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El príncipe Guillermo y Kate Middleton revelan una imagen inédita de la princesa Charlotte por su 11 cumpleaños

Para una fecha tan señalada, los príncipes de Gales han optado por compartir un nuevo retrato de la joven en sus redes sociales

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La princesa Charlotte celebra su 11 cumpleaños (Instagram / @princeandprincessofwales)
La princesa Charlotte celebra su 11 cumpleaños (Instagram / @princeandprincessofwales)

Este sábado, 2 de mayo, la Casa Real Británica se de celebración por el 11 cumpleaños de la princesa Charlotte. En un día tan especial para la única hija del príncipe Guillermo y Kate Middleton, el palacio de Kensington ha seguido su tradición más esperada compartiendo un nuevo retrato oficial de la pequeña en sus redes sociales. Sin embargo, lejos de la rigidez de los antiguos óleos o los posados de estudio, la imagen nos muestra a una Charlotte convertida ya en una preadolescente.

La fotografía muestra a la nieta del rey Carlos III en un ambiente idílico en el que se la ve posar con una naturalidad que podría haber sido captada por el objetivo de cualquiera de sus padres en una tarde de juegos. Con un conjunto casual que evidencia su rápido crecimiento, la joven de Gales ha demostrado por qué sabe mezclar a la perfección la elegancia clásica con esa frescura infantil que la caracteriza. Pero, más allá de su eterna sonrisa, hay detalles en la imagen que confirman que Charlotte ya no es una niña.

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princesa Charlotte
(@KensingtonRoyal)

“¡Deseando a Charlotte un muy feliz 11 cumpleaños!“, es el mensaje que acompaña la imagen. Además de su gran melena larga, uno de los detalles que más ha llamado la atención es la manicura en tono azul pastel de la joven. No es un detalle menor, pues las normas de etiqueta en la monarquía británica han dictado históricamente que las mujeres de la familia deben optar por tonos naturales o rosados casi imperceptibles.

Charlotte, sin embargo, parece dispuesta a reinterpretar estos códigos. No es la primera vez que la vemos alejarse de los tonos rosados pálidos o los colores nude. Ya en la final de Wimbledon del año pasado sorprendió con una manicura rosa chicle que dio la vuelta al mundo. Ahora, vuelve a captar las miradas con este azul que ya asomó en la fotografía familiar del 15 aniversario de boda de sus padres. Combinada con un anillo en su mano derecha, esta elección habla de una nueva forma de entender la belleza dentro de la realeza, mucho más cercana a las tendencias de su generación que a los manuales de etiqueta de palacio.

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La tierna imagen familiar del príncipe Guillermo y Kate Middleton con sus hijos (Instagram)
La tierna imagen familiar del príncipe Guillermo y Kate Middleton con sus hijos (Instagram)

La ausencia del rey Carlos III en el cumpleaños de Charlotte

Pese a la alegría de la jornada, el día estará marcado por una notable ausencia familiar. El rey Carlos III no podrá estar presente para abrazar a su nieta, con quien mantiene una estrecha relación y hacia la que siempre ha mostrado gestos de especial complicidad. El monarca se encuentra en Estados Unidos con motivo de una visita de Estado, lo que le obliga a seguir los festejos a través de una videollamada.

Mayo es, además, un mes de ‘doblete’ para los nietos del Rey. En apenas cuatro días, el próximo miércoles, 6 de mayo, será su primo Archie, hijo del príncipe Harry y Meghan Markle, quien celebrará su séptimo cumpleaños. Lo hará en Montecito, California, en un ambiente opuesto y alejado de la pompa de la monarquía británica que hoy rodea a Charlotte.

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