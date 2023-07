El antepasado de la pizza que ha sorprendido a los historiadores en un fresco descubierto en Pompeya

Fresco encontrado en Pompeya (http://pompeiisites.org/)

La pizza es probablemente el plato con mayor presencia en la carta de cualquier restaurante italiano. Ese pan plano horneado, habitualmente de forma redonda, elaborado con harina de trigo, sal, agua y levadura, cubierto con salsa de tomate y queso, es una verdadera delicia que ha trascendido el país de la bota hasta conquistar paladares de todo el mundo.

Ahora, el hallazgo de una proto-pizza en una antigua casa de Pompeya ha cambiado las reglas del juego. En un comunicado oficial, el Parque Arqueológico de Pompeya anunciaba este descubrimiento que, a pesar de no reescribir por completo la historia de este plato, sí ha sorprendido a los historiadores por poder ser su directo antecesor.

Te puede interesar: ¿Por qué es fundamental la pieza de plástico que viene en medio de la pizza? La historia y el nombre de este artilugio

Si fuese una pizza tal y como la conocemos hoy, sería todo un hito histórico. No obstante, aunque su parecido con la pizza que ahora comemos y disfrutamos sea innegable, desde el Parque Arqueológico de Pompeya aclaran que “no puede serlo, estrictamente hablando, ya que faltan algunos de los ingredientes más característicos, a saber, los tomates y la mozzarella”. Aun así, los arqueólogos reconocen que este plato, representado en un bodegón, sí “podría ser un lejano antepasado del plato moderno elevado a Patrimonio de la Humanidad en 2017″.

El fresco en cuestión se ha encontrado en la pared del atrio de una antigua casa pompeyana, anexionada a una panadería. Los arqueólogos han descubierto este plato a través del análisis iconográfico de un fresco de naturaleza muerta, encontrado en el marco de las nuevas excavaciones en la ínsula 10 del Regio IX de Pompeya.

Según explican los arqueólogos del Parque Arqueológico de Pompeya, en una bandeja de plata, junto a una copa de vino, hay un pan plano (focaccia) que sirve de soporte a varias frutas (identificables una granada y quizá dátil), aderezadas con especias o un tipo de pesto, indicado por puntos amarillentos y ocres. En la misma bandeja hay también frutos secos y una guirnalda de madroños amarillos, junto a dátiles y granadas. Según datos aportados por los arqueólogos, esta imagen estaría inspirada en lo que los griegos conocían como xenia, las muestras de hospitalidad y regalos que los anfitriones ofrecían a sus invitados.

Fresco hallado en una casa de Pompeya (pompeiisites)

El hallazgo representa un hito arqueológico y gastronómico, que ha sorprendido a los historiadores italianos. “Pienso en el contraste entre una comida frugal y sencilla, por un lado, y el lujo de las bandejas de plata y el refinamiento de las representaciones artísticas y literarias, por otro. Cómo no pensar, a este respecto, en la pizza, que también se originó como plato ‘pobre’ en el sur de Italia, y que ahora ha conquistado el mundo y se sirve también en restaurantes con estrellas”, reflexionaba el director del Parque Arqueológico de Pompeya, el alemán Gabriel Zuchtriegel, en un comunicado de la entidad.

El debatido origen de la pizza

Aunque automáticamente asociemos este plato a la tradición culinaria italiana, la respuesta a quién inventó la pizza podría estar mucho menos clara de lo que parece. Algunos sitúan su origen hace más de 2.000 años en la zona del sur de Italia, donde se elaboraba una versión conocida como la pizza bianca o pizza blanca, elaborada con pan, grasa, hierbas, ajo, cebolla, etc. Por supuesto, no podemos hablar de la presencia del tomate en la pizza hasta más adelante, cuando estos frutos llegaron a Europa desde América.

No obstante, es cierto que los panes planos son una tradición ligada a todo el Mediterráneo desde hace siglos. Muchos relatos señalan que fue en Egipto cuando se elaboraron por primera vez, aproximadamente durante el siglo VI a. C. También se tiene constancia de que en la antigua Grecia, ya se servía el plakuntos (panes planos) decorado con hierbas, especias, ajo y cebolla, en la época de Darío I el Grande (521-500 a. C.). En la Eneida de Virgilio también se menciona un plato similar.

Seguir leyendo: