El Papa León XIV recibe por sorpresa a Albares en vísperas de su viaje a España: “Una gran sintonía de posiciones con respecto a la situación en el mundo”

El papa León XIV saludando a los fieles (Reuters)

El papa León XIV ha recibido este lunes por sorpresa al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en el Vaticano en una audiencia no prevista en la agenda oficial del Pontífice. El encuentro, que se ha prolongado durante unos 20 minutos, se ha producido en una jornada en la que el Papa tenía programadas nueve audiencias.

La reunión ha tenido lugar en vísperas del viaje que el Pontífice realizará a España entre el 6 y el 12 de junio, una visita cuyo programa detallado aún no se ha hecho público. Albares, que se encontraba en la Santa Sede para reunirse con su homólogo vaticano, monseñor Paul Richard Gallagher, ha accedido de inmediato a la invitación del Papa.

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Tras el encuentro, el ministro ha valorado el gesto como una muestra de cercanía hacia España. “Lo recibo como un gesto fuerte de reconocimiento y de amistad y de cariño hacia España”, ha señalado en declaraciones a los medios en la plaza de San Pedro, subrayando además el significado de haber sido recibido en una jornada con una agenda especialmente cargada para el Pontífice.

Preparativos del viaje papal

El viaje de León XIV a España ha centrado buena parte de la conversación. Albares ha confirmado que durante la audiencia se abordaron algunos de los momentos destacados de la visita, entre ellos el acto previsto en la Sagrada Familia, uno de los enclaves más simbólicos del recorrido.

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El ministro ha aprovechado el encuentro para entregar en mano al Papa la invitación oficial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según ha explicado, la conversación se desarrolló íntegramente en español, idioma que el Pontífice domina, en parte por sus vínculos familiares con España.

En este sentido, Albares ha destacado los orígenes gallegos del Papa por vía materna, así como su estancia en el país durante varios meses en 1982. “Es una persona que conoce bien España”, ha señalado, apuntando a la familiaridad del Pontífice con la realidad social y cultural española.

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Aunque el programa definitivo del viaje aún no se ha difundido, está previsto que incluya paradas en Madrid, Barcelona y Canarias. Este último destino cobra especial relevancia en el contexto actual por la situación migratoria en el archipiélago, una cuestión que ya había sido señalada como prioritaria en la agenda de su predecesor.

Coincidencias en política internacional

Más allá del viaje, Albares ha querido poner el acento en la sintonía entre el Vaticano y España en materia de política internacional. “Hay una gran coincidencia en los posicionamientos”, ha sostenido, en referencia a una visión compartida que prioriza la defensa de la dignidad humana, el respeto al derecho internacional y el rechazo de la guerra como mecanismo de resolución de conflictos.

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El ministro ha desgranado una agenda común que abarca desde Oriente Medio hasta Ucrania, pasando por la defensa del multilateralismo y la necesidad de abordar desafíos globales como el cambio climático, el subdesarrollo o la gestión de los flujos migratorios. En este último punto, la coincidencia es particularmente visible. Durante su reunión con Gallagher, el responsable vaticano expresó una valoración positiva de la regularización de inmigrantes impulsada en España, según ha relatado Albares. “Lo veía como un gesto positivo”, ha explicado, matizando que este asunto no ha formado parte de su conversación directa con el Papa.

La jornada de Albares en Roma había comenzado horas antes, lejos de los muros vaticanos. A primera hora inauguró la nueva sede de la embajada de España ante Italia, en la Piazza Navona, tras años de obras que han permitido trasladar la Cancillería desde su histórico emplazamiento en el palacio Borghese. El acto incluyó la visita a una exposición organizada por la agencia EFE sobre las relaciones entre España e Italia en las últimas cinco décadas.

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Ya en el Vaticano, el ministro ha evitado pronunciarse sobre otras cuestiones de actualidad, como las recientes declaraciones en Estados Unidos relativas a Ceuta y Melilla. “La españolidad de Ceuta y Melilla, igual que la de Valladolid o Santiago de Compostela, está fuera de toda duda”, se ha limitado a señalar antes de dar por concluida su comparecencia.

Acto seguido, se ha dado la vuelta y ha abandona la plaza sin admitir más preguntas. El eco de la audiencia inesperada, sin embargo, seguía resonando como un anticipo de la visita papal y como una señal, discreta pero elocuente, del momento de entendimiento entre Madrid y la Santa Sede.

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