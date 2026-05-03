Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

El italiano Jannik Sinner sostiene el trofeo del Mutua Madrid Open (AP Foto/Manu Fernandez)

Jannik Sinner se consagró campeón en Madrid con una victoria contundente. El tenista italiano se impuso sin necesidad de recurrir a jugadas espectaculares ni complejas estrategias. Su servicio resultó determinante y supo capitalizar los errores no forzados de Alexander Zverev, quien acumuló una cantidad significativa de fallos. Dos quiebres en los primeros juegos le permitieron a Sinner quedarse rápidamente con el primer set. En el segundo parcial, Zverev mostró destellos que sugerían la posibilidad de un tercer set, pero Sinner volvió a quebrar en dos ocasiones y aseguró el triunfo con su saque. El marcador final fue 6-1 y 6-2, lo que le otorgó el título del Mutua Madrid Open y su quinto trofeo consecutivo en torneos Masters 1000.

Tras conquistar Madrid por primera vez, Jannik Sinner atendió a los medios en rueda de prensa. El tenista italiano dejó en el aire su presencia en Roma, el siguiente torneo a la vista. “No quiero pensar en planes futuros. Físicamente estoy bien. No hay razón para no jugar en Roma. Pero, al mismo tiempo, quiero disfrutar esto. Ha sido un torneo muy largo, empezando desde Wells, y obviamente estoy muy feliz. Pero ahora también es bueno recuperarse, en especial, mentalmente”, aseguraba.

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Con la ausencia de Alcaraz por lesión, el transalpino se vislumbra como un tenista inalcanzable. “Tienes buenos días, a veces tienes días malos. También depende de cuándo juego contra alguien. Si miras el primer día aquí..., los partidos de primera ronda son muy duros. Y luego tratas de subir tu nivel y hoy fue una actuación realmente buena por mi parte. Muy sólido, sirviendo bien. Yo no me comparo con otros jugadores. Trato de ser la mejor versión posible de mí mismo y eso es todo”, afirmaba.

Durante este torneo, Sinner no solo ha conquistado EL Mutua Madrid Open por primera vez, sino que también ha registrado un récord histórico al ganar cinco títulos consecutivos. “Significa mucho. Pero al mismo tiempo y como siempre he dicho no me puedo comparar con Rafa, Roger y Novak. Lo que ellos hicieron es algo increíble. Yo no juego por estos récords. No juego por los récords en general. Juego por mí mismo. Juego por mi equipo, porque ellos saben lo que hay detrás. Y también mi familia, ellos, con el éxito que he tenido, tampoco cambiaron nunca la forma en que son conmigo. Son padres sencillos. Me siento muy seguro cuando estoy con ellos y nunca hablamos de tenis cuando estoy en casa”, explicaba.

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Y añadía: “Son grandes números, pero hay mucha disciplina, mucho sacrificio detrás de esto y también hay buenos partidos que logré. Soy la primera persona que debe estar listo por la mañana para levantarme. Me gusta el camino. Me gusta ponerme en la mejor posición posible para ser la mejor versión de mí mismo. No juego por otros récords. Y como dije, lo que hicieron los otros jugadores en el pasado y lo que Novak sigue haciendo, es algo increíble. Yo no me puedo comparar con ellos”, aseguraba.

Sinner, sobre su familia

El nuevo rey de Madrid no dudó en dedicar unas palabras a su familia. “Me considero muy afortunado. Yo tomé la decisión de dejar mi casa e ir a un centro a entrenar. Y creo que esto para los padres es muy difícil, pero sobre todo para una madre. Creo que fue duro para mí, pero seguro fue más duro para mis padres porque también les gustaría ver a su hijo crecer. Perdí un poco de pasar tiempo con mis padres, y me gustaría recuperar lo más que pueda”, afirmaba.

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Y añadía: “Espero poder tener un poco más de tiempo con mis padres y la gente que amo. También con mi hermano y amigos porque las cosas pueden cambiar. Mi madre es un modelo a seguir. Estoy muy feliz de tener a mi mamá y muy feliz de tener a mi papá. Son una verdadera inspiración para mí. Solo intento ser un poco como ellos”.