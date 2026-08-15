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Los nuevos X-Men de Marvel: reparto, fecha de estreno y más sobre el regreso de los mutantes al cine

Adam Driver interpretará al Señor Siniestro y Sadie Sink será Jean Grey en la esperada producción que llegará a salas en 2028

El evento D23 fue la oportunidad perfecta para revelar al reparto principal en la nueva película sobre los mutantes (Marvel Latam)

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Marvel Studios anunció la nueva película de X-Men y confirmó el elenco principal durante el evento D23 en Anaheim, California, el 15 de agosto de 2026. El estudio reveló a los actores que interpretarán a los icónicos mutantes en la primera producción de la franquicia bajo el sello del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), tras años de rumores y expectativas entre los seguidores.

La presentación contó con la presencia de Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, y el director Jake Schreier, quienes subieron al escenario junto a Sadie Sink, encargada de dar vida a Jean Grey.

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Sink, que ya había debutado con el personaje en Spider-Man: Brand New Day, expresó: “Es maravilloso estar aquí y poder hablar finalmente de este personaje tras meses de especulación”, según reportó Marvel.

El elenco principal de X-Men en el UCM
Kit Connor, conocido por su trabajo en Heartstopper, interpretará a Scott Summers/Cíclope en la nueva franquicia. (Composición/redes sociales)

El reparto confirmado incluye a Kit Connor como Scott Summers/Cíclope, Christopher Abbott como Charles Xavier/Profesor X, Samara Weaving como Emma Frost, Inde Navarrette como Rogue, Maya Boyd como Storm y Adam Driver como Nathaniel Milbury/Señor Siniestro.

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Driver, en una aparición en video desde Pinewood Studios, comentó: “Kevin y yo llevamos años hablando sobre la posibilidad de unirme al MCU, y creo que finalmente encontramos la película perfecta. Estoy muy emocionado de interpretar a Nathaniel Milbury”.

Varios de estos actores toman el relevo de figuras reconocidas de las adaptaciones previas. Sadie Sink sucede a Famke Janssen y Sophie Turner en el papel de Jean Grey. Christopher Abbott interpreta a Profesor X, previamente encarnado por Patrick Stewart y James McAvoy.

El elenco principal de X-Men en el UCM
Marvel Studios planifica la integración de los mutantes en futuras producciones, ampliando las posibilidades narrativas del MCU. (Composición/redes sociales)

Asimismo, Inde Navarrette reemplaza a Anna Paquin en el rol de Rogue, mientras Maya Boyd sigue a Halle Berry y Alexandra Shipp como Storm. Kit Connor asume el papel de Cíclope, luego de James Marsden y Tye Sheridan. Según Entertainment Weekly, los acuerdos para el elenco se cerraron poco antes del evento, lo que permitió una presentación conjunta del grupo principal.

¿De qué tratará esta película de X-Men?

El argumento de la película aún no se encuentra disponible de forma oficial. Kevin Feige adelantó que los acontecimientos de Spider-Man: Brand New Day y el próximo gran estreno Avengers: Doomsday funcionarán como puente.

“Y los eventos de Doomsday conducirán a Avengers: Secret Wars, lo que realmente nos introduce en una nueva era de mutantes y de los X-Men”, afirmó Feige en palabras recogidas por Entertainment Weekly.

El guion está a cargo de Lee Sung Jin y Joanna Calo, colaboradores habituales de Schreier en Thunderbolts y la serie Beef de Netflix.

Reparto de X-Men presentado en el D-23 2026 de Disney
Feige señaló que habrá futuras incorporaciones al reparto, manteniendo el misterio sobre la alineación final de los X-Men. (Photo by Jesse Grant / Getty Images via AFP)

Un nuevo inicio para los mutantes en Marvel

La llegada de los X-Men al MCU responde a la adquisición de 20th Century Fox por parte de Disney en 2019. Los personajes creados por Stan Lee y Jack Kirby en 1963 ya habían protagonizado una saga cinematográfica iniciada en 2000 bajo la dirección de Bryan Singer. Con este proyecto, los mutantes se integran oficialmente al universo de Marvel Studios, lo que abre nuevas líneas narrativas y la posibilidad de cruces con otros superhéroes.

El estreno de Avengers: Doomsday, programado para el 18 de diciembre de 2026, servirá como antesala. Diversos actores de las películas originales de Fox regresarán a sus papeles, entre ellos Patrick Stewart (Profesor X), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Cíclope), Rebecca Romijn (Mystique) y Alan Cumming (Nightcrawler). También Channing Tatum retomará el personaje de Gambito, que interpretó en Deadpool & Wolverine.

Ian McKellen vuelve como Magneto en 'Vengadores: Doomsday'
Ian McKellen vuelve como Magneto en 'Vengadores: Doomsday'

¿Cuándo se estrena X-Men?

La nueva película de X-Men llegará a los cines el 5 de mayo de 2028, según lo anunciado por Marvel Studios. Feige anticipó que habrá más anuncios relacionados con el reparto en los próximos meses, lo que mantiene la expectativa entre los seguidores por conocer la alineación definitiva del equipo mutante.

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X-MenMarvelSadie SinkKit ConnorChristopher AbbottSamara WeavingInde NavarreteMaya BoydAdam Driver

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