La naviera propietaria del crucero en el que han muerto tres personas por hantavirus estudia desembarcar a los pasajeros en Canarias

Al menos tres muertos en un crucero en el Atlántico tras un brote vinculado a hantavirus

El crucero de lujo MV Hondius, en el que han muerto tres personas por un posible brote de hantavirus, planea evacuar a los 149 pasajeros que aún siguen a bordo. La naviera propietaria del barco, la neerlandesa Oceanwide Expedition, ha reconocido este lunes que está “gestionando una grave situación médica” y estudia la posibilidad de realizar pruebas a los pasajeros y desembarcarlos en Las Palmas o Tenerife.

La compañía trabaja además para organizar la evacuación y repatriación de dos miembros de la tripulación con síntomas —uno de nacionalidad británica y otro neerlandesa—, junto con el cuerpo del ciudadano alemán fallecido y un “huésped estrechamente relacionado con el fallecido” que no presenta ningún síntoma de padecer la enfermedad.

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El barco salió de Ushuaia, en el sur de Argentina, el pasado 20 de marzo en un viaje comercializado como una expedición a la Antártida con precios de camarote que oscilaban entre los 14.000 y los 22.000 euros, según la documentación de la compañía recogida por Reuters. Antes de llegar a las aguas de Cabo Verde, el buque pasó, el 3 de mayo, por la Antártida continental, las Islas Malvinas, Georgia del Sur, la isla Nightingale, Tristán, Santa Elena y la isla Ascensión, lo que complica la identificación de la fuente del contagio, que aún se está investigando.

El Gobierno canario pide calma

Ante esto, el Gobierno de Canarias ha pedido calma ante la posibilidad de que el crucero MV Hondius acabe atracando en el archipiélago. En declaraciones a los periodistas después del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, ha trasladado “una relativa tranquilidad en la medida en la que [el problema] está detectado y se trabaja con total garantías”.

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Cabello ha recordado que los tres fallecimientos se produjeron en aguas internacionales y que, por ello, la decisión sobre un posible atraque del buque no corresponde al Gobierno canario. El portavoz, además, ha especificado que la información de la que disponen indica que el crucero, antes de llegar a las islas, tenía previsto hacer escala en Cabo Verde, donde las autoridades locales le han denegado el permiso para atracar.

El hantavirus es una enfermedad que se propaga a través de las heces y la orina de los roedores infectados cuando estas partículas se dispersan en el aire. (Europa Press)

“Las infecciones por hantavirus entre personas son poco comunes”

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) han restado gravedad al posible brote de hantavirus. “El riesgo para el público en general sigue siendo bajo. No hay necesidad de pánico ni de restricciones de viaje”, ha señalado Hans Kluge, director regional del organismo para Europa, en un comunicado.

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La institución, que ha asegurado que actúa “con urgencia” para coordinar la respuesta junto a los países afectados, ha subrayado que es difícil que la enfermedad se transmita entre personas: “Las infecciones por hantavirus son poco comunes y generalmente están relacionadas con la exposición a roedores infectados. Si bien en algunos casos pueden ser graves, no se transmiten fácilmente entre personas”, recalcó Kluge.

Sin embargo, el bloqueo del crucero en Cabo Verde complica la gestión de la crisis. Las autoridades del archipiélago han vetado que el buque atraque en sus puertos, alegando que la medida pretende “proteger la salud pública nacional”.

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Por su parte, el Departamento de Salud de Sudáfrica ha identificado a dos de los tres fallecidos. Se trata de una pareja de ciudadanos neerlandeses: él, de 70 años, perdió la vida en Santa Elena; ella, de 69, murió en territorio sudafricano tras derrumbarse en el aeropuerto internacional OR Tambo. El mismo organismo ha informado de que las pruebas de laboratorio han dado positivo en hantavirus en el pasajero británico ingresado en una clínica privada de Johannesburgo.

¿Qué es el hantavirus?

FILE PHOTO: Some of the cytoarchitectural features in a lymph node specimen extracted from a patient suspected of a Hantavirus illness is seen in this handout photo obtained by Reuters, July 6, 2017. Centers for Disease Control and Prevention/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.??/File Photo

El hantavirus es una enfermedad que se propaga a través de las heces y la orina de los roedores infectados cuando estas partículas se dispersan en el aire, y puede derivar en una afección respiratoria mortal. Los primeros síntomas, fiebre y fatiga, aparecen entre una y ocho semanas después del contagio, y se asemejan a los de la gripe.

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Al no existir tratamiento farmacológico específico, la atención médica se limita a cuidados de soporte, con ventilación mecánica en los casos de mayor gravedad.

Noticia elaborada con información de agencias.

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