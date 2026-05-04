La construcción de viviendas se dispara en 2025 y logra su mejor cuarto trimestre en 17 años, con 34.200 pisos iniciados

Edificio de viviendas en construcción.

El mercado de la vivienda en España cerró 2025 con una fuerte aceleración en prácticamente todos sus indicadores. Desde la construcción hasta las compraventas, pasando por la financiación, el sector ha encadenado máximos que no se veían desde antes de la crisis financiera, según el último Observatorio de Vivienda y Suelo publicado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Uno de los datos más destacados es el aumento de viviendas libres iniciadas, que alcanzaron las 34.200 unidades en el cuarto trimestre del año. Esta cifra supone un incremento del 14,5% respecto al mismo periodo de 2024 y marca el mejor dato en un cuarto trimestre en los últimos 17 años.

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El impulso no se limita a la obra nueva. El Ministerio subraya que la rehabilitación, la actividad inmobiliaria y la financiación también han registrado cifras récord, consolidando un ciclo expansivo que se extiende a todo el sector.

Récord en compraventas y financiación

La compraventa de viviendas alcanzó su mayor nivel en un cuarto trimestre desde 2007. En total, se registraron 200.441 operaciones, lo que supone un ligero crecimiento interanual del 0,6%, pero confirma la solidez de la demanda. El mercado sigue dominado por la vivienda usada, que representa el 90% de las transacciones. Este dato refleja la limitada oferta de obra nueva frente a una demanda sostenida.

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En paralelo, la financiación también vive un momento de auge. Las hipotecas sobre vivienda crecieron un 8,7% interanual, hasta situarse en 133.358 operaciones, el nivel más alto de los últimos 15 años.

En cuanto al importe medio de las hipotecas se situó en 169.827 euros por vivienda, mientras que el volumen total de crédito concedido alcanzó los 22.648 millones de euros, un 21,5% más que un año antes.

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Además, dos de cada tres compraventas se realizaron con financiación hipotecaria. En concreto, la proporción de hipotecas sobre operaciones de compraventa alcanzó el 66,5%, el nivel más elevado para un cuarto trimestre en 14 años.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Construcción y reformas en máximos

La actividad edificatoria también muestra signos claros de dinamismo. El presupuesto total de ejecución de obra aumentó un 11% interanual, hasta los 7.048 millones de euros. Dentro de este apartado, la obra nueva alcanzó un volumen de ejecución de 5.419,8 millones de euros, mientras que las obras de ampliación y reforma marcaron un récord histórico.

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En concreto, este tipo de actuaciones sumó 677,2 millones de euros en el cuarto trimestre, el mayor dato desde que existen registros en 1991. Este crecimiento se vincula, en parte, al impulso de los fondos europeos del Plan de Recuperación.

Más empleo en el sector y casas más caras

El auge del sector también se traslada al empleo. La construcción ocupaba a finales de 2025 a 1.698.100 personas, lo que supone un incremento del 5,1% respecto al año anterior. En términos absolutos, esto se traduce en 82.100 trabajadores más, consolidando al sector como uno de los motores del empleo en la economía española.

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Este crecimiento refuerza la idea de que el ciclo expansivo no solo afecta a la actividad, sino también al tejido laboral vinculado al ladrillo. Sin embargo, este dinamismo tiene un coste claro: el encarecimiento de la vivienda. El precio medio de la vivienda libre subió un 13,1% interanual en el cuarto trimestre, hasta situarse en 2.230 euros por metro cuadrado.

El aumento de precios está tensionando la accesibilidad. Actualmente, un hogar necesita destinar el equivalente a casi ocho años de su renta bruta (7,98 años) para adquirir una vivienda. Este esfuerzo financiero para comprar casa aumentó un 2,1% en el último año, lo que evidencia el creciente peso de la vivienda en la economía familiar.

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Albañiles trabajan en la construcción de un bloque de viviendas en Madrid. Eduardo Parra / Europa Press

Inversión extranjera y menor rentabilidad

El mercado español sigue atrayendo a compradores internacionales, que representan el 13,5% de las operaciones. Entre ellos destacan los procedentes de Reino Unido, Países Bajos y Alemania.

En contraste, la rentabilidad del alquiler continúa reduciéndose. Según datos del Banco de España, ha pasado del 4,09% en 2018 al 3,05% en el cuarto trimestre de 2025. Esta caída refleja un cambio en el equilibrio del mercado, con precios de compra al alza que reducen el rendimiento relativo del alquiler.

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Un boom con luces y sombras

El cierre de 2025 dibuja un mercado inmobiliario en plena expansión, con cifras que recuerdan a los años previos a la crisis de 2008. La construcción crece, las compraventas se mantienen en niveles elevados y la financiación vuelve a fluir con intensidad.

Sin embargo, este boom convive con un problema estructural cada vez más evidente: el acceso a la vivienda se complica a medida que los precios suben más rápido que los ingresos. El reto para los próximos años será equilibrar este crecimiento con medidas que garanticen la asequibilidad, evitando que el actual ciclo expansivo derive en nuevas tensiones en el mercado inmobiliario.

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