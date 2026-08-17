Jon Bernthal contó cómo el miedo, la vergüenza y una noche en la cárcel lo convirtieron en actor

Spider-Man: Brand New Day devuelve al Punisher al universo Marvel con Jon Bernthal, quien destacó que el personaje aborda el estrés postraumático y la pérdida

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Jon Bernthal repasó en Fresh Air los episodios que marcaron su vida y su carrera, desde una juventud atravesada por el riesgo en Washington, D. C. hasta su presente profesional en 2026, con estrenos como La Odisea y Spider-Man: Brand New Day, en la que retoma el papel de Frank Castle como The Punisher.

En la entrevista, el actor describió en primer lugar cómo el rodaje de La Odisea en el desierto de Marruecos lo llevó a permanecer sumergido hasta el cuello en agua helada durante la filmación de la secuencia del caballo de Troya.

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Cuando el director Christopher Nolan le ofreció sacarlo del agua, Bernthal se negó. “Nuestra dedicación y esfuerzo es lo único que controlamos en este mundo”, afirmó el actor en declaraciones recogidas por Fresh Air. Matt Damon, quien interpreta a Odiseo en la película, confesó que esa escena fue físicamente la más exigente de su carrera y que la actitud de su colega lo empujó a superar sus propios límites.

Bernthal interpreta al rey Menelao de Esparta en La Odisea, un papel secundario dentro de un elenco encabezado por Damon y Tom Holland. A pesar del tamaño reducido de su rol, el actor aseguró que pertenecer al grupo de soldados anónimos que sostienen la narrativa de la película fue “un honor”. “Ser un soldado de la historia es algo que valoro profundamente”, señaló en el programa.

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El regreso de The Punisher

En Spider-Man: Brand New Day, Jon Bernthal explicó que el Punisher aborda el estrés postraumático y la pérdida que enfrentan muchos veteranos de guerra (Marvel Studios)

La semana en que concedió la entrevista, Bernthal aún no había visto Spider-Man: Brand New Day, la segunda gran producción que se estrenó a fines del mes pasado. El actor explicó que planeaba verla esa misma noche junto a su familia.

En el filme, The Punisher vuelve al universo Marvel después de más de una década en el papel, aunque con una variante: la película está calificada para todo público.

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Ante la pregunta de si negoció para proteger la integridad del personaje, Bernthal explicó que The Punisher es un veterano de guerra que perdió a su familia al regresar de combate, y que el rol aborda cuestiones de estrés postraumático y la sensación de pérdida que enfrentan muchos excombatientes.

Debut en Broadway y admiración por Pacino

La conversación también repasó su debut en Broadway en la primavera de 2026, donde protagonizó Dog Day Afternoon, la adaptación teatral del papel que Al Pacino inmortalizó en el cine en 1975.

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Bernthal contó que en su camerino mantenía tres paredes decoradas: una con fotos de sus maestros de Moscú, otra con imágenes de su familia y una tercera con una fotografía de Pacino. “La foto de Al estaba ahí para recordarme que la reverencia es una posición valiosa”, declaró en la entrevista.

En ese sentido, dijo que Pacino y Robert De Niro son las razones por las que se convirtió en actor.

Orígenes familiares y años de riesgo

Jon Bernthal debutó en Broadway en 2026 con Dog Day Afternoon y contó que Al Pacino y Robert De Niro fueron decisivos en su vocación de actor (REUTERS/Mario Anzuoni)

El programa también reconstruyó los orígenes del actor, criado en Washington, D. C. como el hijo del medio de tres hermanos en una familia de logros notables: su hermano mayor ganó un Emmy antes de los 22 años y el menor es jefe de oncología y ortopedia en la Universidad de California en Los Ángeles.

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Bernthal estudió en el colegio Sidwell Friends, una institución conocida por sus valores de no violencia donde presidentes han enviado a sus hijos, aunque él reconoció que de joven se inclinaba por situaciones de riesgo.

Describió ese período de su vida como una etapa dominada por el miedo y la vergüenza, dos fuerzas que, según explicó, pueden transformar a alguien que tiene miedo en alguien que da miedo.

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La pelea de 2009 y el cambio de rumbo

El giro definitivo en su relación con el peligro ocurrió en la madrugada del 3 de julio de 2009, en el barrio de Venice, Los Ángeles. Tras una pelea callejera, un hombre quedó gravemente herido y Bernthal pasó horas esposado a una banca en la Cárcel del Condado de Los Ángeles, sin saber si la víctima sobreviviría.

Criado en Washington, D. C., Jon Bernthal describió su juventud como una etapa marcada por el miedo, la vergüenza y la búsqueda de riesgo (REUTERS/Mario Anzuoni)

Cuando un oficial le comunicó que el hombre había despertado, el actor tomó una decisión que, según relató, marcó el resto de su vida. “Me prometí que si salía de eso, me iba a dedicar al trabajo, a casarme, a tener una familia y a ser la mejor versión de mí mismo”, declaró en Fresh Air.

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Un año después, el 3 de julio de 2010, llegó sobrio al set de The Walking Dead en Atlanta para rodar su papel como el sheriff Shane Walsh, su primer gran papel en televisión.

El Emmy por “El Oso”

La entrevista también exploró el papel de Mikey Berzatto en El Oso, la serie de Hulu, plataforma de streaming, por la que Bernthal ganó un Emmy. El personaje, muerto antes de que empiece la primera temporada, aparece en “Gary”, un episodio especial que el propio actor coescribió junto a Ebon Moss-Bachrach.

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Jon Bernthal ganó un Emmy por El Oso, habló de su papel en Origin y recordó que su camino hacia la actuación comenzó entre Skidmore College, el Teatro del Arte de Moscú y Harvard (EFE/SOLO USO EDITORIAL/CEDIDA POR FX)

En ese capítulo, Mikey revela en el baño de un bar de Gary, Indiana, frente a una desconocida, el recuerdo de su madre que le describía el día siguiente mientras le rascaba la espalda en medio de noches con drogas y alcohol. “Solo con un extraño podemos hablar de verdad sobre nosotros mismos”, reflexionó Bernthal al comentar la escena.

El accidente que lo llevó a actuar

El camino hacia la actuación comenzó por accidente en Skidmore College, donde Bernthal ingresó para jugar béisbol como receptor. En una clase introductoria de actuación, olvidó la tarea y recurrió a su guante de cátcher para improvisar un monólogo ficticio en el que afirmaba que su madre, viva y sana, se lo había entregado en su lecho de muerte.

La reacción de sus compañeros lo dejó sin palabras. Su profesora, Alma Becker, cuyo nombre lleva tatuado en la muñeca, descubrió la mentira pero también el talento detrás de ella. Como castigo, le exigió que audicionara para la obra de teatro del campus.

Formación en Moscú y Harvard

La pelea de 2009 en Venice llevó a Jon Bernthal a cambiar de rumbo, y un año después llegó sobrio al set de The Walking Dead para su primer gran papel en televisión (REUTERS/Mario Anzuoni)

Becker lo envió después al Teatro del Arte de Moscú, uno de los conservatorios teatrales más exigentes del mundo. Era 1999 y Bernthal no hablaba una palabra de ruso. Llegó a una ciudad donde, según contó, le apuntaron con armas en la primera semana y vio cadáveres en la calle. “Fue el momento más vivo e impactante de mi vida, sin ninguna duda”, afirmó.

Al regresar, obtuvo un título de posgrado en el programa de teatro de Harvard y luego se instaló en Nueva York, donde llegó a vivir en su Jeep mientras acumulaba rechazos en audiciones.