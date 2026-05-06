La prensa internacional se rinde ante el vuelo de la princesa Leonor en un caza: “Segura de sí misma, serena y preparada para una vida llena de deberes”

Las imágenes de la princesa Leonor en un caza (Casa Real)

La difusión de las imágenes en las que la princesa Leonor aparece pilotando un avión de combate ha generado una repercusión inmediata en la prensa internacional, que ha convertido a la heredera al trono en protagonista de titulares de varios países. La Casa Real distribuyó un vídeo en el que se observa a la princesa volando un caza F-5 junto a un instructor del Ala 23, acompañado de imágenes en las que Leonor luce el mono verde reglamentario y se muestra serena, lo que ha despertado un notable interés mediático fuera de nuestras fronteras.

La reacción de los medios británicos ofrece una idea clara de la magnitud de la cobertura. El Daily Mail ha escogido por titular “La futura reina de España sonríe radiante tras pilotar un avión de combate por primera vez”, subrayando el enfoque en la tranquilidad y aparente felicidad de la princesa durante el vuelo. El medio reconoce dos elementos significativos que, a su juicio, reflejan la valentía de la princesa Leonor: “su porte sereno y elegante al descender del avión y el saludo firme dirigido a sus instructores”.

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En Alemania, el periódico Bild ha calificado la fotografía de la hija mayor de los reyes Felipe y Letizia como “una inusual instantánea desde las alturas”. El medio destaca el gesto realizado por la princesa antes de iniciar el vuelo, al considerar que “levantó el pulgar en el avión. Estaba lista y de buen humor antes de su vuelo”. La descripción de Bild insiste en la naturalidad y relajación con la que Leonor se ha enfrentado a la experiencia.

La heredera al trono ha tenido otra formación práctica en la que ha pilotado un F-5, el avión utilizado en España para la formación avanzada de pilotos de caza y ataque

La prensa francesa, sobre la princesa Leonor

Por su parte, en Francia, la repercusión ha sido igualmente notable, tal y como acredita el artículo recogido en Histoires royales. Este medio recuerda que, aunque Leonor ya había volado sola en otras ocasiones, lo había hecho con Pilatus PC-21, dado que el modelo F-5 está reservado a futuros pilotos de caza en su quinto año de formación: “No está cualificada para pilotar F-5, ya que estos están reservados para futuros pilotos de caza que estén completando su quinto año de entrenamiento”.

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Point De Vue, también en Francia, se ha deshecho en elogios ante la actitud de la princesa: “Segura de sí misma y serena, cómoda entre sus compañeros y orgullosa de llevar el uniforme, la futura reina emergió transformada en una mujer preparada para afrontar una vida adulta llena de responsabilidades y deberes”.

La princesa Leonor vuela por primera vez en un F-5 en el marco de su instrucción en el Ejército del Aire (Casa Real)

La princesa Leonor en la universidad

“La princesa ya domina este tipo de ejercicios”, aplauden desde el citado medio sus dotes de aviación. En Portugal la cobertura no pierde de vista el contexto personal de Leonor, señalando que la infanta Sofía reside en el país vecino. Los diarios portugueses han indicado que este es el primer vuelo de la princesa en un reactor de estas características antes de comenzar sus estudios universitarios.

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Está previsto que la heredera al trono inicie la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Getafe en el mes de septiembre, una circunstancia que los medios lusos han vinculado a su actual etapa de transición. Todo esto tras “una primavera intensa” y “unas merecidas vacaciones”, tal y como señala Point De Vue.