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Ábalos habla de su relación “extramarital” con Jésica Rodríguez: “Existía el riesgo de un escándalo público que no he podido evitar, sino que ha servido para escarnio de todos”

Ha indicado también que con esta ruptura conoció la “palabra ghosting”: “Fue una ruptura muy brusca, pero no con sensación de malestar”

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El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, declara en la comisión de investigación y se muestra convencido de que su exasesora, Jésica, fue coaccionada para autoinculparse. Ábalos cuestiona por qué ella confesaría cobrar sin trabajar si no fue bajo presión.

“La relación no podía permanecer, era extramarital, con el riesgo de un escándalo público que no he podido evitar, sino que ha servido para escarnio de todos”, son las palabras con las que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha descrito la relación que tenía con Jésica Rodríguez durante su declaración como acusado en el caso mascarillas.

Y es que esta relación es uno de los puntos clave en este juicio, ya que parte de los favores que presuntamente habría recibido Ábalos por parte de Aldama, habrían estado canalizados a través de Jésica. Estos son, en concreto, un piso en el que ella estuvo viviendo y cuyo alquiler pagaba el propio Aldama, o uno de sus socios, Alberto Escolano, según diferentes versiones. El otro punto son los dos contratos que recibió en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec.

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Sin embargo, antes de entrar en estas cuestiones, ha aportado detalles de la relación que mantenían, asegurando que en ningún momento se la quiso esconder de la que en ese momento era su mujer, incluso llegando a hablar con ella. Todo terminó en noviembre de 2019, como ha indicado, aunque se vieron en alguna ocasión más, como fue en el cumpleaños de ella.

Ha indicado que con esta ruptura conoció la “palabra ghosting”. “Fue una ruptura muy brusca, pero no con sensación de malestar”, ha añadido.

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Las acusaciones de coacción a Aldama

En esta línea, también ha dejado caer una acusación directa contra Aldama, ya que, según su versión, su examante ha tenido que ser “coaccionada” para declarar que cobraba sin trabajar o que no conocía con anterioridad al empresario. Este último punto ha sido un punto de choque entre los acusados, porque el empresario aseguró que a Jésica la conoció por Ábalos, mientras que los otros dos acusados defienden la versión contraria.

A uno no le parece bien verla sufrir así y diciendo lo que tenía que decir”, ha indicado sobre su declaración y ha añadido que “dijo que no iba a trabajar sin que nadie le preguntara. Lo dijo motu proprio. Dijo que no conocía a Aldama, cuando yo la conocí por él”.

Jéssica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, ha afirmado este martes, durante el juicio por los presuntos amaños en contratos de mascarillas, que el que fue ministro de Transportes le permitió elegir el piso ubicado en la céntrica Plaza de España de Madrid donde vivió: "Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara". (Fuente: Tribunal Supremo/Europa Press)

Ha explicado que fue una persona a la que quiso, por lo que “ella no dice eso si no se la coacciona. Nadie dice que no trabajaba, sí se preocupó de fichar todos los días. ¿Por qué te autoinculpas?“, ha espetado. “No entiendo el motivo para que niegue que conozca a Aldama, a no ser que hayan llegado a acuerdo”, ha asegurado.

El piso en Plaza de Castilla y los dos empleos públicos

Sobre el piso en Plaza de Castilla donde estuvo viviendo Jésica Rodríguez sin pagar alquiler, ha explicado que solo era un lugar en el que iba a estar provisionalmente hasta que encontraran un sitio mejor, ya que en ese momento se trataba de una relación “seria”.

Tenían un piso comprado en la Castellana, pero estaba ocupado, por lo que hasta que no se liberara, debía estar en ese otro piso. Según la versión de Ábalos, el alquiler en esta vivienda lo pagaba el empresario Alberto Escolano, que tenía buena relación con Koldo, y no el propio Aldama, como él mismo describió.

El exministro ha asegurado además que no tenía llave del inmueble y nunca pernoctó en él. “Yo simplemente estuve ahí en ocasiones. Si alguna vez comía con ella, yo me tenía que ir al ministerio, obviamente, porque mi agenda era tremenda”, ha defendido.

En cuanto a la otra polémica, la de los contratos en empresas públicas, también ha negado cualquier tipo de intervención. Sí ha indicado que quería ayudarla a encontrar trabajo mientras estudiaba, pero que él siempre pensó en empresas públicas. “Ni se me ocurrió que pudiera trabajar en Ineco”, por lo que se lo comentó a Koldo y su única intervención fue entregarle su currículum.

Ha explicado que él sí tiene constancia de que ella trabajara, ya que, aunque no solían hablar de estos temas cuando quedaban, porque le parecían “aburridos”, en alguna ocasión le hablaba de lo que hacía. En ningún momento habló con Isabel Pardo de Vera ni mandó a nadie para que se comunicara con ella para tratar esta cuestión.

Siguiendo con su paso a la Tragsatec, ha defendido que se realizó siguiendo los procesos legales y que consiguió ser la mejor candidata, entre los 900 que se presentaron, siempre según su versión. Aquí solo recibió un WhatsApp de ella, “muy frío”, como ha descrito, y simplemente se lo remitió a su exasesor, porque él ya no quería hablar con Jésica.

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