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El crucero en el que han muerto tres personas por hantavirus plantea evacuar a otros dos tripulantes con síntomas: hay 14 españoles a bordo

Por el momento, solo un pasajero ha podido abandonar el barco para recibir atención médica. El británico se encuentra ingresado en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos de Johannesburgo, Sudáfrica

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Una imagen de archivo del crucero Hondius, en Vlissingen, Países Bajos. 17 de mayo de 2025. (REUTERS/Cedida a REUTERS)
Una imagen de archivo del crucero Hondius, en Vlissingen, Países Bajos. 17 de mayo de 2025. (REUTERS/Cedida a REUTERS)

El crucero de lujo MV Hondius, que viajaba de Argentina a España y se encuentra varado frente a las costas de Cabo Verde con unas 150 personas a bordo por un posible brote de hantavirus, planea más evacuaciones. Tras la muerte de tres pasajeros —dos neerlandeses y un ciudadano alemán— durante la madrugada del domingo, este lunes, dos miembros de la tripulación —uno de nacionalidad británica y otro neerlandesa— esperan poder salir para recibir atención médica urgente tras presentar síntomas. También pretenden repatriar el cuerpo del ciudadano alemán fallecido y un huésped estrechamente relacionado con el fallecido" que no presenta enfermedad.

Sin embargo, las autoridades de Cabo Verde no han concedido todavía autorización para que los enfermos abandonen el barco, ni para colaborar en la realización de pruebas médicas, según ha confirmado la naviera Oceanwide Expeditions. Dentro del barco, además de 14 ciudadanos españoles, se encuentran 38 personas de nacionalidad filipina, 23 pasajeros británicos y 17 estadounidenses, entre otros. Todos ellos salieron el pasado 20 de marzo de Ushuaia, en el sur de Argentina, con destino a las Islas Canarias.

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Por el momento, solo uno de los pasajeros, de nacionalidad británica, ha podido abandonar el barco y se encuentra ingresado en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos de Johannesburgo, Sudáfrica. Es el único al que se le ha confirmado el diagnóstico de hantavirus.

“No hay necesidad de imponer restricciones a los viajes”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha explicado este lunes que “el riesgo para el gran público es bajo”: “No hay necesidad de entrar en pánico ni de imponer restricciones a los viajes”, ha afirmado Hans Kluge, director regional de la OMS para Europa, en un comunicado. Desde la OMS están actuando “con urgencia” para apoyar la respuesta al brote y trabajan con los países afectados para brindar asistencia médica y posibles evacuaciones. “Las infecciones por hantavirus son poco comunes y generalmente están relacionadas con la exposición a roedores infectados. Si bien en algunos casos pueden ser graves, no se transmiten fácilmente entre personas”, añadieron.

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El hantavirus es un virus que puede causar una enfermedad respiratoria mortal y se transmite cuando las heces y la orina de roedores infectados se dispersan en el aire. (Europa Press)
El hantavirus es un virus que puede causar una enfermedad respiratoria mortal y se transmite cuando las heces y la orina de roedores infectados se dispersan en el aire. (Europa Press)

Por su parte, las autoridades de Cabo Verde han impedido que el buque, con bandera neerlandesa, atraque en sus puertos como medida de precaución, con el “objetivo de proteger la salud pública nacional”, según recoge Reuters. Pero la naviera está estudiando la posibilidad de realizar pruebas a los pasajeros y desembarcarlos en Las Palmas o Tenerife.

El Departamento de Salud de Sudáfrica ha confirmado que dos de los fallecidos son ciudadanos neerlandeses: un hombre de 70 años que murió en Santa Elena y su esposa, de 69 años, que falleció en Sudáfrica tras desplomarse en el aeropuerto internacional OR Tambo.

El hantavirus es un virus que puede causar una enfermedad respiratoria mortal y se transmite cuando las heces y la orina de roedores infectados se dispersan en el aire. La enfermedad suele comenzar con síntomas similares a los de la gripe, como fatiga y fiebre, entre una y ocho semanas después de la exposición. No existen medicamentos específicos para su tratamiento, por lo que los cuidados se centran en medidas de apoyo, incluida la conexión a respiradores en los casos más graves.

Noticia elaborada con información de agencias.

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