España

El precio del alquiler cae en Barcelona un 7,6% y Madrid sigue siendo la provincia más cara, según Idealista

Cataluña se convierte en la única comunidad autónoma con rentas a la baja. En marzo se cumplieron dos años de la entrada en vigor de la limitación del precio del alquiler residencial en las zonas de mercado residencial tensionado

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Imagen compuesta de Madrid y Barcelona. Se ve la Plaza de Cibeles, la Sagrada Familia, el Park Güell y una playa.
Una sorprendente fusión digital combina la vibrante Plaza de Cibeles de Madrid y los emblemáticos monumentos de Barcelona como la Sagrada Familia y el Parque Güell. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es habitual leer este tipo de titular, pero ahí va: el precio del alquiler cae en Barcelona. La capital catalana ha registrado la única caída interanual del alquiler entre las grandes capitales españolas, con un descenso del 7,6% que sitúa el precio en 22 euros por metro cuadrado, según el último informe de precios publicado en abril de 2026 por Idealista. A nivel nacional, la renta media se mantiene en 15 euros/m², con una subida interanual del 5,2%, el repunte más moderado desde el verano de 2022.

El dato nacional esconde una radiografía muy desigual del mercado del alquiler. Mientras casi todas las capitales y provincias encadenan meses de encarecimiento, Cataluña se convierte en la única comunidad autónoma con rentas a la baja: la región acumula una caída del 8,6% en el último año, con la provincia de Barcelona como principal reflejo de esa tendencia, al registrar un retroceso del 8,5% en tasa interanual. En el plano de las capitales, Barcelona (-7,6%) y Tarragona (-0,4%) son las dos únicas que cierran abril con precios inferiores a los de hace un año.

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Infografía muestra mapa de España con flechas y gráficos que indican subidas y bajadas del precio del alquiler, destacando caída del 7,6% en Barcelona.
El precio del alquiler en Barcelona experimenta una caída del 7,6%, contrastando con la tendencia al alza en casi toda España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detrás de esa caída se encuentra, en gran medida, el efecto acumulado de la regulación. En marzo se cumplieron dos años de la entrada en vigor de la limitación del precio del alquiler residencial en las zonas de mercado tensionado, una figura que en Cataluña ya abarca 271 municipios, incluida Barcelona. El alquiler de temporada, sin embargo, quedó durante mucho tiempo fuera de ese marco regulatorio estatal. Desde diciembre, Cataluña cuenta con una ley aprobada en el Parlament que extiende a ese segmento el límite de precios de la normativa estatal y exige acreditar la temporalidad del contrato.

A esa capa regulatoria se suma una prevista ordenanza municipal: el Ayuntamiento de Barcelona aprobó a finales de marzo una modificación del Plan General Metropolitano (PGM) que prioriza el uso habitual de la vivienda y constituye el primer paso para elaborar un plan especial que limite tanto el alquiler de temporada como los pisos compartidos.

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Madrid, la más cara de España

En el extremo opuesto no hay sorpresas. Madrid consolida su posición como el mercado más caro del país. La capital alcanza los 23,3 euros/m², y la Comunidad de Madrid —con un precio medio provincial de 21,2 euros/m² y una subida del 9% en el último año— encabeza el ranking autonómico de rentas más elevadas. Le siguen Baleares (19,8 euros/m²) y Cataluña (17,1 euros/m²), a pesar de su descenso generalizado.

Entre las capitales, el informe de Idealista refleja que el alquiler sube con fuerza en Palma (10,4%), Alicante (8,7%) y Sevilla (6,7%), mientras que Bilbao, Málaga y Valencia registran incrementos de entre el 5,2% y el 5,8%. El avance más pronunciado entre capitales corresponde a Pontevedra, con una subida del 14%, seguida de Ciudad Real (13,4%) y Toledo (12,1%). En el otro extremo, Girona (0,3%), Ávila (0,7%) y A Coruña (1,9%) lideran las subidas más contenidas.

El precio sube en 49 de las 50 provincias españolas

A escala provincial, el mapa es prácticamente unánime al alza: 49 de las 50 provincias españolas registran incrementos interanuales, con la única excepción de la provincia de Barcelona (-8,5%). Lleida lidera las subidas provinciales con un 14,7%, seguida de Toledo (12,5%), Guadalajara (12,4%) y Segovia (12,2%). Cantabria (0,6%), Girona (0,8%) y Navarra (1,4%) son las provincias con los incrementos más reducidos.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

En cuanto a los precios absolutos por provincia, Madrid (21,2 euros/m²) encabeza la lista, seguida de Baleares (19,8 euros/m²) y Barcelona (18,6 euros/m²). Málaga (17 euros/m²) y Guipúzcoa (16,6 euros/m²) completan los cinco mercados provinciales más caros. En el extremo más asequible se sitúan Jaén (6,9 euros/m²), Ciudad Real y Zamora (7,3 euros/m² en ambos casos).

Castilla-La Mancha lidera las subidas por CCAA

Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha lidera los incrementos interanuales con un 11,6%, por delante de la Comunidad de Madrid (9%) y Aragón (8,9%). Asturias (8,3%), Andalucía (8,2%) y la Comunitat Valenciana (8,1%) también superan la media nacional. Las subidas más moderadas corresponden a Navarra (1,4%) y Cantabria (0,6%). Las comunidades con los alquileres más económicos son Extremadura (7,5 euros/m²) y Castilla-La Mancha (8,6 euros/m²).

El índice de precios de Idealista se elabora a partir de los precios de oferta publicados por los anunciantes en la plataforma, sobre metros cuadrados construidos. Desde marzo de 2023, la metodología incorpora la eliminación de productos atípicos y duplicados, con regeneración de la serie histórica. El dato final se obtiene a partir de la mediana de todos los anuncios válidos de cada mercado, con exclusión de inmuebles con precios fuera de rango o sin actividad de los usuarios.

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