España

El bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con encarecer los productos agrícolas básicos un 8,5% en 2026

El incremento de los precios de la energía afecta todas las etapas de la cadena de producción alimentaria, desde la siembra y la cosecha hasta el procesamiento, el almacenamiento y el transporte

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Barcos y petroleros en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Musandam, Omán. 18 de abril de 2026. (REUTERS/Stringer)
Barcos y petroleros en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Musandam, Omán. 18 de abril de 2026. (REUTERS/Stringer)

El precio de los principales productos agrícolas básicos podría dispararse hasta un 8,5% este año a consecuencia de la guerra en Irán, según un informe de Crédito y Caución, empresa de seguros, que analiza el impacto del conflicto sobre las principales economías mundiales. La cifra contrasta con las previsiones previas al inicio de las hostilidades, que situaban ese aumento en apenas el 0,7%. Para 2027, las proyecciones sitúan el aumento del precio promedio global de los principales productos agrícolas básicos en un 3,8% , frente al 2,5% que se estimaba antes del conflicto.

El estudio trabaja con dos escenarios en función de la duración del conflicto. El primero contempla un acuerdo de paz rápido y el fin del bloqueo del estrecho de Ormuz en mayo. El segundo parte de un cierre del estrecho de seis meses y una escalada progresiva a medida que las negociaciones se estancan. La compañía advierte de que, en ambos casos, el alza de los precios de los fertilizantes se trasladará al coste de los productos agrícolas antes de que termine el año.

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El mecanismo es directo: el incremento de los precios de la energía afecta todas las etapas de la cadena de producción alimentaria, desde la siembra y la cosecha hasta el procesamiento, el almacenamiento y el transporte. El encarecimiento de los fertilizantes —insumo esencial para la agricultura global— actúa como primer eslabón de esa cadena de impactos.

El transporte marítimo, bajo presión

Otro de los sectores más afectados es el transporte marítimo. Según el informe, un aumento sostenido del 50% en los precios del petróleo podría elevar los costes del transporte por mar entre un 15% y un 20%. Las rutas que atraviesan el estrecho de Ormuz concentran una parte sustancial del comercio energético mundial, y su bloqueo obliga a los buques a buscar alternativas que alargan los tiempos de tránsito y encarecen las operaciones.

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El suministro de metales esenciales para sectores estratégicos atraviesa también momentos de dificultad. La región del Golfo genera el 10% de la producción mundial de aluminio, y gran parte de ese volumen se exporta a través del estrecho de Ormuz. La pérdida de ese suministro generaría una crisis de precios a escala global, y el informe de Crédito y Caución advierte de que, incluso si el conflicto terminara de forma abrupta, reiniciar la producción paralizada podría llevar meses.

El impacto por regiones

Los países de Oriente Medio serán los más perjudicados, por su dependencia tanto de la venta de combustibles fósiles como de sectores intensivos en energía orientados a la exportación, como los productos químicos y los metales. Las naciones de Asia-Pacífico, con la excepción de China, sufrirán también un impacto severo por su elevado consumo de petróleo y gas de la región.

Europa afronta el conflicto con la herida abierta de la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania, una situación que no ha remitido. El informe de Crédito y Caución prevé que la industria manufacturera de la zona del euro se contraiga un 0,2% este año, cifra que podría escalar hasta el 1,9% en el escenario más pesimista.

A escala global, el resultado inmediato del conflicto es un aumento de los precios del petróleo y el gas que presiona al alza el coste de los productos agrícolas, alimenta la inflación y reduce la capacidad de gasto de los consumidores.

Con información de Europa Press

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