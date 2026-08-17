Mientras la maquinaria retira los escombros, las esperanzas de encontrar supervivientes del terremoto en Colombia se desvanecen (REUTERS/Juan David Duque)

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El ruido de las retroexcavadoras, grúas y topadoras resonó el domingo en las ciudades colombianas afectadas por el terremoto, mientras los trabajadores se afanaban en retirar los escombros, aunque las posibilidades de encontrar supervivientes eran escasas una semana después del desastre.

El terremoto de magnitud 7,4 del pasado lunes causó la muerte de casi 300 personas y destruyó miles de edificios. Al menos 140 personas siguen desaparecidas, según informaron las autoridades.

En Pereira, una de las ciudades occidentales más afectadas, Andrés Cano, un estudiante de enfermería de 30 años, reconoció que la esperanza de encontrar supervivientes “es mucho menor ahora”.

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“Te sientes agotado, es principalmente fatiga mental”, dijo mientras estaba de pie junto a un grupo de amigos que llevaban chalecos y cascos naranjas.

El terremoto representa la primera gran prueba para el gobierno del presidente de derecha Abelardo de la Espriella, quien juró el cargo apenas tres días antes de que ocurriera el desastre. El sábado, le pidió a su aliado estadounidense, el presidente Donald Trump, una suspensión temporal de los aranceles para ayudar a su país.

Casi 27.000 viviendas quedaron destruidas y muchos supervivientes no tienen adónde ir. Muchos durmieron en colchones o camas improvisadas al aire libre.

El terremoto de magnitud 7,4 del pasado lunes causó la muerte de casi 300 personas y destruyó miles de edificios. Al menos 140 personas siguen desaparecidas, según informaron las autoridades

Los refugios exhibían códigos QR para que los afectados pudieran reportar la desaparición de familiares o los daños sufridos en sus hogares.

En las ciudades más afectadas, varios edificios fueron marcados con una “X” roja para advertir del riesgo de derrumbe y prohibir el acceso peatonal.

En Cali, en el suroeste del país, Jorge León describió el dolor de “empezar de cero” mientras caminaba junto a un camión amarillo cargado con sus pertenencias. “Es como si estuviera viviendo en una película o en un sueño; no logro asimilarlo del todo”, declaró a la AFP el abogado de 41 años.

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, estimó que la reconstrucción de la tercera ciudad más grande de Colombia costará al menos 3.200 millones de dólares.

Colombia ha recibido millones de dólares en ayuda de países como Estados Unidos y organizaciones como el Banco Mundial, pero la reconstrucción llevará tiempo.

En la pared de un edificio de cinco pisos que se derrumbó tras el terremoto, un rescatista marcó una “V” roja cruzada por una línea horizontal, indicando el final de la búsqueda de posibles supervivientes.

En las ciudades más afectadas, varios edificios fueron marcados con una “X” roja para advertir del riesgo de derrumbe y prohibir el acceso peatonal (REUTERS)

Pero los rescatistas voluntarios se negaron a rendirse, a pesar de que las probabilidades de supervivencia disminuyen drásticamente después de 72 horas. “Aunque nos han dicho que han pasado varios días, seguimos buscando supervivientes porque queremos mantener viva la esperanza”, dijo Juan Carlos Tabares, un profesor de 58 años que lidera un equipo de rescate de voluntarios llamado “Valentia”, que significa “coraje”.

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(AFP)