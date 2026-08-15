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Primer vistazo a ‘Coco 2′: Miguel adolescente, fecha de estreno y más datos revelados en el D23

El evento D23 de Disney mostró imágenes clave de la exitosa secuela inspirada en la tradición mexicana

Primer vistazo de "Coco 2"
El primer arte conceptual de "Coco 2" revela a Miguel adolescente junto a su inseparable perro Dante. (Pixar)
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Disney y Pixar presentaron en el D23 el primer vistazo de Coco 2, donde se confirmó que Miguel regresará a la Tierra de los Muertos en una nueva aventura animada que tiene previsto su estreno en cines en 2029. El evento en Anaheim, California, incluyó la proyección de arte conceptual y la presencia de figuras clave del equipo creativo y del elenco de voces.

En las imágenes reveladas por Disney y Pixar, Miguel aparece como un adolescente, acompañado de su inseparable perro Dante y con una imagen renovada, incluyendo un nuevo corte de cabello y la guitarra que lo caracteriza. Según detalló ScreenRant, la trama de la secuela se sitúa varios años después de la primera entrega y vuelve a explorar el universo del Día de los Muertos.

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La narrativa lleva a Miguel a enfrentarse nuevamente a Ernesto de la Cruz, el antagonista de la película original, quien regresa en busca de venganza. El actor Benjamin Bratt confirmó durante el evento su regreso al personaje y adelantó parte del argumento: “Para algunos, Miguel es un pequeño alborotador que arruinó una carrera y destruyó un legado. Ernesto de la Cruz está de vuelta por venganza, enviando a Miguel a una aventura de regreso a la Tierra de los Muertos. Como el destino es gracioso, Miguel debe unir fuerzas con una atractiva superestrella: yo”, declaró Bratt entre risas.

Coco 2
La historia de Coco 2 retoma la tradición y la emotividad que caracterizaron a la película original (Disney)

Otro lienzo del arte conceptual retrató uno de los reencuentros más emotivos considerando el final del primer filme: Miguel volvería a abrazar a su abuela Coco en el más allá.

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Producción y voces confirmadas

Lee Unkrich, director de la primera entrega y de Toy Story 3, retorna a la dirección junto a Adrian Molina, quien también tuvo ese rol en la original. Por otro lado, Mark Nielsen, productor de Toy Story 4 e Intensamente 2, lidera el equipo de producción.

Por el momento, la única participación confirmada en el reparto es la de Benjamin Bratt. No se ha informado si Anthony Gonzalez volverá a interpretar a Miguel o si el papel se asignará a otro actor de voz, cuestión que mantiene la expectativa entre los fanáticos.

Primer vistazo de "Coco 2"
El primer arte conceptual de "Coco 2" revela a Miguel adolescente junto a su inseparable perro Dante. (Pixar)

¿Cuándo se estrenará ‘Coco 2′?

Coco 2 llegará a los cines en noviembre de 2029, casi 12 años después del estreno del primer filme, que debutó el 22 de noviembre de 2017. Aunque Pixar no informó la fecha exacta, el lanzamiento podría ser bastante próximo al Día de los Muertos.

La primera Coco recaudó más de 800 millones de dólares en taquilla mundial y ganó los premios Oscar a mejor largometraje animado y mejor canción original por “Recuérdame”. Con un 97% de aprobación en Rotten Tomatoes, el filme animado destacó como uno de los mayores éxitos de la década para Pixar.

"Coco" arrasó en la taquilla durante su estreno en 2017 (Pixar)
"Coco" arrasó en la taquilla durante su estreno en 2017 (Pixar)

El estudio animado parece optar por espaciar el tiempo entre sus secuelas, como ocurrió con Buscando a Dory y Los Increíbles 2.

Pixar también presentó actualizaciones de Los Increíbles 3, filme que originalmente se anunció en 2024. Según Peter Docter, jefe creativo del estudio, esa historia se enfocará más en los hijos del clan. La premisa indica que “Bob y su familia tendrán que luchar en un mundo lleno de superhéroes más jóvenes, junto a una amenaza más poderosa que todos los Increíbles juntos”. Su estreno está programado para el verano de 2028.

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