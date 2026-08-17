Gran apagón en La Plata por el incendio que se desató en una central eléctrica de Tolosa

Gran apagón afecta a la ciudad de La Plata y alrededores desde la madrugada (Foto: @JuaniAyoroaOK)

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Un importante apagón afecta a gran parte de la ciudad de La Plata y sus alrededores desde este lunes a la madrugada, cuando se desató un incendio en una central eléctrica de Tolosa.

Según informó el canal de noticias TN, el siniestro se registró a las 3:00 de la madrugada sobre la calle 9 entre 527 y 528. En el lugar trabajaban al menos cuatro dotaciones de bomberos.

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En tanto, trascendió que el incendio habría provocado la explosión de un transformador de la empresa Edelap y, como consecuencia de ello, se encontraban sin luz diferentes zonas, entre ellas Tolosa y parte de Gonnet.

El apagón se produjo tras un incendio en una central eléctrica de Tolosa (Foto: @Garmen_Feysulaj)

Las imágenes captadas en el lugar por el canal de TV mostraban una ciudad sumida en la oscuridad, con la única iluminación proveniente de los móviles policiales, las balizas de emergencia y las unidades de bomberos desplegadas en la zona.

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Ante la magnitud del apagón, las autoridades dispusieron un amplio operativo de seguridad. La Policía Bonaerense reforzó la presencia de efectivos en distintos puntos de la ciudad para prevenir incidentes y asistir en el ordenamiento del tránsito ante la falta de semáforos.

Las autoridades recomendaron extremar las precauciones al circular por la vía pública y evitar desplazamientos innecesarios hasta tanto se normalizara la situación.

Uno de los puntos más críticos se registró en los últimos kilómetros de la autopista Buenos Aires-La Plata, donde la falta de suministro eléctrico dejó amplios tramos completamente a oscuras.

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La situación generó preocupación entre los conductores que regresaban a la ciudad tras el fin de semana largo, ya que la visibilidad era prácticamente nula en algunos sectores. Por este motivo, se pidió a los automovilistas reducir la velocidad, utilizar correctamente las luces reglamentarias y mantenerse atentos a las indicaciones de las fuerzas de seguridad.

Edelap había anunciado cortes programados para este lunes y martes

Antes de que se produjera el apagón, la empresa distribuidora Edelap había informado que este lunes iba a continuar con trabajos programados de mantenimiento en la red.

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Aviso de Edelap por cortes programados este lunes y martes

Según precisó la compañía, las tareas provocarán cortes de energía en sectores específicos de la ciudad. De acuerdo con el cronograma difundido, este lunes 17 de agosto los trabajos se realizarán entre las 9 y las 15:30 en el área comprendida entre las calles 8 y 11, y entre las calles 50 y 53 de La Plata.

“Durante ese período podrían registrarse interrupciones del suministro eléctrico para los usuarios ubicados dentro de ese perímetro”, advirtieron.

La empresa también aclaró que los trabajos podrían ser reprogramados en caso de condiciones climáticas adversas o situaciones operativas que impidan su desarrollo normal.

Desde la distribuidora recordaron que los clientes registrados en la Oficina Virtual o en la aplicación oficial reciben notificaciones antes, durante y después de cada intervención programada. Además, pueden consultar el estado del servicio y realizar distintos trámites de manera online.

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