Vuelven las lluvias y bajan las temperaturas: chubascos fuertes en la mitad norte del país y ocho comunidades en aviso

Peatones se protegen de la lluvia. (Europa Press)

Un sistema de bajas presiones ha provocado este sábado una notoria inestabilidad atmosférica en gran parte de la península. Ocho comunidades autónomas están en aviso por chubascos localmente muy fuertes, acompañados de tormentas y granizo, sobre todo en la mitad norte, con especial incidencia durante la tarde.

El descenso de las temperaturas máximas será generalizado en la península, excepto en el Ampurdán y algunos puntos del este y sureste, mientras que las alertas meteorológicas alcanzarán el nivel naranja en Navarra a lo largo de la jornada. Según la AEMET, habrá lluvias de intensidad variable, más intensas en las comunidades en aviso, con posibilidades de nevadas débiles en cumbres del Pirineo.

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La presencia de chubascos y tormentas destacará especialmente en Navarra. Esta inestabilidad también afectará al área cantábrica, La Rioja, el norte de Aragón, el este y norte de Castilla y León y el nordeste de Castilla-La Mancha, donde se registrarán episodios de granizo y lluvias torrenciales. Mientras tanto, en el cuadrante suroeste peninsular la probabilidad de lluvias es menor, según el pronóstico facilitado por la AEMET.

Qué comunidades permanecen en aviso

Las ocho comunidades autónomas afectadas son Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja. Todas han activado distintos niveles de aviso meteorológico. El de mayor intensidad, el nivel naranja, se prevé en Navarra durante la tarde. Los valores máximos de temperatura descenderán de forma generalizada, salvo en algunas zonas orientales donde se esperan ligeros ascensos.

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La AEMET ha detallado que los vientos soplarán principalmente de componentes este y sur en el Mediterráneo y el este peninsular, presentando rachas muy fuertes en puntos como Baleares, la Ibérica, el este de la meseta Sur, el Ebro y el Cantábrico oriental. En otras zonas del país, el viento ha rolado del sur hacia el oeste y se han registrado intervalos de intensidad moderada, especialmente en el Sistema Central, la meseta Norte y los litorales de Galicia y Huelva.

A pesar de la magnitud que alcanzó la nube radiactiva, una simulación muestra que la península ibérica se mantuvo prácticamente al margen

Las previsiones por comunidades autónomas señalan un predominio de cielos nubosos o cubiertos, con tendencia a la apertura de claros en el oeste al finalizar el día. En la mitad sur y en el cuadrante suroeste, la lluvia será escasa o inexistente, mientras que en Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco los chubascos y tormentas tendrán mayor frecuencia e intensidad, en ocasiones acompañados de granizo y, muy localmente, de episodios de niebla matinal y vespertina en áreas de montaña.

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En Baleares, la abundante nubosidad de tipo alto no se traducirá en precipitaciones, permaneciendo así al margen de la inestabilidad generalizada, y Canarias presentará cielos poco nubosos o con intervalos a lo largo del día. El pronóstico para los archipiélagos —según ha precisado la AEMET— ha indicado pocos cambios en las temperaturas, salvo ligeros ascensos de las máximas en las costas del sureste insular. Allí, el viento alisio ha predominado con intensidades variables entre flojo y moderado.

En regiones como Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón, las alertas meteorológicas han estado asociadas a chubascos localmente fuertes, con posibles tormentas, bancos de niebla y rachas fuertes de viento, especialmente en zonas de montaña y áreas altas. En la Comunidad de Madrid, el día ha comenzado con cielos cubiertos y chubascos extendidos.

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*Con información de EFE y Europa Press