Calciopoli, el escándalo de corrupción que provocó el descenso de Juventus y alteró el fútbol italiano

Fabio Capello tras renunciar a la Juventus luego de que estalle el Calciopoli, una red de corrupción estructural en el fútbol italiano y la Serie A (AFP PHOTO/ PIERRE-PHILIPPE MARCOU)

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Durante la primera mitad de los años 2000, el fútbol italiano mantenía una posición destacada tanto a nivel europeo como mundial. La Serie A reunía a grandes figuras internacionales y los principales clubes, como Juventus, Milan e Inter, atraían la atención de millones de hinchas cada semana. El campeonato era seguido y consolidó su importancia en la vida social y cultural del país.

En la temporada 2005-06, la Juventus finalizó en el primer puesto del torneo con 91 puntos, a tres puntos del Milan y a una diferencia de 15 sobre el Inter. El club contaba con un plantel formado por jugadores de renombre internacional y una dirigencia experimentada. El contexto institucional y deportivo mostraba un fútbol italiano competitivo, con rivalidades históricas y una proyección internacional sostenida. Al mismo tiempo, el país se preparaba para el Mundial de Alemania 2006, generando expectativas positivas en torno al rendimiento de la selección nacional.

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Sin embargo, aquella histórica temporada para la Vecchia Signora y otros equipos se vio empañada por una alta repercusión mediática. El denominado Calciopoli detonó una bomba en el fútbol italiano y marcó un antes y un después, con sanciones que cambiaron el rumbo de la liga en las siguientes temporadas.

La Juventus fue descendida a la Serie B, perdió los títulos de la Serie A 2004-05 y 2005-06 y arrancó con una sanción de 9 puntos (AFP PHOTO / GIUSEPPE CACACE)

El Calciopoli, el escándalo de corrupción más importante del fútbol italiano

El Calciopoli representó un punto de inflexión en la historia del fútbol italiano y expuso la existencia de una red de corrupción estructural dentro de la Serie A.

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El escándalo salió a la luz en mayo de 2006, cuando la fiscalía de Nápoles, mediante una investigación judicial, reveló miles de escuchas telefónicas en las que directivos de clubes buscaban influir en la designación de árbitros para beneficiar a sus equipos. El caso no solo implicó a los máximos responsables de la Juventus, sino que alcanzó a otros clubes relevantes y a altos funcionarios de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

El descubrimiento fue accidental. Según la BBC, las primeras pruebas surgieron durante una pesquisa por dopaje relacionada con el equipo campeón. Los fiscales interceptaron llamadas que mostraban cómo Luciano Moggi, director general del club, se comunicaba de manera sistemática con los responsables de la designación arbitral, presionando para obtener asignaciones favorables y manipular el desarrollo de los partidos.

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Las investigaciones destaparon una red de más de 190.000 llamadas, revelando un sistema paralelo que operaba al margen de la legalidad y que afectaba la integridad del campeonato.

Piero Sandulli, presidente de la Corte Deportiva de Apelación, brinda una conferencia de prensa tras anunciar las sentencias a los equipos involucrados en el Calciopoli (AFP PHOTO / Andreas SOLARO)

El escándalo no se limitó solo a la Juventus ni a casos aislados. Las escuchas y las pruebas recopiladas demostraron la existencia de un entramado donde directivos de otros clubes también buscaban influir en los arbitrajes, ya sea para evitar descensos, acceder a competiciones europeas o proteger sus intereses deportivos y económicos. La prensa italiana, según 90 Min, describió el proceso como una “guerra de poder” en la que las denuncias cruzadas y las presiones institucionales evidenciaron la fragilidad de los mecanismos de control y transparencia del fútbol local.

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Equipos implicados y sanciones

Juventus : fue el club más sancionado por el escándalo. Fue descendido a la Serie B por primera vez en su historia, fue despojado de los títulos de la Serie A de 2004-05 y 2005-06 , y comenzó la temporada siguiente con una penalización de 9 puntos . Además, sus principales dirigentes, como Luciano Moggi y Antonio Giraudo , recibieron inhabilitaciones de por vida para ejercer cargos en el fútbol.

AC Milan : sancionado con una deducción de 8 puntos en la temporada 2006-07 , lo que afectó su clasificación en la liga. Aunque se mantuvo en la Serie A, perdió el acceso directo a la fase de grupos de la Champions League y debió disputar la fase previa del torneo europeo. Además, algunos de sus dirigentes recibieron suspensiones temporales .

Fiorentina : recibió una penalización de 15 puntos para la temporada siguiente y fue excluida de la Champions League 2006-07 , lo que tuvo un fuerte impacto económico y deportivo en el club. Los hermanos Della Valle, principales responsables, fueron suspendidos, y la institución debió reorganizar su estructura interna.

Lazio : sancionada con una deducción de 3 puntos y excluida de la Copa de la UEFA 2006-07 . El presidente Claudio Lotito recibió una suspensión y el club afrontó una etapa de reestructuración institucional.

Reggina: penalizada con una deducción de 11 puntos y una multa económica de 100.000 euros. El club, de menor perfil mediático, enfrentó dificultades para mantenerse en la máxima categoría y su presidente también fue sancionado por las autoridades deportivas.

El Inter recibió el Scudetto 2005-06 tras la sanción a la Juventus, en una decisión que abrió una fuerte polémica en el fútbol italiano (AFP PHOTO / GIUSEPPE CACACE)

En cuanto a la Serie A 2005/06, el campeonato quedó marcado por la intervención judicial y la posterior decisión de la Federación. La Juventus, que había finalizado en el primer puesto con amplia ventaja, fue despojada del Scudetto. El Inter de Milán, que había terminado tercero, recibió el título de esa temporada. Según la BBC, esta resolución fue altamente polémica y alimentó una rivalidad histórica, dejando secuelas en la credibilidad y la cohesión del fútbol italiano.

El fútbol italiano post Calciopoli

Después de las sanciones, la Juventus afrontó su primera temporada en la Serie B en 2006-07. A pesar del golpe institucional y la salida de varias figuras internacionales, el club logró retener a referentes como Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero, Pavel Nedved y David Trezeguet. El equipo solo perdió cuatro partidos en toda la temporada y consiguió el ascenso inmediato a la Serie A, incluso habiendo comenzado el torneo con una penalización de nueve puntos. La experiencia en la segunda división fortaleció el sentido de pertenencia de los jugadores y la hinchada.

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La Juventus logró el ascenso inmediato desde la Serie B en 2006-07 pese a la penalización y tras retener a Buffon, Del Piero, Nedved y Trezeguet

Mientras tanto, el reordenamiento del fútbol italiano tras el Calciopoli permitió al Inter dominar la Serie A en los años siguientes. El Nerazzurri conquistó ligas consecutivas y alcanzó su punto culminante con el triplete de 2010. Sin embargo, la concesión del título de la temporada 2005-06 fue objeto de controversia y debate.

Según recogió la BBC, muchos hinchas y voces del fútbol italiano consideran que el título fue un “Scudetto de cartón” y que el Inter “no lo mereció en 2006”. Incluso se señala que “los abogados defensores de Moggi encontraron, unos años después, llamadas telefónicas entre personas del equipo de Milán y los designadores de árbitros”, lo que alimentó las denuncias de injusticia y favorecimiento.

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Al mismo tiempo, el AC Milan, la Fiorentina y la Lazio debieron afrontar procesos de reestructuración para recuperar posiciones en la liga y en competiciones europeas. El escándalo modificó la dinámica competitiva y la percepción de la justicia deportiva en Italia, dejando una huella duradera en la relación entre clubes, aficionados e instituciones.