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Daniel Noboa llegó a China para una visita de Estado enfocada en el comercio y la atracción de inversiones para Ecuador

El mandatario aterrizó en la capital china por invitación del líder Xi Jinping con quien mantendrá conversaciones durante su estadía. Según informó la agencia oficial Xinhua, se trata de la primera visita de un presidente ecuatoriano al

El presidente de la República, Daniel Noboa Azin y su homólogo, Xi Jinping, el 27 de junio de 2025, en la primera cita oficial que reforzó los lazos bilaterales entre Ecuador y China. (Presidencia de Ecuador)
Daniel Noboa llegó a China para una visita de Estado enfocada en el comercio y la atracción de inversiones para Ecuador (Presidencia de Ecuador)
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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llegó este domingo a Beijing para iniciar una visita de Estado de ocho días a China, primera escala de una gira por Asia que también incluirá Singapur y Vietnam y que tendrá entre sus principales objetivos atraer inversiones, reforzar las exportaciones y profundizar la cooperación bilateral.

Noboa aterrizó en la capital china por invitación del líder, Xi Jinping, con quien mantendrá conversaciones durante su estadía. Según informó la agencia oficial Xinhua, se trata de la primera visita de Estado del mandatario ecuatoriano a China.

La agenda también contempla reuniones con otros altos cargos del Gobierno chino. El primer ministro, Li Qiang, y el presidente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji, mantendrán encuentros por separado con el presidente ecuatoriano.

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La Cancillería china señaló que Beijing espera que el viaje permita “consolidar aún más la confianza política mutua”, mantener la amistad bilateral e impulsar nuevos avances en la asociación estratégica integral entre ambos países, que este año cumple su décimo aniversario.

Uno de los principales objetivos de Quito durante la visita será atraer inversiones chinas en los sectores de energía y minería y reforzar las exportaciones ecuatorianas hacia el mercado asiático. Así lo adelantó la semana pasada el canciller ecuatoriano, Roberto Kury, antes del viaje presidencial.

Entre los asuntos que forman parte de la agenda bilateral también figura la situación de 14 empresas ecuatorianas exportadoras de camarones que enfrentan restricciones de China desde octubre de 2025. Las medidas están relacionadas con controles por un supuesto exceso de metabisulfito de sodio y con el virus de la mancha blanca.

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Noboa aterrizó en la capital china por invitación del líder, Xi Jinping, con quien mantendrá conversaciones durante su estadía (REUTERS)
Noboa aterrizó en la capital china por invitación del líder, Xi Jinping, con quien mantendrá conversaciones durante su estadía (REUTERS)

Noboa también abordará con las autoridades chinas cuestiones relacionadas con la operación y el mantenimiento de Coca Codo Sinclair, la hidroeléctrica de mayor potencia de Ecuador. La central fue construida por la estatal china Sinohydro y el Gobierno ecuatoriano la recibió formalmente en abril pasado.

La relación económica entre ambos países cuenta además con un tratado de libre comercio vigente desde mayo de 2024. En junio de 2025, Xi y Noboa participaron en Beijing en la firma de un plan de cooperación para impulsar el macroproyecto chino de infraestructuras de las Nuevas Rutas de la Seda, iniciativa a la que Ecuador se adhirió en 2018.

Tras su paso por China, el presidente ecuatoriano continuará su recorrido por Asia con escalas en Singapur y Vietnam. La gira se extenderá hasta el 28 de agosto.

La visita de Noboa a China se produce, además, después de la pérdida del tercer hijo que esperaba junto a la primera dama, Lavinia Valbonesi, quien sufrió una complicación durante el embarazo y debió someterse a una intervención de emergencia, según informó el sábado la ministra del Gobierno, Nataly Morillo.

Con profundo pesar informo al país que la familia presidencial atraviesa la dolorosa pérdida de su tercer hijo, Stefano Noboa Valbonesi”, señaló Morillo en su cuenta de X. La funcionaria explicó que Valbonesi fue sometida a una intervención de emergencia debido a una complicación durante su embarazo y que, “lamentablemente, Stefano falleció”.

La visita de Noboa a China se produce, además, después de la pérdida del tercer hijo que esperaba junto a la primera dama, Lavinia Valbonesi (REUTERS)
La visita de Noboa a China se produce, además, después de la pérdida del tercer hijo que esperaba junto a la primera dama, Lavinia Valbonesi (REUTERS)

Morillo trasladó sus condolencias a la primera dama y al presidente y expresó su “respeto, solidaridad y afecto en este momento de profundo dolor” hacia la familia presidencial.

Como señal de duelo, la bandera del Palacio de Carondelet, sede de la Presidencia ecuatoriana en Quito, permanecerá a media asta durante tres días.

Noboa y Valbonesi tienen otros dos hijos, Álvaro y Furio, nacidos en 2022 y 2024, respectivamente.

(Con información de EFE)

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