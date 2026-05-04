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Estados Unidos señala Gibraltar como un lugar de “futuro conflicto” al compararlo con el estrecho de Ormuz

El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, ha realizado estas declaraciones después de que Trump anunciara la operación Proyecto Libertad

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Imagen de archivo de barcos y petroleros en el Estrecho de Ormuz, frente a la costa de Musandam, Omán, 18 de abril de 2026. (REUTERS/Stringer)
Imagen de archivo de barcos y petroleros en el Estrecho de Ormuz, frente a la costa de Musandam, Omán, 18 de abril de 2026. (REUTERS/Stringer)

La tensión en torno al estrecho de Ormuz continúa con el estrecho de Gibraltar ahora como un posible foco de un “futuro conflicto”. Así lo ha asegurado este martes el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, en una publicación vía X, donde ha defendido el Proyecto Libertad, la apuesta del presidente estadounidense Donald Trump anunciada este domingo, cuyo objetivo es restablecer la libertad de navegación para el transporte marítimo comercial a través del estrecho.

“Desafortunadamente, habrá conflictos futuros y, sea en los estrechos de Malaca (Malasia), Gibraltar o Ormuz, el mundo no puede permitir que se mantenga el precedente de que un bando pueda intentar castigar las economías del mundo en un esfuerzo por obtener ventaja con el otro bando”, ha sentenciado. “EE.UU. y nuestros socios del Golfo liderarán el camino para defender la libertad de navegación global”, ha añadido.

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De la misma manera, el diplomático ha señalado que “independientemente” de las opiniones que se tengan “respecto al conflicto sobre su programa nuclear, que Irán coloque minas marinas de manera indiscriminada en aguas internacionales e intente cobrar ‘peaje’ al transporte comercial civil es ilegal e inaceptable”.

Así está el estrecho de ormuz en las primeras horas del operativo “Proyecto Libertad”

Además, ha citado una publicación de las Fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), responsable de las fuerzas militares estadounidenses en el golfo Pérsico, dando su apoyo a la iniciativa. Según apuntan, por este estrecho se transporta una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo, así como importantes volúmenes de combustible y fertilizantes. “Nuestro apoyo a esta misión defensiva es esencial para la seguridad regional y la economía mundial, al tiempo que mantenemos el bloqueo naval”, afirmó el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM.

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Mayor implicación europea

En un mensaje en la red social de Trumo, Truth, el mandatario estadounidense precisó que la iniciativa por la que el país guiará a esos barcos “neutrales e inocentes” para que puedan salir de las aguas restringidas beneficiará a “países de todo el mundo, casi todos los cuales no están implicados en la disputa actual en Oriente Próximo”.

A las declaraciones de Waltz hay que sumarle las de Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, quien considera cada vez más plausible una mayor implicación europea. “Sí, ha habido cierta decepción por parte de Estados Unidos en cuanto a la reacción europea por lo que está ocurriendo en Oriente Próximo. Pero también diría que lo que escucho de mis contactos con líderes europeos es que estos han captado el mensaje, lo han escuchado alto y claro”, afirmó desde la cumbre de la Comunidad Política Europea en Armenia.

Sin embargo, Rutte dejó fuera a España, tras la negativa del Gobierno de usar las bases de Rota y Morón para la guerra contra Irán. Pese a esto, Rutte sí afirmó que otros países de la OTAN, como “Montenegro, Croacia, Rumania, Portugal, Grecia, Italia, Gran Bretaña, Francia y Alemania”, según Reuteurs, sí estaban atendiendo las solicitudes para usar sus bases.

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