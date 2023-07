¿Por qué es fundamental la pieza de plástico que viene en medio de la pizza? La historia y el nombre de este artilugio

El 'guardapizza' y su historia (WIkimedia Commons)

La pizza es uno de los platos más demandados en el mundo del delivery, una deliciosa creación con origen italiano que se disfruta alrededor de todo el mundo. Las dudas y debates que rodean a esta masa redonda cubierta con salsa de tomate y mozzarella son miles. ¿Es un sacrilegio añadirle piña? ¿El queso se pone antes o después que el resto de ingredientes? ¿Cuál es su verdadero origen? ¿Cuál es la mejor de todas? Además de todas estas preguntas sin respuesta rotunda, hay otra que sí se puede responder con exactitud: ¿para qué sirve esa pieza de plástico con forma de mesa que viene dentro de las cajas de pizza a domicilio?

Cuando pedimos una de estas delicias italianas a nuestra casa, ya sea de una cadena multinacional o de nuestra pizzería local de confianza, es común encontrar uno de estos artilugios de plástico blancos, con tres pequeñas patas, en el centro de ellas. Esta pieza no es un simple adorno en la preparación y tampoco sirve para separar los trozos de este alimento, sino que funciona únicamente para aportar un soporte en el centro de la caja en el cual se entrega la pieza, con el objetivo de impedir que la superficie del recipiente se pegue a la pizza durante su transporte.

Como tienen que llegar calientes a la puerta de nuestra casa, las pizzas colocan dentro de su caja de cartón nada más acabarse de cocinar, lo que significa que siguen produciendo vapor mientras están dentro de este packaging. El cartón de las cajas de pizza es bastante barato, por lo que el vapor suele humedecer la caja y hacer que esta se doble o ceda ante cualquier peso que caiga sobre ella. Por lo tanto, la función de este artilugio no es otro que ejercer de “muralla” entre la pizza y la caja de cartón, de forma que llegue en las mejores condiciones posibles a nuestras casas.

El ‘guardapizza’ normalmente está hecho de plástico y cuenta con tres patas, puede presentarse en distintos colores y cuenta con una forma similar a una diminuta mesa circular, aunque existen también versiones que dejan un agujero en el medio.

‘Guardapizza’ o ‘cosito de la pizza’

Aunque tengamos claro para qué se utiliza esta pequeña, pero vital pieza, no parece haber un consenso con el nombre con el que definirla. La propia Real Academia Española, a través de su cuenta de Twitter, lanzó una consulta a sus seguidores para tratar de encontrar el término más adecuado. La RAE puso varias opciones sobre la mesa: ‘guardapizza’, mesita, cosito, trípode... Sin embargo, la academia del español asegura que no hay un término concreto para referirse a este objeto, sino que “lo que hay son distintas denominaciones posibles y válidas”. Lo que sí está claro para la institución es que “coso” no sería válido, pues poco específico, al ser un término que se puede utilizar para definir cualquier objeto al que no se denomina por su nombre concreto.

‘Guardapizza’ es la traducción más directa del nombre que su creadora le dio a este objeto, un término que, según aclara la RAE, se debe a que sirve para guardar la pizza en el sentido de “preservar algo del daño que le puede sobrevenir”, y no para almacenar como supondría otra de las acepciones del término.

El origen del ‘guardapizza’

En 1974 se otorgó el primer registro de un modelo industrial con las características de esta pieza. Fue a Claudio Daniel Troglia, de Buenos Aires (Argentina), y consistía en un trípode de plástico que se usaría en el medio de una caja para evitar que la parte superior de esta se aplastara y tocara la comidas que contuviera.

A pesar de estos documentos previos, la primera patente para un objeto de este tipo se otorgó nueve años después, en 1983. Fue la neoyorkina Carmela Vitale de Dix Hills quien la patentó, dandole el nombre de package saver (en español, ‘protector de paquete’ o ‘guardapaquete’), pero como su uso más común fue para la producción de pizzas, con el tiempo se lo conoció como pizza saver.

Patente registrada en Estados Unidos (Google Patents)

En la propia patente se describe esta pieza como “un dispositivo de plástico moldeado resistente a la temperatura para su uso en cajas o paquetes tales como cajas de pizza, donde hay una tendencia de grandes porciones de cubierta a ceder hacia abajo para dañar la pizza blanda u otros productos envasados. En uso, el protector se coloca cerca del centro del paquete para apoyar la cubierta de la caja para proteger el contenido”.

