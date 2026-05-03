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Sinner conquista el Mutua Madrid Open y hace historia tras aplastar a un Zverev poco acertado

El tenista italiano se impone al alemán con un 2-0 (6-1 y 6-2)

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El tenista italiano Jannik Sinner (Europa Press)
El tenista italiano Jannik Sinner (Europa Press)

Sinner conquista Madrid. Fue por la vía rápida. No necesitó golpes de grandeza ni grandes estrategias, solo un saque incontestable y esperar los errores de Alexander Zverev, quien registró una larga lista de errores no forzados. Dos roturas tempraneras fue lo que necesitó el italiano para cerrar la primera manga por la vía rápida. En el segundo set, Zverev registró puntos que invitaban a la esperanza de un tercer set. Nada más lejos de la realidad. El transalpino firmó otras dos roturas para dejar el set visto para sentencia y ganar el partido con su servicio. 2-0 (6-1 y 6-2) y la corona de ganador de Mutua Madrid Open para Jannik Sinner, que ya firma su quinto título de Masters 1000 consecutivo.

La tierra madrileña reunía a dos titanes en la final. El número uno del ranking contra el dos veces campeón del torneo madrileño. El transalpino aterrizaba en la tierra de la capital española con la intención de conquistar el título por primera vez y sumar su quinto Masters 1000 consecutivo. El de Hamburgo apuntaba a ponerse la corona por tercera vez en Madrid. Distintos motivos. Un mismo objetivo: llevarse el título del Mutua Madrid Open. Una Manolo Santana hasta la bandera recibió a los dos protagonistas en la encapotada tarde de la capital.

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Las esperanzas de que fuera un duelo igualado se acabaron antes de lo que le habría gustado a cualquier aficionado. Sinner firmó dos roturas tempraneras, en los primeros servicios de Zverev. Dejó la primera manga vista para sentencia. Con el 4-0 en el marcador, solo necesitó cerrar sus dos servicios para poner fin a un primer set que duró menos de una hora. Fueron 25 minutos en los que no hubo rastro del alemán. Mientras un inabordable Sinner volaba sobre la arena madrileña. Se hizo el dueño de la pista a falta de otros candidatos al puesto.

El tenista alemán Alexander Zverev (REUTERS/Ana Beltran)
El tenista alemán Alexander Zverev (REUTERS/Ana Beltran)

Zverev trató sin éxito de doblegar al rey. Buscó un golpe de estado en Madrid. Una victoria que le permitiera poner fin a esa racha de derrotas que arrastraba. Buscaba una victoria en medio de la era que le ha tocado vivir. A remolque entre el Big Three y la dupla inalcanzable que forman Sinner y Alcaraz. Es ahí, entre cinco leyendas, donde el alemán ha buscado hacerse un hueco. Un espacio encorsetado y cada vez más estrecho.

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Sinner brilla en Madrid

Zverev buscó reponerse del primer golpe que le había asestado el italiano. Arrancó la segunda manga con un juego perfecto en el que no cedió un solo punto. Parecía que el alemán, ahora sí, se había presentado al partido. Pero fue una mera ilusión. En su siguiente servicio, Sinner firmó la tercera rotura del partido. Con la victoria ya encaminada, los siguientes juegos pasaron sin pena ni gloria. Los cerraron sin grandes problemas. Hasta que Sinner metió una marcha más para cerrar el duelo.

El momento en el que el ruso simula escupir al público

Con el 4-2, Sinner firmó una cuarta rotura ante un Zverev poco acertado. Con su servicio cerró el partido y registró la victoria. Primera vez que el transalpino conquistaba Madrid. Un triunfo que le valió también un récord histórico: quinto título de Masters 1000 consecutivo. Una gesta hasta ahora inalcanzada, ni siquiera por el Big Three. Sinner se despide de Madrid con la corona y con su nombre en los libros de historia del tenis.

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