Un vecino intentó frenar al asesino de la mujer apuñalada en Esplugues de Llobregat: “Intentó clavarme el cuchillo y yo intenté desarmarle”

Un hombre mata a una mujer en una calle de Esplugues de Llobregat (Barcelona). (Alberto Estevez / EFE)

Este sábado un hombre mató a una mujer de unos 40 años en el municipio de Esplugues de Llobregat, en la provincia de Barcelona después de acuchillarla en la calle Joan Miró de la localidad. A su rescate fue un vecino, José Luis Pardo, que, como ha contado él mismo esta mañana a El Món a RAC1, se encaró al asesino minutos después de acabar con la vida de la mujer, que cerca de las 11 de la mañana hirió con un cuchillo de grandes dimensiones en el tórax y en el cuello.

“Oí unos gritos y vi cómo se abalanzaba sobre la mujer, que cayó al suelo. Le llamé la atención y se volvió hacia mí. A medida que se acercaba vi que llevaba un cuchillo de grandes dimensiones en la mano y una toalla enroscada en la otra”, ha relatado el hombre al citado medio, que se dirigía a recoger el coche que tenía aparcado en la calle cuando se encontró una multa y fue de camino al parquímetro cuando escuchó los gritos de la víctima.

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Tras encontrarse con él, Pardo asegura que el asesino “intentó clavarme el cuchillo y yo intenté golpearlo”. “Él bajó por las escaleras y se agachó para coger una piedra. Después de mirarme unos momentos, vi que apuntaba con la piedra hacia mi mujer”. Sin embargo, el hombre falló y ambos subieron al coche. Una vez en el vehículo, el hombre continuó propiciándo piedras contra la pareja. “Él lanzó la primera, me impactó el coche y con la segunda ya rompió todo el cristal. La tercera impactó contra mí. Eso es el hematoma y la herida que tengo”, apunta.

Por eso, decidió bajarse del coche y enfrentarse a él mientras todavía intentaba apuñalarle. “También intentó clavarme el cuchillo, intentaba desarmarlo o devolverle una vez”, explica. Finalmente, el hombre salió corriendo después de que unos vecinos llamaran desde el balcón que ya venía la policía. Una hora después fue detenido en el distrito de Les Corts de Barcelona.

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Sin indicios de violencia machista ni vínculo yihadista

Pese a las primeras pesquisas, que apuntaban que se trataba de un caso de violencia machista, dos días después y por ahora, se ha descartado que se trate de un caso de violencia machista. También que esté vinculado al yihadismo, tal y como aseguró el domingo el Grupo Parlamentario VOX de Cataluña en un vídeo difundido a través de Facebook. “Los testigos dicen que este salvaje fue atacando a personas aleatorias al grito de: ‘Alá’”, apuntaban, para añadir en la descripción del vídeo que “basta de terrorismo islamista, basta de violencia importada”.

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha asegurado este lunes en declaraciones a Catalunya Ràdio que este hombre es una persona que estaba “alterada” y con “probablemente” algún tipo de problemática “que no tiene nada que ver con el yihadismo”.

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Un hombre mata a una mujer en una calle de Esplugues de Llobregat (Barcelona). (Alberto Estevez / EFE)

“Esto se ha querido decir por parte de algunas personas que alimentan los discursos (de odio) y que aprovechan cualquier tipo de desgracia como esta, que lo es y que obviamente condenamos, para introducir imaginarios de miedo en el conjunto de la ciudadanía”, ha insistido la consellera, según ha recogido EFE.

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