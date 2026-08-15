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La emotiva reaparición pública de Bruce Willis en la boda de su hija Tallulah

La hija del actor compartió con Vogue varias fotografías de la celebración de su matrimonio con Justin Acee

Bruce Willis aparece junto a su hija Tallulah en una de las fotografías del fin de semana de su boda
Bruce Willis aparece junto a su hija Tallulah en una de las fotografías del fin de semana de su boda, publicada por Vogue. (Captura de pantalla/REUTERS)
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En medio de la lucha con su enfermedad, Bruce Willis tuvo una presencia especial en la boda de su hija Tallulah Willis, quien se casó con Justin Acee el pasado 8 de agosto en Idaho. Una fotografía en blanco y negro, publicada en exclusiva por Vogue, muestra al actor de 71 años junto a la novia y su nuevo yerno durante uno de los momentos del fin de semana de celebración.

En la imagen, Bruce aparece sonriente con un brazo alrededor de Tallulah, mientras ella se inclina hacia su padre en un gesto de cariño. El actor lleva un sombrero de ala corta, una camisa de manga corta y pantalón. A su lado, Justin Acee toma una de sus manos. La emotiva escena retrata la cercanía del ex astro de Hollywood con el hombre que se convirtió en esposo de su hija.

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“Un tierno momento con mi papá y Justin al comienzo del fin de semana de la boda”, escribió la emocionada novia.

Bruce Willis aparece junto a su hija Tallulah en una de las fotografías del fin de semana de su boda
Tallulah y Justin Acee celebraron su boda en la propiedad familiar de la novia en Hailey, Idaho. (Captura de pantalla)

La hija menor de Bruce Willis y Demi Moore celebró su matrimonio con Acee en un festejo de varios días en la propiedad familiar de Hailey, Idaho. Tallulah eligió este espacio por su significado personal: allí aprendió a “sentirse libre” y a desarrollar su imaginación.

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Además, contó a la revista que su esposo pasó mucho tiempo con ella en la propiedad y que, por ello, el lugar también forma parte de su historia como pareja.

En la ceremonia, Demi Moore acompañó a su hija desde la primera fila. Rumer y Scout Willis, hermanas de Tallulah, también participaron en distintos momentos de la ceremonia. Moore y Scout fueron las dos testigos que firmaron el acta matrimonial.

Durante el intercambio de votos, Tallulah lució un vestido de alta costura personalizado de Balenciaga, diseñado por Pierpaolo Piccioli. La novia trabajó en el concepto junto con Brad Goreski, estilista de larga trayectoria de su madre.

Tallulah Willis se casó con Justin Acee
(Instagram/@buuski)

La boda también tuvo una sorpresa preparada por la estrella de La Sustancia. De repente, en la ceremonia, una grabación de Chris Martin, vocalista de Coldplay, comenzó a sonar. La primera línea de la canción estaba dedicada a los recién casados: “Tallulah y Justin, caminando hacia el altar…”. La novia, admiradora del grupo desde su adolescencia, aseguró que la sorpresa fue un regalo que nunca olvidará.

Bruce Willis y el momento que Tallulah temió no vivir

El protagonista de Duro de matar recibió un diagnóstico de afasia en 2022 y, en 2023, su familia informó que padecía demencia frontotemporal (DFT). Desde entonces, se retiró de la vida pública y dejó su carrera como actor.

Después de hacerse pública la condición de Willis, Tallulah abrió su corazón en un ensayo publicado por Vogué y admitió cuánto le afectaba pensar en el futuro de su padre. En 2021, había asistido a una boda en Martha’s Vineyard. Allí escuchó al padre de la novia pronunciar un discurso y tuvo un pensamiento que la golpeó con fuerza.

Tallulah Willis - Bruce Willis
Años antes de su boda, Tallulah confesó que temía no vivir junto a su padre algunos de los momentos más importantes de su matrimonio.(Instagram/@buuski)

“De repente me di cuenta, con dolor, de que nunca tendría ese momento: que mi papá hablara de mí cuando fuera adulta en mi boda. Fue devastador”, escribió.

Este 2026, aunque Willis probablemente no pudo dar un discurso para su hija debido a su condición, el actor sí hizo sentir su presencia y afecto cuando los novios se reunieron con él.

Para Tallulah, la celebración representó además el comienzo de una nueva etapa junto a Acee. “Estoy inundada de gratitud y alegría por comenzar este nuevo capítulo. La boda fue más de lo que jamás había soñado”, afirmó la novia tras el enlace.

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