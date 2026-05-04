El Villarreal hace oficial la destitución de su entrenador Marcelino a final de temporada

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral (Europa Press)

La desvinculación de Marcelino García Toral del Villarreal llevaba tiempo siendo un runrún, un secreto a voces que no terminaba de certificarse. Hasta ahora. Su salida solo requería de la formalidad de un anuncio oficial, que finalmente se ha producido este lunes. El club eligió comunicar la noticia dos días después de asegurar la clasificación para la Champions por segunda temporada consecutiva, un logro importante para la institución. El mensaje de despedida apareció en las redes sociales del Villarreal con una foto del entrenador y una breve frase: “Gracias Marce”.

El club compartió un comunicado oficial en sus redes, en el que expresó: “El Villarreal CF y el entrenador asturiano separarán sus caminos a final de temporada. Gracias, de corazón, Marce, por todo lo que has dado a este club y a esta afición. Te deseamos lo mejor en tus futuros proyectos deportivos”. Esta declaración hizo público el final de la etapa de Marcelino, dejando en claro el agradecimiento de la directiva y la institución hacia el trabajo realizado por el entrenador y el vínculo creado con la afición.

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La situación contractual de Marcelino y el Villarreal había quedado en suspenso meses atrás, específicamente durante diciembre y enero, cuando ambas partes no lograron alcanzar un acuerdo para la renovación. Ante este escenario, tanto la dirigencia como el propio técnico resolvieron poner en pausa las negociaciones y enfocar todos los esfuerzos en los objetivos del equipo. Así, el futuro del entrenador asturiano se mantuvo en un segundo plano, mientras el plantel se concentraba en los compromisos deportivos. Una vez conseguido el objetivo de clasificar a la Champions, se hizo oficial la decisión de separar caminos, lo que marca la segunda vez que Marcelino deja el banquillo del equipo.

El entrenador del Villarreal Marcelino (REUTERS/Pablo Morano)

La primera salida de Marcelino García Toral del Villarreal ocurrió en circunstancias muy diferentes. En aquel momento, fue destituido pocos días antes del comienzo de la competición. En esta ocasión, tanto el club como el entrenador acordaron finalizar la relación de una manera cordial, reconociendo el trabajo conjunto y los resultados alcanzados. Desde su regreso al Villarreal, Marcelino había señalado que pretendía finalizar su ciclo de forma positiva, evitando cualquier conflicto o situación similar a la vivida en su anterior etapa.

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El motivo principal que llevó a la salida de Marcelino fue la falta de acuerdo respecto a la duración del contrato y a la visión del proyecto para los próximos años. El técnico buscaba un compromiso a largo plazo, mientras que la directiva solo le proponía continuar un año más. El Villarreal, además, tenía la intención de ajustar la inversión y apostar por los jugadores de la casa y la juventud de la plantilla, una idea que no coincidía del todo con las expectativas de Marcelino sobre el futuro del equipo.

Marcelino y el Villarreal

La despedida de Marcelino supone el cierre de su segunda etapa en el club, en la que ha sumado siete temporadas al mando del equipo. En total, ha dirigido 294 partidos, una cifra que lo convierte en el entrenador con más encuentros en la historia del Villarreal, superando los 259 partidos de Pellegrini. Su balance incluye 145 victorias, 71 empates y 78 derrotas, con 334 goles a favor y 246 en contra.

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Gol de Luis Díaz frente al Villarreal

Durante su primera etapa, que abarcó desde la segunda mitad de la campaña 2012-13 hasta la temporada 2015-16, Marcelino logró el ascenso de categoría, dos clasificaciones a competiciones europeas, dos participaciones en la Europa League y una en la Liga de Campeones. Además, alcanzó unas semifinales de Copa del Rey y unas semifinales de Europa League. Su segunda etapa, comprendida entre la temporada 2023-24 y la 2025-26, estuvo marcada por la capacidad de salvar al equipo en un momento complicado y por lograr la clasificación a la Europa League y, posteriormente, dos veces consecutivas a la Liga de Campeones, un hito sin precedentes para el Villarreal. De esta manera, el paso de Marcelino por el club queda registrado por sus logros deportivos y por la huella que deja en la historia de la institución.