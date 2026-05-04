España Deportes

Mbappé se queda sin red en el Real Madrid: la afición le espera disponible para el Clásico tras sus fotos en Cerdeña y su desafortunado aterrizaje

El segundo año del francés ha sido peor que el primero, lejos de los grandes títulos o del Balón de Oro, pero no es lo que más enfada en el Bernabéu

Guardar
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid. (Reuters/Marcelo del Pozo)

Cuando Florentino Pérez fichó a Kylian Mbappé en el verano de 2024, el fútbol asumió que el Real Madrid dominaría España, Europa y el mundo. El club acababa de ganar su decimoquinta Champions League, con Vinícius como estrella. Mbappé era la guinda. El FC Barcelona pasaba además por meses críticos, ahogado en deudas, en una situación de gran incertidumbre deportiva. Y el PSG perdía a su mayor estrella, algo que, sorprendió, no pareció ser un problema para Luis Enrique, más bien al contrario.

El 15 de abril terminó la temporada para el Madrid, la segunda sin títulos. Fue el día que el Bayern Múnich lo eliminó de Champions. La Liga ya estaba demasiado lejos y la Copa se había perdido meses atrás en Albacete, en el debut de Álvaro Arbeloa. Antes pasaron Carlo Ancelotti y Xabi Alonso y la conclusión no era muy distinta que la que ha terminado por extraer el actual entrenador: falta compromiso de la plantilla. El de Mbappé no estuvo en duda su primer año, tomado como adaptación, con buenos números.

PUBLICIDAD

Los de la 2025-2026, pese al fiasco, tampoco son malos: 41 goles en 41 partidos. Pero la afición ya no pasa una, más cuando ya solo queda el consuelo de salvar que el Barça se lleve la Liga en el Clásico del domingo. O cuando Mbappé, que es duda para ese partido por una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, pasó días de convalecencia en Cerdeña con su pareja, la actriz Ester Expósito. O cuando aterrizó en Madrid tranquilamente mientras sus compañeros ya pisaban el césped de Cornellà.

Real Madrid
Florentino Pérez, Álvaro Arbeloa, Vinicius Júnior, Kylian Mbappé y Jude Bellingham. (Montaje Infobae)

El partido contra el Oviedo

Los madridistas quieren evitar ahora que el francés se borre en el Camp Nou, sospechando que pueda estar reservándose para estar al 100% en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Hasta la fecha, han sido más exigentes con Vinícius, dedicándole alguna que otra sonora pitada, y más indulgentes con Mbappé. Pero el brasileño está completando los partidos, marcando goles -dos frente al Espanyol- y ha llegado a disculparse por la marcha del equipo, asumiendo su cuota de responsabilidad.

PUBLICIDAD

Será en el partido que siga al del Barça, frente al Oviedo, en el Santiago Bernabéu, cuando el público dicte sentencia. El único indultado parece ser Arbeloa, al igual que no se silbó una sola vez a Alonso. Sí al palco, en el recordado partido frente al Levante. El verano será clave para reconstruir, empezando por el entrenador. Con Zinedine Zidane descartado -dirigirá a Francia-, suenan los nombres de Jose Mourinho, Mauricio Pochettino y Jürgen Klopp, pero son más los rumores que las certezas a este respecto.

Primer plano del rostro de Kylian Mbappé en el centro, flanqueado por dos imágenes circulares: una pareja cenando y otra pareja en una piscina
Kylian Mbappé y fotografías tomadas en sus vacaciones durante la lesión.

Tercer año

Lo mismo sucede con las incorporaciones en el equipo, más allá de los cedidos o transferidos con opción de recompra, casos de Endrick o Nico Paz. Sobre las salidas, es segura la de David Alaba, que termina contrato, y salvo gran sorpresa la de la leyenda blanca Dani Carvajal, que está viviendo un angustioso final. Relegado al banquillo, acaba además de lesionarse. No estará en la lista de Luis de la Fuente. Dani Ceballos también espera destino. Con Franco Mastantuono se busca una cesión que le asegure minutos.

La exigencia está sobre Mbappé porque entrará en su tercer año y sea cual sea el proyecto del Madrid, ha de ser pieza fundamental y ejemplo. Vinícius ha de renovar y juntos, hacer al fin una sociedad letal. El tiempo transcurrido desde su llegada o sus fotografías en periodos de reposo o rehabilitación -no es la primera vez- han terminado de romper la capa protectora que le separaba de la bronca. La forma más inmediata de intentar librarse es ponerse a disposición de su entrenador el domingo.

Temas Relacionados

Kylian MbappéReal MadridFútbol EspañaFC BarcelonaChampions LeagueEspaña-NacionalEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

El tenista italiano conquista su quinto Masters 1000 tras vencer a Zverev en la tierra de Madrid

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner ya es histórico: se proclama campeón en Madrid y registra un récord al conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo

El italiano ha conquistado Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid de forma consecutiva

Sinner ya es histórico: se proclama campeón en Madrid y registra un récord al conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo

Sinner conquista el Mutua Madrid Open y hace historia tras aplastar a un Zverev poco acertado

El tenista italiano se impone al alemán con un 2-0 (6-1 y 6-2)

Sinner conquista el Mutua Madrid Open y hace historia tras aplastar a un Zverev poco acertado

El Gran Premio de Miami cambia de hora la carrera de Fórmula 1 por riesgo de tormenta eléctrica: se adelanta tres horas

El motivo principal de este cambio es la previsión de condiciones climáticas adversas en la zona del Autódromo Internacional de Miami

El Gran Premio de Miami cambia de hora la carrera de Fórmula 1 por riesgo de tormenta eléctrica: se adelanta tres horas

A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev

El tenista italiano y el alemán lucharán por el título del Masters 1000 madrileño

A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos habla de su relación “extramarital” con Jésica Rodríguez: “Existía el riesgo de un escándalo público que no he podido evitar, sino que ha servido para escarnio de todos”

Ábalos habla de su relación “extramarital” con Jésica Rodríguez: “Existía el riesgo de un escándalo público que no he podido evitar, sino que ha servido para escarnio de todos”

Bolaños demanda a Aldama por vulnerar su derecho al honor al decir que le intentó sobornar

El exjefe del CNI niega que los servicios secretos participasen en la operación de espionaje a Bárcenas

Ábalos niega irregularidades en la compra de mascarillas: “Koldo me dijo que se habían aportado hasta cuatro ofertas y ninguna pasó por mi mano”

Así están las encuestas: el PP se impone al PSOE pese a absorber el voto de Sumar, que toca fondo

ECONOMÍA

El bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con encarecer los productos agrícolas básicos un 8,5% en 2026

El bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con encarecer los productos agrícolas básicos un 8,5% en 2026

El precio del alquiler cae en Barcelona un 7,6% y Madrid sigue siendo la provincia más cara, según Idealista

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Santiago Carbó, economista: “La subida de las pensiones me preocupa cuando no hay salarios dignos para los jóvenes. Los jubilados deben pensar en sus nietos”

Uno de cada cuatro españoles vive en riesgo de exclusión social: la tasa de pobreza infantil supera en ocho puntos la media europea

DEPORTES

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner ya es histórico: se proclama campeón en Madrid y registra un récord al conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo

Sinner conquista el Mutua Madrid Open y hace historia tras aplastar a un Zverev poco acertado

El Gran Premio de Miami cambia de hora la carrera de Fórmula 1 por riesgo de tormenta eléctrica: se adelanta tres horas

A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev