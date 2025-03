Una chilena que vive en España desvela qué platos se deben probar “sí o sí”: “El invento más maravilloso que han hecho los españoles”

Clientes en el interior de un bar. (Hosteltur)

La gastronomía española es una de las más reconocidas a nivel mundial por la variedad de platos que ofrece y los beneficios para la salud de las personas. Además, la calidad de los productos y de las creaciones culinarias solo es posible gracias a los profesionales que hay en las cocinas, lo que ha permitido a España ser el quinto país del mundo con más Estrellas Michelin, siendo superado por Francia, Japón, Italia y Alemania.

No obstante, la categoría en la que los españoles dominamos -por ahora- es la de mejor restaurante del mundo, una posición ocupada por Disfrutar (Barcelona), después de recibir este galardón en junio de 2024 por la lista The World’s 50 Best Restaurants. La segunda posición de la anterior lista es también ocupada por otro restaurante español: Etxebarri (Axpe, Vizcaya).

Un plato mejor que la tortilla o patatas bravas

La importancia de la comida española en el tablero gastronómico mundial tiene su efecto en la llegada de millones de turistas a nuestro país, muchas veces atraídos por el encanto de nuestros platos.

Maite, una chilena afincada en España, publicó un vídeo en su perfil de TikTok en el que recomienda sus “platos favoritos de la comida española para que cuando vengas de viaje, los pruebes y no pidas solamente tortilla o patatas bravas”. Para la grabación de este vídeo, la tiktoker acudió a una “taberna castiza”, la cual se reconoce, según Maite, si el bar ofrece un aperitivo gratis al consumir una bebida. “Si no te ponen pan, no es castizo”, afirma la joven natural de Chile.

Una chilena desvela cuáles son sus platos preferidos de la gastronomía española. (@themaiteway en TikTok)

Para comenzar con la cata, la “primera recomendación es el vermú, ideal para un aperitivo y muchísimo mejor si es de grifo”, asegura la mujer. Pasando al plano de los alimentos, Maite califica de “delicia” las alcachofas, preparadas con taquitos de jamón. El siguiente plato de la degustación son albóndigas, las cuales “las preparan con una salsita muy rica y te recomiendo remojar una patata frita en su salsa”, sugiere la joven.

“Croquetas. El invento más maravilloso que han hecho los españoles. Pueden ser de diferentes sabores; estas son de jamón”, explica Maite sobre uno de los platos más representativos de la comida española.

Otro de los platos “clásicos” son los pimientos de Padrón. “Tienes que tener mucho cuidado porque no son para nada picantes, pero uno de cada 150 puede tocarte muy picante”, afirma Maite. Con respecto a la morcilla de Burgos, la chilena encuentra un parecido con la prieta de su país natal, pero la de España está preparada “con arroz dentro”.

Gominolas como acompañamiento a las copas

Cuál es el efecto del alcohol en el cerebro.

Una vez terminados los entrantes, platos principales y postres, en algunas celebraciones, es tradición pedir cócteles para finalizar la comida por todo lo alto. Puede suceder que, en determinados establecimientos, las copas de alcohol vengan acompañadas de gominolas, tal y como muestra Maite en su perfil de TikTok. “Cada vez que te pides una copa como un whisky, te van a poner chuches”, indica la joven.

A pesar de que ingerir azúcar no rebaja el nivel de alcohol en sangre, la introducción de gominolas en discotecas está basada en “la alta aportación energética” del producto y en la premisa de que “es una fuente de energía de rápida asimilación”, explica Miguel Ángel Rubio, gerente de Natboumann y Merchandancing, en una entrevista con Cinco Días.