3, así como en algunos casos de grado 2 con evolución rápida, en los que el tratamiento habitual incluye quimioterapia y radioterapia, terapias eficaces pero limitadas en el tiempo por sus efectos secundarios.

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El primer paciente reclutado en España en el Hospital 12 de Octubre ya lleva un mes de tratamiento y se encuentra en buen estado. Además, continúa con su vida personal y profesional con normalidad, según ha informado el centro.

Vorasidenib destaca por su baja toxicidad. (Freepik)

Un tumor que tiende a reaparecer tras el tratamiento

El astrocitoma con mutación IDH es un tipo de tumor que se origina en los astrocitos, células con forma de estrella encargadas de sostener y nutrir a las neuronas del cerebro y la médula espinal. Es más frecuente en adultos jóvenes, especialmente entre los 30 y los 50 años, y suele localizarse en el lóbulo frontal.

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El especialista explica que este tumor presenta un comportamiento especialmente complejo, ya que “se expande de manera difusa, no tiene bordes definidos y, en lugar de formar una masa sólida como el glioblastoma, crece mezclándose con el tejido cerebral sano”. Esta característica dificulta su extirpación completa mediante cirugía y hace que, pese a un tratamiento inicial exitoso, “tienda a volver a crecer”.

Este fármaco ya ha sido evaluado previamente en el estudio ÍNDIGO en fase III, en el que participaron pacientes con astrocitoma de grado 2 con mutación IDH que únicamente habían sido operados, sin recibir quimioterapia ni radioterapia. “El ensayo fue tan exitoso que el fármaco ha sido aprobado para este perfil de paciente por agencias reguladoras como la FDA de Estados Unidos y la EMA de Europa”, señala Sepúlveda.

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En términos de pronóstico, los pacientes con mutación IDH suelen presentar una evolución más favorable en comparación con otros tumores como el glioblastoma. Los tumores de grado 2 se asocian a una supervivencia de entre 10 y 15 años, los de grado 3 entre 5 y 10 años, mientras que los de grado 4 oscilan entre 3 y 5 años.

El objetivo del ensayo es comprobar si este medicamento puede retrasar o evitar la reaparición del tumor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cirugía continúa siendo el primer paso del tratamiento y busca “una resección quirúrgica máxima del tumor que mejora sustancialmente la supervivencia y frena la progresión”, subraya el especialista. Sin embargo, la naturaleza infiltrativa del tumor limita su extirpación completa, lo que explica la necesidad de nuevas estrategias terapéuticas como las que se están evaluando en este ensayo.

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El ensayo clínico VIGOR

El ensayo clínico VIGOR (EORTC-2253-BTG) es un estudio académico internacional promovido por la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer (EORTC). Está previsto que incluya a 470 pacientes en 50 centros de Europa, Canadá y Australia.

Debido al crecimiento lento de este tipo de tumores, la finalización global del estudio está prevista para el 31 de agosto de 2036. El seguimiento contempla no solo la fase de inclusión de pacientes, sino también el tratamiento de mantenimiento y la evaluación a largo plazo de la supervivencia libre de progresión.

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