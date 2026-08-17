Alcalde de origen dominicano es arrestado por el FBI por un caso federal de fraude y lavado de dinero

El logotipo del FBI, impreso en una camiseta, acompaña al retrato sonriente de un alcalde de origen dominicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El alcalde de Lawrence, Massachusetts, Brian DePeña enfrenta una acusación federal tras ser arrestado por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) bajo sospecha de fraude electrónico y lavado de dinero en una investigación sobre fondos de ayuda económica para pequeñas empresas durante la pandemia de COVID-19, según publica el medio dominicano Diario Libre.

Las autoridades federales sostienen que, tras recibir el dinero, el alcalde transfirió alrededor de USD 1.15 millones desde la cuenta bancaria de la empresa hacia una cuenta personal. Parte de ese monto habría sido utilizado, según la denuncia, para el pago de USD 85,000 en obligaciones tributarias personales y para financiar actividades vinculadas a su campaña electoral. Diario Libre detalla que aproximadamente USD 132,000 de los fondos rastreados fueron empleados en aportes para la campaña que lo llevó a la alcaldía de Lawrence.

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Por su parte, el alcalde Brian DePeña atribuyó a razones políticas las acusaciones federales por fraude electrónico y lavado de dinero en su contra, un caso que lo mantiene en el cargo pero bajo restricciones judiciales.

Según el medio, DePeña compareció el viernes ante un tribunal de Boston después de que el jueves se presentara una denuncia penal ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en esa ciudad. De acuerdo con GBH News, renunció a la audiencia preliminar y no se declaró culpable ni inocente.

Brian A. De Peña, alcalde de Lawrence, Massachusetts, sonríe en un retrato en medio de una acusación federal por fraude electrónico y lavado de dinero. (@mayorlawrencema)

El juez ordenó su libertad sin fianza, pero le impuso condiciones: no puede salir de Massachusetts mientras el proceso siga en curso, debe entregar su pasaporte, reportarse ante las autoridades de supervisión, evitar contacto con posibles testigos y no solicitar nuevos préstamos sin autorización judicial. Esa libertad provisional no significa que los cargos hayan sido retirados ni que haya sido exonerado.

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A la salida del tribunal, abordado por un periodista de Telemundo Nueva Inglaterra, el alcalde dijo que puede seguir al frente del ayuntamiento pese a la acusación. “Claro. A cualquiera lo acusan, a cualquiera lo acusan. De cualquier cosa, tus enemigos te acusan de... ¿Qué no han inventado tus enemigos?”.

Cuando el reportero le preguntó si se trataba de una acusación política, respondió dos veces: “Claro”. Ante la repregunta sobre quién podía estar detrás de esa maniobra, se limitó a decir: “Tú sabes”.

Varios billetes de cien dólares recién lavados se secan colgados en un tendedero al aire libre, con el agua goteando de ellos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se habría usado el dinero

Según la publicación del diario dominicano, el proceso se inició con la solicitud de un préstamo de USD 150,000 en 2020, cifra que aumentó hasta los USD 500,000 en 2021 y que finalmente se amplió hasta totalizar aproximadamente USD 1.6 millones. Según la acusación, DePeña habría presentado información falsa para acceder a los fondos.

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El expediente judicial también señala el pago de USD 883,293 en préstamos de alto interés garantizados con propiedades inmobiliarias pertenecientes a DePeña. Un desembolso de USD 538,109,03 habría servido para saldar una deuda utilizada en la adquisición de un inmueble en la ciudad, mientras que otros USD 345,184,13 se habrían destinado a cancelar una segunda obligación inmobiliaria de alto valor.

Los investigadores subrayan que estos movimientos contravienen las disposiciones establecidas por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) para los préstamos EIDL, un programa creado para aliviar el impacto económico de la pandemia en las pequeñas empresas.

Las reglas del programa prohíben el uso de los fondos para el pago de deudas personales, campañas políticas o refinanciamiento de créditos preexistentes. Según Diario Libre, la denuncia enfatiza que DePeña firmó certificaciones en las que garantizaba el uso exclusivo de los recursos para enfrentar las consecuencias económicas de la COVID-19.

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Las autoridades sanitarias recomiendan aislamiento, uso de mascarilla y actualización de vacunas ante la sospecha de infección por Cicada. (Reuters)

El informe judicial revela que, a pesar de haber recibido la suma total de USD 1.65 millones, hasta el 5 de agosto de 2026 el alcalde solo había realizado 16 pagos al préstamo, todos ellos aplicados a intereses y sin reducir el capital principal. El saldo pendiente se mantiene en torno al monto original, según datos citados por el medio dominicano.

Quién es Brian DePeña

Brian DePeña, de 61 años, llegó a la alcaldía de Lawrence tras una trayectoria en el consejo municipal entre 2016 y 2021. Fue elegido alcalde en 2021 y reelegido en 2025, consolidando su liderazgo en una ciudad con fuerte presencia de la comunidad dominicana.

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La acusación federal establece que existen elementos suficientes para imputarlo por los delitos de fraude electrónico y lavado de dinero, aunque la responsabilidad penal deberá determinarse en el proceso judicial, tal como puntualiza Diario Libre.