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“La Odisea” rompe otro récord: es la película para mayores de 18 más cara de la historia

La producción de Christopher Nolan encabeza el ranking de las películas con clasificación R más costosas jamás filmadas, con un presupuesto de 250 millones de dólares

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"La Odisea" encabeza la lista de las películas con clasificación R más caras de la historia

Las películas con clasificación R, es decir para mayores de 18 años, más caras de la historia tienen a La Odisea en el primer lugar, con un presupuesto de 250 millones de dólares, según GQ, que atribuye ese dato a Variety.

La revista añade que ese sello suele atraer atención y curiosidad por la intensidad de lo que propone. La Odisea está a la cabeza de una lista en la que también hay muchas otras películas poderosas.

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Vale aclarar que la clasificación R puede responder a contenido sexual, uso explícito de drogas y alcohol, violencia, sangre o temas demasiado maduros, de acuerdo con GQ.

“La Odisea” rompe el récord de presupuesto

Matt Damon en "La Odisea"
"La Odisea" de Christopher Nolan está basada en la obra de Homero (YouTube: @Universal_Spain)

La Odisea de Christopher Nolan está basada en la obra de Homero. La historia sigue a Odiseo, rey de Ítaca, después de la guerra de Troya, en su viaje de regreso a casa.

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Durante ese trayecto, Odiseo y sus hombres se enfrentan a la ira de los dioses, criaturas peligrosas y las inclemencias del tiempo. El rey intenta reunirse con su familia, a la que no ha visto en una década, y recuperar su trono.

El reparto incluye a Matt Damon, Anne Hathaway, Charlize Theron, Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson y Lupita Nyong’O.

“Gladiador 2″ y su producción épica

Gladiador 2 - Paul Mescal
La trama de "Gladiador 2" sigue a Lucius, un soldado que pelea en una guerra para proteger a su país (Paramount Pictures)

Gladiador 2 aparece después en la lista con un presupuesto de más de 210 millones de dólares, según GQ. La revista describe la secuela como una producción épica en la línea de Ridley Scott.

La película está protagonizada por Paul Mescal y Pedro Pascal. La trama sigue a Lucius, un soldado que pelea en una guerra para proteger a su país de la conquista del imperio romano, encabezado por dos emperadores gemelos.

Lucius entra a la fuerza en el Coliseo romano y pelea por su vida. En ese proceso descubre su verdadera identidad, su conexión con el imperio y la clave para conseguir la paz, derrotar a los tiranos y salvar su hogar y al propio imperio.

“Deadpool y Wolverine” eleva la comedia de acción

'Deadpool y Lobezno' se estrenó en cines el 16 de julio. (20th Century Studios/Marvel Studios via AP)
"Deadpool y Wolverine" reunió a Hugh Jackman y Ryan Reynolds como personajes de Marvel (20th Century Studios/Marvel Studios via AP)

Deadpool y Wolverine continúa la relación elaborada por GQ. La película reunió a Hugh Jackman y Ryan Reynolds como dos personajes de Marvel.

La historia sigue a Wade Wilson después de descubrir que su línea del tiempo está a punto de ser borrada. Si eso ocurre, todos en ella van a desaparecer. Para evitarlo, debe viajar entre líneas, encontrar a un Wolverine específico y enfrentarse a la AVT. También combate a una villana que quiere destruirlos a todos.

El presupuesto fue de 200 millones de dólares, según la revista. GQ lo vincula con la presencia de muchos cameos importantes y numerosos efectos visuales.

“Guerra Mundial Z” apuesta por una escala global

Guerra mundial Z (Netflix)
Brad Pitt protagoniza "Guerra Mundial Z" en el papel de un ex soldado atrapado con su familia en una ciudad invadida por zombis (Netflix)

Guerra Mundial Z figura a continuación con un presupuesto de entre 190 y 200 millones de dólares, según reportes citados por GQ. La película tiene a Brad Pitt como protagonista.

Pitt interpreta a un exsoldado que queda atrapado con su familia en una ciudad invadida por zombis, personas infectadas por un virus letal. El gobierno le ofrece una salida a cambio de que viaje al lugar donde comenzó la infección.

La misión consiste en entender cómo funciona el brote y encontrar una cura para detener a los infectados y salvar a la humanidad. El personaje descubre que el virus tiene una debilidad y que puede usarse para destruirlo.

“The Matrix Resurrections” retoma la saga

The Matrix Resurrections: conoce todo sobre su estreno en Perú.
"The Matrix Resurrections" llegó muchos años después del final de la trilogía original (Foto:Captura)

The Matrix Resurrections llegó muchos años después del final de la trilogía original, según el recuento de GQ. La película devolvió a Keanu Reeves al papel de Thomas Anderson, también conocido como Neo.

El personaje vive atrapado en una realidad en la que tiene pocos recuerdos de lo ocurrido antes. Cree ser el diseñador de un videojuego llamado The Matrix y duda de qué es real.

Neo debe despertar otra vez, recuperar la memoria y luchar contra el sistema para salvar a la humanidad. Según reportes recogidos por la revista, el presupuesto fue de 190 millones de dólares.

“Blade Runner 2049″ cierra la lista

Blade Runner 2049, Harrison Ford y Ryan Gosling
La secuela "Blade Runner 2049" está protagonizada por Ryan Gosling en el papel de K

Blade Runner 2049 completa la lista con un presupuesto de alrededor de 185 millones de dólares, según reportes citados por GQ.

La secuela está protagonizada por Ryan Gosling, que interpreta a K, un joven replicante que trabaja como policía de Los Ángeles en el futuro. Durante una investigación, K descubre un viejo secreto capaz de alterar el orden establecido y el mundo como lo conoce.

Para evitar un desplome social, debe buscar al Blade Runner Rick Deckard, que está conectado con ese hallazgo. Todo cambia cuando empieza a entender qué es en realidad y el impacto que ese secreto puede tener en el mundo.

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