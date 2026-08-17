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Borracha y con la licencia inhabilitada, chocó contra un patrullero en Mendoza

La conductora, que circulaba a contramano, fue sometida a un test de alcoholemia que arrojó un resultado muy superior al permitido, de alcohol por litro de sangre

Asfalto con la palabra Gutemberg pintada, un paso de cebra, un taxi amarillo y negro, un automóvil rojo, un automóvil plateado y edificios
La intersección de la calle Gutemberg con la Avenida San Martín en Mendoza donde una mujer ebria, a contramano y con la licencia inhabilitada chocó contra un patrullero (Google Maps)
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Una mujer de 40 años chocó contra un patrullero policial en la ciudad de Mendoza en las primeras horas de domingo, mientras circulaba a contramano con 2,20 gramos de alcohol por litro de sangre y con la licencia de conducir inhabilitada.

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Gutenberg y San Martín, a la altura del número 21. La mujer conducía un Chevrolet Joy por Gutenberg en dirección al este, en sentido contrario al permitido, cuando colisionó con un Renault Logan de la Policía de Mendoza que avanzaba hacia el oeste por la misma arteria con un uniformado al volante.

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El test de alcoholemia que le realizaron los preventores en el lugar arrojó 2,20 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble del límite permitido de 0,5 gramos por litro para conductores particulares en la provincia. El control también reveló que su licencia de conducir se encontraba inhabilitada al momento del choque.

El impacto no dejó personas lesionadas y no fue necesario el traslado de ninguno de los involucrados en ambulancia. El Chevrolet quedó retenido en el lugar. La mujer fue trasladada a una dependencia policial para las actuaciones de rigor.

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Vista trasera de camioneta policial oscura. Placa con escudo y texto Mendoza Gobierno. Texto Policía en la compuerta. Emblema Chevrolet. Luces azules
La mujer fue trasladada a una dependencia policial y el auto secuestrado (Policía de Mendoza)

Una mujer alcoholizada chocó cuatro autos estacionados en Flores

Este último sábado, una mujer perdió el control de su Ford Focus y protagonizó un choque en cadena sobre Remedios al 3200, en el barrio porteño de Flores.

El vehículo impactó contra cuatro autos estacionados en la cuadra: un Volkswagen Gol, dos Ford Ka y un Chevrolet Onix.

El test de alcoholemia posterior, reveló que la conductora tenía 1,15 g/l de alcohol en sangre, más del doble del límite legal de 0,5 g/l permitido en la Ciudad de Buenos Aires para conductores particulares.

El incidente se produjo en la esquina de Remedios y Portela, una zona residencial del barrio de Flores. Según trascendió, la mujer al volante habría manifestado en el lugar que se quedó dormida, aunque el resultado del test descartó que el sueño fuera el único factor detrás de la pérdida de control del rodado.

La magnitud del choque cobró una dimensión particular cuando se supo que los cuatro vehículos dañados pertenecen a una pareja que reside en esa misma cuadra. Los autos, según explicaron sus dueños, estaban destinados a la reventa como principal fuente de ingresos del hogar.

Ninguno de los cuatro vehículos siniestrados contaba con cobertura al momento del incidente. Si bien el Ford Focus de la conductora sí tenía seguro contratado, el resultado positivo del test de alcoholemia podría convertirse en un obstáculo para acceder a cualquier tipo de reparación o indemnización.

En el plano judicial, la Unidad de Flagrancia Sur, a cargo del Dr. Yamil Morinigo, intervino en el caso y dispuso el secuestro del Ford Focus junto con las demás medidas procesales de rigor. La actuación de esta unidad, especializada en la atención inmediata de delitos flagrantes, da cuenta de que el hecho quedó enmarcado dentro de una investigación penal en curso.

El tránsito permaneció cortado en la cuadra hasta que finalizaron las pericias correspondientes y removieron el auto de la infractora con una grúa.

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mujerebriacontramanolicencia vencidachoquepatrulleroMendoza

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