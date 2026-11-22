Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Woody Harrelson rodaron el epílogo final de 'Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha'. (Lionsgate/AFP)

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Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Woody Harrelson se reencontraron en el rodaje de Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha para filmar el epílogo final de la película, una secuencia ambientada como salto temporal que el director Francis Lawrence describió como “realmente especial”.

Los tres actores, que originalmente protagonizaron la saga entre 2012 y 2015, volvieron a reunirse el año pasado para rodar el cierre de la nueva entrega.

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La secuencia muestra a sus personajes conviviendo como vecinos en el Pueblo de los Vencedores, tras el derrocamiento del Capitolio al término de la 75ª edición de los juegos.

El cineasta dirigió cuatro de las cinco películas anteriores de la franquicia y estuvo al frente de esta nueva producción.

En el estreno celebrado el lunes 16 de noviembre en Nueva York, el realizador habló con la revista People sobre lo que significó volver a reunir al elenco original.

La secuencia de cierre muestra a los protagonistas como vecinos en el Pueblo de los Vencedores tras la caída del Capitolio. (Murray Close/Lionsgate)

“Fue fantástico”, declaró el director. “La verdad es que todos nos mantenemos en contacto porque he rodado cuatro películas con Jen y ella es muy cercana a Woody y a Josh”, añadió, en referencia a En llamas (2013), Sinsajo: Parte 1 (2014), Sinsajo: Parte 2 (2015) y Operación Red Sparrow (2018).

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Y añadió: “Así que hemos estado en contacto, pero el hecho de verlos a los tres juntos de nuevo en el contexto de hacer una de estas películas… es realmente especial”.

Cómo fue el reencuentro de los actores de ‘Los juegos del hambre’ tras 14 años

La productora Nina Jacobson reveló los detalles de la noche en que el elenco y el equipo técnico se fueron encontrando uno a uno de manera improvisada.

“Era todo muy secreto y estábamos atentos a que nadie se enterara, fue increíble”, contó Jacobson. “Lo más divertido fue que la noche en que llegaron… Francis notó que Jen y Josh estaban tomando una cerveza en el bar, y entonces de a uno fueron entrando los demás”.

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“Primero Francis y luego yo, nuestro director de fotografía, nuestro operador de cámara, nuestro fotógrafo fijo, miembros del equipo que han estado desde el principio”, continuó en su declaración.

El director Francis Lawrence destacó la reunión del elenco original durante el estreno de la película en Nueva York. (Jamie McCarthy/Getty Images via AFP)

Y completó: “Woody bajó con su familia. Fue como una reunión familiar… el rodaje fue increíble, pero el hecho de que, uno por uno, todos quisiéramos simplemente estar juntos fue lo más especial”.

Francis Lawrence precisó también que la reunión no se limitó al reparto: “Todo el equipo es el mismo: el mismo director de fotografía [Jo Willems], yo, Nina Jacobson, el primer asistente de dirección, el fotógrafo fijo, todos. Tener esa reunión completa es realmente especial”, señaló.

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Amanecer en la cosecha narra la historia de Haymitch Abernathy durante la 50ª edición de los juegos, conocida como el 2° Quell de los Cuartos, cuando el personaje —interpretado en esta precuela por Joseph Zada— compite siendo adolescente.

La trama se sitúa 24 años antes de los eventos de la saga original, antes incluso del nacimiento de Katniss Everdeen y Peeta Mellark, los personajes que interpretaron Lawrence, de 36 años, y Hutcherson, de 34. Harrelson, de 65 años, había encarnado a un Haymitch adulto en las películas originales.

Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha se estrenó en cines el 20 de noviembre y recaudó USD 56 millones en su día de apertura en 4.018 salas de América del Norte.

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La trama de 'Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha' narra la juventud de Haymitch Abernathy, a quien Joseph Zada interpreta durante la 50ª edición de los juegos. (Lions Gate Films)

Las proyecciones apuntan a que alcanzará cerca de USD 120 millones al cierre del fin de semana de estreno, una cifra muy por encima de los USD 85 millones que el estudio había previsto como meta conservadora.

La franquicia acumula con este lanzamiento más de USD 3.437 millones en la taquilla mundial. La precuela anterior, Los juegos del hambre: la balada de pájaros cantores y serpientes, estrenada en 2023, finalizó su recorrido en salas con USD 363 millones globales contra un presupuesto de USD 100 millones.