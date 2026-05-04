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Bolaños demanda a Aldama por vulnerar su derecho al honor al decir que le intentó sobornar

El ministro de Justicia reclama 70.000 euros por daños y perjuicios al empresario

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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en Madrid. (Gustavo Valiente/Europa Press)
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en Madrid. (Gustavo Valiente/Europa Press)

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha presentado en el Tribunal de Instancia de Madrid una demanda contra el empresario investigado en el caso Koldo, Víctor de Aldama, por vulnerar su derecho al honor al afirmar en programas de televisión que le intentó sobornar.

El propio ministro ha confirmado este lunes la información publicada este lunes por elDiario.es, que adelantó que el titular de Justicia reclama 70.000 euros por daños y perjuicios al empresario, juzgado estos días en el Tribunal Supremo por la trama de las mascarillas junto con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el exasesor de este Koldo García.

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Víctor de Aldama afirmó el pasado mes de febrero en Telemadrid que Bolaños se puso en contacto para, según dijo textualmente, “silenciarme y sobornarme de alguna manera pagándome una cantidad muy alta”.

Bolaños: “Ante difamaciones tan groseras, la seriedad del estado de derecho”

Preguntado en concreto por estas palabras, el ministro socialista se ha referido a Aldama como un desconocido, tanto él como su portavoz, y ha asegurado que, ante difamaciones “tan groseras, la seriedad del estado de derecho y de nuestro sistema judicial”.

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El exasesor ministerial Koldo García detalla en su comparecencia cómo fue su primer contacto con Víctor de Aldama y cómo se forjó su posterior amistad, en el marco de su relación con las fuerzas de seguridad.

Bolaños ha insistido en que su relación personal es “total y absolutamente inexistente” y que “nunca ha mantenido una conversación ni telefónica ni de ningún otro tipo con Aldama ni con su responsable de comunicación”. Y en esta línea, ha añadido que “ni siquiera tiene sus números de teléfono”. “No quiero dedicar ni un segundo más porque no merece este señor ninguna atención”, ha sentenciado.

Además de la indemnización, Bolaños ha exigido que Aldama publique el encabezamiento y fallo de la sentencia que recaiga en el presente procedimiento en sus redes sociales.

La foto del cumpleaños de Ábalos

Aldama difundió en la red social X que Bolaños había asistido a una fiesta de cumpleaños de José Luis Ábalos siendo este aún ministro, en la que también estuvo presuntamente el empresario, que se celebró en un restaurante de su propiedad en diciembre de 2019.

El escrito de Bolaños, al que ha tenido acceso la agencia EFE, ha señalado que “la única evidencia” que ha aportado Aldama para sostener públicamente que el demandante le conocía es una fotografía que, según manifiesta, habría sido tomada en ese restaurante, “en la que, por cierto, ni siquiera aparece el empresario”.

Noticia con información de EFE

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