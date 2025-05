Un estadounidense que vive en España hace un ranking de la mejor comida española: “Esta lista no va a tener ni paella, ni bravas…”

Un estadounidense que vive en España hace un ranking de la mejor comida española. (Imagen Composición Infobae)

La gastronomía española es reconocida por todo el globo por su diversidad y riqueza, con platos que más allá de su sabor, siendo avalada por su equilibrio y beneficio para la salud. Esta dieta, que abarca desde los guisos de montaña hasta los platos frescos de la playa, ha llamado la atención de millones de turistas, que cada año se acercan a degustar las maravillosas recetas de los restaurantes españoles.

Pero ahora van más allá, atreviéndose a puntuar cuál es el mejor plato, o eso es lo que ha intentado hacer Nick, un joven estadounidense residente de Barcelona. “Ya sé que soy guiri”, ha reconocido, pero “esta lista no va a tener ni paella, ni bravas, ni cosas así”, ha añadido.

“Este país tiene mucha más comida que todo eso”, ha justificado, dando paso a su top 10 de nuestra gastronomía nacional. En décimo lugar, se sitúa la fabada asturiana, un destacado plato del norte. “Me encanta cuando frío. Las fabas, el compango, el sabor chorizo…”, ha expresado el creador de contenido.

En el noveno puesto, un plato típico de todo el país: la tortilla de patata. Aunque el joven ha confesado que cuando la prepara en casa suele hacerlo sin cebolla, le gusta más con cebolla. “Me da palo cocinarlas”, ha confesado.

En el octavo lugar, el gazpacho se opone como su opción favorita, especialmente en los días más calurosos. “Cuando hace calor aquí en España, esto es lo mejor que hay”, ha asegurado.

La selección continua con un plato local, la esqueixada, una comida catalana. “Es increíble. Me encanta y me encanta el bacalao”, ha comentado sobre este fresco plato a base de bacalao desmigado, aceite de oliva, tomate, cebolla y pimiento.

En el sexto puesto, Nick incluyó la morcilla de Burgos, un embutido que al principio no contaba con su confianza, pero que ha llegado a disfrutar. “En los Estados Unidos no existe, no se encuentra. Antes me daba un poco de asco, pero ahora es que me encanta”, ha admitido.

En el top 5 se encuentra el pulpo a la gallega. “Me encanta el pulpo, en cualquier forma”, ha afirmado. En el siguiente puesto están las navajas, que son imprescindibles para el estadounidense. “Si hay navajas en una carta, las voy a pedir”, ha confesado.

Top 3

En el tercer puesto, los callos destacan por su “sabor intenso y profundo”, especialmente cuando se preparan de manera casera. “El sabor es tan intenso y con pan… es que me encanta”, ha dicho sobre este concido plato madrileño.

Los dos primeros puestos fueron reservados para los platos más personales y emblemáticos. Las gildas, en el segundo lugar, se ganaron su cariño por ser un aperitivo único que podría comer en grandes cantidades. “Yo podría comer veinte. Ya sé que son un poco caras, pero me encantan”, ha explicado.

Finalmente, el primer puesto lo ocupa el jamón ibérico. “No hay comparación”, ha sentenciado el creador de contenido, destacando el jamón como la joya más apreciada de la gastronomía española.