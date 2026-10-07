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Un nuevo estudio genealógico asegura que Sydney Sweeney y Marilyn Monroe son familia

Un análisis de árboles genealógicos reveló que ambas actrices descienden de un hombre que vivió en Massachusetts en el siglo XVII

Sydney Sweeney y Marilyn Monroe
Un estudio genealógico de la plataforma MyHeritage reveló que Sydney Sweeney y Marilyn Monroe comparten un ancestro común del siglo XVII. (EFE/REUTERS)
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Sydney Sweeney y Marilyn Monroe comparten raíces familiares, según revela un estudio genealógico realizado por MyHeritage, plataforma especializada en árboles genealógicos.

El vínculo, que va más allá del parecido físico que llevó a comparar a ambas actrices durante años, se remonta a un ancestro común del siglo XVII.

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La conexión entre la estrella de Euphoria y la icónica protagonista de Una Eva y dos Adanes se traza a través del padre de Sweeney, Steven Sweeney, y el padre biológico de Monroe, Charles Stanley Gifford.

Ambas líneas familiares convergen en Ezra Perry, un hombre que vivió en Sandwich, Massachusetts, en la década de 1600, según la base de datos de MyHeritage.

“La gente siempre ha trazado paralelos entre Sydney Sweeney y Marilyn Monroe, pero ver cómo sus caminos se alineaban en un nivel más profundo nos inspiró a buscar un vínculo real en los archivos de MyHeritage”, afirmó Roi Mandel, director de investigación de la plataforma, en un comunicado.

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Las familias del padre de Sydney Sweeney y del padre biológico de Marilyn Monroe convergen en Ezra Perry, un habitante de Massachusetts en la década de 1600. (EPA/Sam Shaw/Lardon Media Basis)
Las familias del padre de Sydney Sweeney y del padre biológico de Marilyn Monroe convergen en Ezra Perry, un habitante de Massachusetts en la década de 1600. (EPA/Sam Shaw/Lardon Media Basis)

Y agregó: “Descubrir su rama compartida fue increíble; es un poderoso recordatorio de que la humanidad es un vasto árbol genealógico, y cuando profundizamos, descubrimos cuán extraordinariamente interconectados estamos todos.”

El estudio llegó en un momento en que las comparaciones entre ambas figuras ya eran frecuentes.

En febrero pasado, Sweeney asistió al Festival de Cine de Santa Bárbara con un vestido de marfil de Ceil Chapman prácticamente idéntico al que Monroe lució en una portada de la revista LIFE en 1952.

En diciembre, la actriz también optó por una estética retro en la premiere de The Housemaid, con un vestido blanco de falda amplia que evocó el célebre atuendo de la escena de la rejilla del metro en La comezón del séptimo año.

Personajes de Euphoria
Sydney Sweeney lució atuendos similares a los de Marilyn Monroe durante el Festival de Cine de Santa Bárbara y en el estreno de The Housemaid. (HBO)

Sydney Sweeney y Marilyn Monroe no son las únicas celebridades con conexiones familiares inesperadas. Anna Wintour y Meryl Streep son sextas primas a través de parientes llamados Thomas Smith y Elizabeth Kinsey, según el portal Ancestry.

“Bueno, ESO lo explica TODO”, expresó Streep en una declaración escrita a Entertainment Weekly. “Como dirían nuestros ancestros, ¡estoy encantada!”.

En 2017, el comediante Larry David reveló ser pariente de Bernie Sanders, a quien alguna vez interpretó en Saturday Night Live, tras descubrirlo en un episodio de Finding Your Roots. “Es como un primo tercero o algo así”, dijo David.

Por su parte, el rapero Ludacris compartió en 2015 que es pariente del fallecido comediante Richard Pryor:

“Es como mi quinto, sexto o séptimo primo, algo así. Nunca tuve la oportunidad de conocerlo, pero soy un gran fan”, sostuvo en declaraciones a People.

Día internacional del bikini
Las familias del padre de Sydney Sweeney y del padre biológico de Marilyn Monroe convergen en Ezra Perry, un habitante de Massachusetts en la década de 1600.

Scooter Braun quiere casarse con Sydney Sweeney

El productor musical Scooter Braun tiene planes matrimoniales con Sydney Sweeney. De acuerdo con una fuente, el empresario podría proponerle matrimonio a la actriz en los próximos seis meses.

“Piensa que ella es la Marilyn Monroe moderna”, señaló la fuente. “Está intentando con todas sus fuerzas casarse con ella. La sigue a todos lados y alquila aviones privados. Va a mantenerse enfocado en ella hasta que ella se case con él.”

La pareja fue vista el pasado fin de semana en los servicios de Rosh Hashaná en el Temple Sholom de Greenwich, Connecticut, donde se sentaron en la parte trasera del recinto.

Días antes de viajar a Europa, ambos fueron fotografiados en Los Ángeles buscando batidos junto a los hijos de Braun: Jagger Joseph, de 11 años; Levi Magnus, de 9; y Hart Violet, de 7.

Durante el Festival de Cine de Venecia, la pareja fue fotografiada besándose en una góndola. Sweeney no tenía ninguna película en el festival. Fue precisamente en la Ciudad Flotante donde se conocieron, en junio de 2025, durante la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez.

La relación entre Sydney Sweeney y Scooter Braun comenzó en junio de 2025 durante la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia. (Instagram)
La relación entre Sydney Sweeney y Scooter Braun comenzó en junio de 2025 durante la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia. (Instagram)

El 12 de septiembre, Braun publicó un mensaje en sus redes sociales por el cumpleaños número 29 de Sweeney, en el que la describió como “la persona que me sorprendió y me mostró cómo se puede vivir con una verdadera compañía”.

Me haces sonreír con más fuerza, reír más fuerte, aventurarme más y soñar más grande”, escribió.

Braun está también involucrado en la carrera profesional de la actriz. Según la publicación Puck, el empresario fue clave para que Sweeney encontrara un nuevo representante, al organizar una cena entre la actriz y Kevin Huvane, de la agencia CAA, reunión que derivó en su fichaje con la agencia.

Braun y su ex, Yael Cohen, se separaron en 2021 y finalizaron su divorcio en 2022. Sweeney, por su parte, estuvo comprometida con Jonathan Davino; ambos se separaron en enero de 2025.

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