Barbie lanza una muñeca de colección inspirada en Marilyn Monroe por lo que sería su cumpleaños número 100

Mattel conmemora el centenario del nacimiento de Marilyn Monroe con una nueva Barbie . (Captura de video. Instagram)

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Mattel conmemora el centenario del nacimiento de Marilyn Monroe con una nueva Barbie Signature inspirada en uno de los personajes más reconocidos de la actriz.

La pieza toma como referencia su interpretación de “Diamonds Are a Girl’s Best Friend” en la película Los hombres las prefieren rubias, estrenada en 1953.

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Es así que Barbie desarrolló una muñeca que recrea uno de los atuendos utilizados por Norma Jeane Mortenson, nombre real de la artista, durante su trayectoria cinematográfica.

La muñeca lleva un vestido rosa de satén con un lazo de gran tamaño en la parte posterior. El conjunto se completa con guantes largos y joyería inspirada en diamantes. El diseño fue desarrollado por Mattel en colaboración con The Estate of Marilyn Monroe LLC.

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Robert Best, vicepresidente y director creativo de diseño de muñecas de Mattel, explicó que la nueva pieza forma parte de la relación de Barbie con la imagen y el estilo de la estrella de Hollywood, quien nació el 1 de junio de 1926.

Barbie lanzó una muñeca de colección inspirada en Marilyn Monroe. (Instagram)

“Barbie tiene una larga trayectoria celebrando el estilo legendario de Marilyn Monroe, tanto como ícono de la moda como actriz querida. Al celebrar su centenario, diseñamos esta muñeca como un homenaje a Marilyn, inspirándonos en el vestido de satén rosa y los deslumbrantes diamantes que lució en Los hombres las prefieren rubias”, indicó.

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La nueva Barbie Signature Doll se suma a una colección de muñecas inspiradas en Marilyn Monroe que Mattel lanzó entre 1997 y 2002. Las piezas anteriores reprodujeron diferentes atuendos asociados con algunas de las películas más conocidas de la actriz.

Entre ellas se encuentra una muñeca basada en el vestido blanco con escote halter que Monroe utilizó en The Seven Year Itch.

Otra recreó el vestido rojo de lentejuelas que aparece en Los hombres las prefieren rubias, mientras que una tercera tomó como referencia el vestido de noche de un solo hombro utilizado por la actriz en How to Marry a Millionaire.

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Barbie ha homenajeado varios vestuarios de Marilyn Monroe a lo largo de los años.

La nueva edición amplía esta colección con uno de los atuendos vinculados con la interpretación de “Diamonds Are a Girl’s Best Friend”, que estará disponible en importantes establecimientos comerciales de Estados Unidos a partir del 18 de agosto. Su precio será de 81 dólares.

El centenario del nacimiento de Marilyn Monroe también fue conmemorado el 1 de junio en el Academy Museum of Motion Pictures de Los Ángeles. El recinto organizó una celebración alrededor de la exposición Marilyn Monroe: Hollywood Icon, dedicada a diferentes etapas de la vida y carrera de la actriz.

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Los asistentes tuvieron acceso a piezas relacionadas con sus trabajos cinematográficos, incluidos vestuarios utilizados en películas como Love Happy, de 1949.

El Academy Museum of Motion Pictures de Los Ángeles también celebró el cumpleaños de Marilyn Monroe. (EFE)

Entre los invitados al evento estuvieron Behati Prinsloo, Dita Von Teese, January Jones, Laura Bell Bundy, Kate Flannery y Michael Urie. Holly Madison también participó en la celebración y habló sobre su relación con la imagen de Monroe desde su infancia.

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Madison recordó haber crecido con un conjunto de muñecas de papel inspiradas en la actriz y señaló que la exposición le permitió observar en persona algunos de los vestuarios que había conocido anteriormente a través de esas piezas.