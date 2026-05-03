Sinner ya es histórico: se proclama campeón en Madrid y registra un récord al conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo

El tenista italiano Jannik Sinner (REUTERS/Ana Beltran)

Jannik Sinner se presenta ante la prensa y los aficionados con una expresión que evidencia el momento histórico que protagoniza. Con el trofeo del Mutua Madrid Open en las manos, el italiano se convierte en el foco de los fotógrafos, que buscan inmortalizar el instante. Este logro no es uno más en su carrera: Sinner es ahora el único tenista capaz de encadenar cinco títulos consecutivos de Masters 1.000, un hecho que lo distingue en la historia de la Era Open.

El recorrido hasta este punto comenzó en París durante la temporada 2025, donde Sinner levantó el último Masters 1.000 del año. Después, en la presente temporada, ha sumado trofeos en Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid. Ningún otro jugador ha logrado una secuencia semejante. Levanta la mano hacia el cielo como símbolo de una “manita” histórica, que nadie había firmado hasta la fecha.

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La magnitud de la hazaña se entiende al repasar los antecedentes. Rafa Nadal, una de las grandes leyendas del circuito, rozó la marca en 2013 al imponerse en Madrid, Roma, Montreal y Cincinnati, pero no logró un quinto título consecutivo. Novak Djokovic, otro referente, igualó esa racha de cuatro títulos seguidos en tres ocasiones diferentes. En una de ellas, conquistó Shanghái y París en 2013, y luego Indian Wells y Miami en 2014. En otra serie, sumó París 2014 y, posteriormente, Indian Wells, Miami y Montecarlo en 2015. Por último, repitió la secuencia con Shanghái y París 2015, más Indian Wells y Miami 2016. Sin embargo, todas sus series culminaron en cuatro y nunca llegaron a cinco.

El tenista italiano Jannik Sinner (Europa Press)

Jannik Sinner, con ocho títulos de Masters 1.000 en su palmarés, ha dado un salto importante en su carrera durante este año. Logró en Montecarlo su primer trofeo sobre polvo de ladrillo, una superficie donde hasta ahora no había conseguido títulos de esta categoría. Hasta ese momento, su única final de Masters 1.000 se había producido en Roma, en 2025. El italiano, con esta racha, se aventura en un terreno inexplorado y busca incluso igualar o superar el récord de Djokovic de seis Masters 1.000 ganados en una sola temporada, marca establecida en 2015.

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La ausencia de Alcaraz y Djokovic

La ausencia de figuras como Carlos Alcaraz y Novak Djokovic en algunos torneos recientes ha sido un factor, pero Sinner ha sabido aprovechar ese contexto para imponer su propio ritmo. Desde su derrota ante Mensik en febrero, ha encadenado una serie de victorias que lo han llevado a sumar cinco Masters 1.000 consecutivos, algo inédito hasta ahora. Su dominio reciente le ha permitido superar los 14.000 puntos en el ranking de la ATP, cifra que solo Djokovic, Nadal y Federer habían alcanzado hasta este momento. Además, amplía la distancia con Carlos Alcaraz, su principal perseguidor, quien no podrá defender los puntos obtenidos en Roma y Roland Garros el año pasado.

La reacción de Sinner y Alcaraz tras el ingreso de un niño a jugar un punto durante una exhibición

A partir de este lunes, Sinner inicia su semana número 70 como líder del ranking mundial, con una ventaja de 1.390 puntos sobre Alcaraz. Actualmente suma 14.350 puntos, pero podría elevar ese registro hasta 14.700 si consigue el título en Roma. Esta cifra lo dejaría a apenas 55 puntos del récord absoluto de Nadal, que podría arrebatarle si también logra la victoria en Roland Garros.

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El tenista italiano se consolida así en la cima del tenis mundial, estableciendo nuevas referencias para el circuito y marcando distancias en la clasificación. Su actuación en la actual temporada redefine los límites de lo que parecía posible en los torneos Masters 1.000, y lo coloca en una posición privilegiada dentro de la historia reciente del deporte.