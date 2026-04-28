España

Conclusión del accidente de Adamuz: la CIAF dice que se rompió el carril y descarta anomalías previas en los trenes

El informe preliminar remitido a la jueza descarta anomalías previas en los trenes y sitúa el inicio del descarrilamiento en el paso del Iryo por el punto exacto de la rotura

Guardar
Momento en el que se produce el descarrilamiento del coche 6 del tren Iryo, captado por la cámara interior (CIAF)
Momento en el que se produce el descarrilamiento del coche 6 del tren Iryo, captado por la cámara interior (CIAF)

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha remitido a la titular del Juzgado de Instancia número 2 de Montoro (Córdoba) un informe preliminar en el que atribuye el origen del accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero y que dejó 46 fallecidos y más de 120 heridos, a la “existencia de una rotura de carril” situada en el punto kilométrico 318,681. El documento, incorporado a la causa judicial a través de la Guardia Civil y al que ha tenido acceso Infobae, reconstruye con detalle la secuencia de los hechos en los segundos previos al descarrilamiento y posterior colisión entre un tren de Iryo y un Alvia.

Según el informe, de carácter interno y aún provisional, no se han detectado anomalías en ninguno de los dos trenes antes del instante crítico. En concreto, los datos analizados sitúan el momento determinante en torno a las 19:43:33, cuando el coche 6 del tren Iryo alcanza el punto exacto de la rotura del carril. A partir de ese momento se desencadena una cadena de eventos que, en cuestión de segundos, desemboca en el descarrilamiento y la colisión.

PUBLICIDAD

El instante del descarrilamiento

La reconstrucción técnica fija a las 19:43:34 el momento en el que el primer eje del coche 6 del tren Iryo descarrila tras sobrepasar el punto kilométrico donde se localiza la rotura del carril. En ese instante, el tren circulaba a más de 200 kilómetros por hora y las cámaras interiores ya registran vibraciones anómalas en los coches afectados.

Apenas un segundo después, se produce una caída brusca de la tensión en la catenaria, que pasa de más de 25.000 voltios a apenas 590, coincidiendo con la apertura del disyuntor del tren. El informe apunta que este fenómeno es consecuencia del propio descarrilamiento, aunque no descarta otras causas asociadas a los movimientos anómalos del convoy o a un posible contacto defectuoso con la infraestructura eléctrica.

PUBLICIDAD

Las imágenes captadas en el interior del tren reflejan también la aparición de “esquirlas incandescentes” visibles a través de las ventanas, presumiblemente generadas por el roce de las ruedas descarriladas contra elementos metálicos de la vía. De forma paralela, se registran fallos en elementos de la infraestructura, como la pérdida de comprobación de la aguja A645, situada en las inmediaciones del punto de rotura.

El informe detalla además que varios sistemas del tren comienzan a emitir alertas técnicas, entre ellas aumentos de temperatura en las cajas reductoras y señales de inestabilidad en distintos bogies, mientras la velocidad del convoy se mantiene todavía por encima de los 200 kilómetros por hora.

Detalle de las esquirlas en otro de los vídeos analizados por la CIAF (CIAF)
Detalle de las esquirlas en otro de los vídeos analizados por la CIAF (CIAF)

La reacción en cadena y la colisión

A las 19:43:37 se produce un hecho relevante en la secuencia: el cierre intempestivo de la señal S613 en la vía contigua, que pasa de indicar vía libre a parada debido a la pérdida de comprobación en la aguja afectada. En ese momento, el tren Alvia circula a unos 217 kilómetros por hora y se encuentra a apenas 188 metros de dicha señal.

La activación automática del sistema de seguridad LZB genera entonces una orden de frenado de emergencia por sobrevelocidad, aunque la distancia disponible resulta insuficiente para evitar el desenlace. Los registros de cabina confirman la activación de las alarmas acústicas asociadas a esta maniobra.

Mientras tanto, el tren Iryo continúa experimentando inestabilidad, con desplazamientos laterales y verticales de varios coches, así como nuevas incidencias en la infraestructura ferroviaria provocadas por el paso de los ejes descarrilados. Las imágenes interiores muestran a pasajeros y personal intentando sujetarse ante la inercia del frenado y los movimientos bruscos.

A las 19:43:40 se produce el cruce visual entre ambos trenes, visible en las cámaras del Iryo, que captan las luces frontales del Alvia. Apenas dos segundos después, a las 19:43:42, el registrador del tren Alvia deja de emitir datos por un fallo de alimentación, momento que el informe identifica como el de la colisión.

Las familias afectadas por el fatal descarrilamiento en Adamuz comparten su dolor y exigen que una tragedia así no se repita. Un emotivo recorrido por el lugar del siniestro y las vigilias en memoria de los que ya no están.

El punto de impacto se sitúa en el entorno del kilómetro 318,173, coincidiendo con la zona posterior del coche 6 del tren Iryo. En ese instante, el Iryo circulaba a 152 kilómetros por hora y el Alvia a 204. La secuencia recogida indica que el choque se produce tras una sucesión de fallos encadenados derivados del descarrilamiento inicial.

El informe subraya que todas estas conclusiones tienen carácter provisional y que podrían modificarse a medida que avance la investigación técnica. La CIAF advierte de que nuevos hallazgos podrían alterar las hipótesis actuales, en un proceso que continúa abierto bajo supervisión judicial.

Temas Relacionados

Descarrilamiento Trenes AdamuzTrenesRenfeIryoJuiciosJusticiaTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 29 de abril: Mercedes juega a dos bandas y Enriqueta obliga a Alejo a confesar la verdad

El capítulo 405 de la serie de ficción diaria de RTVE también mostrará si Mercedes guarda un as bajo la manga con la idea de hacerse con el control del valle

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 29 de abril: Mercedes juega a dos bandas y Enriqueta obliga a Alejo a confesar la verdad

Super ONCE: combinación ganadora del Sorteo 4 del 28 de abril

Juegos Once compartió las cifras obtenidas a las 17:00 horas; descubra si es hoy el nuevo millonario

Super ONCE: combinación ganadora del Sorteo 4 del 28 de abril

Biocombustible, estiércol y purín: el plan de Bruselas para reducir su dependencia energética que beneficiará a ganaderos de Castilla y León

La guerra en Oriente Medio ha acelerado los planes de la Unión Europea para sustituir los combustibles fósiles por producción energética local proveniente de fuentes renovables

Biocombustible, estiércol y purín: el plan de Bruselas para reducir su dependencia energética que beneficiará a ganaderos de Castilla y León

Golpe del Banco de España a la banca: multiplica por 18 las multas impuestas a las entidades hasta rozar los 50 millones

El supervisor penaliza las malas prácticas, el intrusismo financiero y los fallos en la protección a los clientes

Golpe del Banco de España a la banca: multiplica por 18 las multas impuestas a las entidades hasta rozar los 50 millones

Usar bastoncillos de algodón para limpiarse los oídos puede dañar la salud auditiva

Los expertos alertan de que el cerumen puede quedarse en el interior y generar tapones

Usar bastoncillos de algodón para limpiarse los oídos puede dañar la salud auditiva
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Enfado en el PNV después de que el PSOE compartiese una foto elaborada con IA de Aitor Esteban lanzándose a una piscina: “Es indecente”

Enfado en el PNV después de que el PSOE compartiese una foto elaborada con IA de Aitor Esteban lanzándose a una piscina: “Es indecente”

Acoso sexual dentro de las Fuerzas de Seguridad en 2026: la Guardia Civil tiene tres procedimientos abiertos y la Policía Nacional dos casos no estimados

Defensa busca 25 médicos para unirse a las Fuerzas Armadas: misiones internacionales y “servir a los demás mientras desarrolla su vocación”

El Parlamento Europeo retira la inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez (SALF), que ahora podrá ser procesado por el presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert

Los jóvenes desconfían de la democracia, priorizan ganar dinero y se alejan del feminismo

ECONOMÍA

Biocombustible, estiércol y purín: el plan de Bruselas para reducir su dependencia energética que beneficiará a ganaderos de Castilla y León

Biocombustible, estiércol y purín: el plan de Bruselas para reducir su dependencia energética que beneficiará a ganaderos de Castilla y León

Golpe del Banco de España a la banca: multiplica por 18 las multas impuestas a las entidades hasta rozar los 50 millones

Cuándo se cobra el paro en mayo de 2025: día que paga CaixaBank, ING, BBVA y otras entidades

El sector primario alerta a la Unión Europea de la “pérdida de competitividad” por los defectos de la ley de deforestación

El municipio de Camargo (Cantabria) ahorrará un millón de euros en los próximos diez años al instalar placas solares en sus edificios públicos

DEPORTES

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”