El primer ministro de Canadá, Mark Carney, el 18 de noviembre de 2026 (REUTERS/Florence Lo)

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Canadá impulsa una ley que ampliaría las facultades de las fuerzas de seguridad para acceder a información digital personal, una iniciativa que generó críticas de organizaciones civiles y empresas tecnológicas por su posible impacto sobre la privacidad y el cifrado de datos.

Más de 20 entidades de la sociedad civil, entre ellas Amnistía Internacional, enviaron la semana pasada una carta conjunta al primer ministro Mark Carney. El documento describió la propuesta como una “catástrofe inminente” y reclamó la intervención del Gobierno antes de que el proyecto se convierta en ley.

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El texto ya recibió la aprobación de la Cámara de los Comunes, pero el Senado propuso este miércoles varias enmiendas para garantizar que las compañías tecnológicas mantengan mecanismos de protección frente a ciberataques. Grandes empresas del sector advirtieron que podrían retirar algunos servicios de Canadá si la norma se aprueba sin cambios. Según esas compañías, las disposiciones previstas debilitarían las protecciones de cifrado.

La legislación obligaría a las firmas que ofrecen servicios electrónicos a conservar más metadatos de sus clientes y reduciría el umbral para que la Policía y los servicios de Inteligencia accedan a esa información. En determinadas circunstancias, funcionarios públicos podrían exigir datos digitales sin una orden judicial.

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El portavoz del ministro de Seguridad Pública Gary Anandasangaree, David Taylor, señaló que el proyecto es sólido y afirmó que el ministro revisará “en detalle las enmiendas” introducidas por el Senado. “Canadá es el único país entre los Cinco Ojos y el G7 que carece de legislación sobre acceso legal a la información”, sostuvo el vocero. Añadió que Anandasangaree considera que la norma “logra un equilibrio adecuado entre la seguridad pública y el derecho a la privacidad”.

La ministra del Interior británica, Shabana Mahmood; la ex secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem; el ministro de Seguridad Pública de Canadá, Gary Anandasangaree; el ministro de Asuntos Internos de Australia, Tony Burke; y la fiscal general de Nueva Zelanda, Judith Collins, posan para una foto de grupo durante una cumbre de la alianza de seguridad "Cinco Ojos" celebrada en Londres, Reino Unido (REUTERS/Jack Taylor/Archivo)

La alianza de los Cinco Ojos reúne a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia para el intercambio de Inteligencia.

El Gobierno de Canadá defendió su proyecto de ley para ampliar el acceso de las fuerzas de seguridad a datos digitales al sostener que necesita información en tiempo real para combatir delitos, incluidas amenazas de extorsión transmitidas por WhatsApp, el servicio de mensajería cifrada de Meta.

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La iniciativa exige que organizaciones privadas desarrollen “capacidades técnicas, incluidas capacidades relacionadas con la extracción y organización de información”, que podrían ponerse a disposición de funcionarios autorizados.

El debate recordó la disputa entre Apple y Reino Unido, después de que Londres, según informaciones de prensa, reclamara acceso a datos cifrados de usuarios de la empresa estadounidense. Ese reclamo derivó en acciones legales.

Matt Hatfield, responsable de la organización civil OpenMedia, cuestionó el alcance de la propuesta. “Ninguna democracia debería obligar a los servicios básicos a mantener un ‘archivo’ de datos confidenciales sobre millones de sus ciudadanos sospechosos de no haber cometido ningún delito, por si acaso la policía los necesita algún día”, afirmó.

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La directora sénior de asuntos gubernamentales y regulatorios para Norteamérica de la Internet Society, Natalie Campbell, sostuvo que la disposición “abre una caja de Pandora llena de problemas”. Campbell advirtió que cualquier mecanismo nuevo para extraer datos de un sistema cifrado supone una puerta trasera susceptible de ser explotada por actores maliciosos.

El Gobierno de Canadá defendió su proyecto de ley para ampliar el acceso de las fuerzas de seguridad a datos digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No existe ninguna puerta trasera por la que solo puedan pasar los buenos”, expresó a la agencia AFP y señaló que la inteligencia artificial amplía la capacidad de los grupos criminales para aprovechar ese tipo de vulnerabilidades.

El portavoz del Ministerio de Seguridad Pública, David Taylor, rechazó esas críticas y afirmó que la legislación fue malinterpretada. El proyecto “no permite ni obliga a las empresas a introducir vulnerabilidades sistémicas ni las llamadas ‘puertas traseras’. Cualquier afirmación que sugiera lo contrario es incorrecta”, declaró.

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Taylor sostuvo que las nuevas obligaciones técnicas buscan garantizar un canal seguro para que los proveedores entreguen datos solicitados de forma legal. “Se trata de cómo se distribuyen los datos, no de que alguien externo acceda a ellos para extraerlos”, afirmó.

Una de las enmiendas aprobadas el miércoles por el Senado busca precisar el concepto de “vulnerabilidad sistémica”, referido a cambios técnicos que podrían dejar expuesto un sistema cifrado ante un ataque.

(Con información de AFP)