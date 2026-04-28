Llega a Netflix el debut en el cine de una cantante ganadora de siete premios Grammy: “Una de las mejores comedias de lo que llevamos de década”

Una imagen proporcionada por Sony Pictures muestra a Keke Palmer, izquierda, y SZA en una escena de la película "One of them Days". (Anne Marie Fox/Sony Pictures vía AP)

Que los cantantes se suben al carro de la actuación no es algo nuevo. Lo hemos visto con Lady Gaga en Ha nacido una estrella y en Joker: Folie à Deux. También con Harry Styles, que hizo su debut cinematográfico ni más ni menos que de la mano de Christopher Nolan en Dunkerque en 2017, o la mismísima Rihanna, que coprotagonizó Ocean’s Eight en 2018 y ya para entonces acumulaba un gran CV cinematográfico a sus espaldas. Ahora es el turno de SZA.

La cantante de éxitos como Kill Bill, ganadora de siete premios Grammy, da el salto a la gran pantalla con Un día de esos (One of Them Days, en inglés), una comedia de poco más de hora y media de duración que acaba de aterrizar en Netflix y que algunos ya consideran una de las mejores del género en lo que llevamos de década.

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Protagonizada por Keke Palmer en el papel de Dreux, y SZA, el nombre artístico de Solána Imani Rowe, como Alyssa, la historia sigue a estas dos amigas y compañeras de piso que, tras descubrir que el novio de esta última ha malgastado el dinero del alquiler, el dúo se ve abocado a una carrera contrarreloj para evitar el desahucio y mantener intacta su amistad. La película ha sido comparada con Todo en un viernes (Friday), el clásico de los noventa estadounidense protagonizado por Ice Cube y Chris Tucker.

A partir de ahí, la película despliega una sucesión de situaciones caóticas y cómicas a lo largo de un único día, una estructura que recuerda a las clásicas buddy comedies de los noventa. Sin embargo, lejos de quedarse en la nostalgia, Un día de esos actualiza el género con una mirada más pegada a la actualidad que rodea a los jóvenes y no tan jóvenes en todos los rincones del mundo: el problema de la vivienda.

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Lo que dicen la crítica y el público

La crítica especializada ha respaldado la propuesta. Desde el medio estadounidense especializado en culture Vulture, la periodista Alison Willmore señala que la película recupera “la forma y el encanto desaliñado” de las comedias de colegas de antaño, aunque sin recurrir a uno de sus elementos más característicos: el consumo de drogas.

One Of Them Days - Tráiler

Ese buen recibimiento se refleja en plataformas de valoración como Rotten Tomatoes, donde la película mantiene una puntuación excelente y un consenso entre crítica y público. La prensa especializada otorga a la cinta debut de Lawrence Lamont un 94 sobre 100 con 125 críticas, 117 muy positivas. La audiencia le otorga una puntuación muy similar con un 89 de 100.

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El éxito no es casualidad: la cinta superó los 50 millones de dólares de recaudación mundial tras su estreno en enero del año pasado, cuando su presupuesto estaba en 14 millones. Por si fuera poco, en junio del año pasado, Variety anunció en exclusiva que la secuela ya estaba en desarrollo. Palmer y la cantante volverán en sus respectivos papeles, junto con el equipo original de la primera película.