Tras vencer a Djokovic, Thiago Tirante enfrentará a Landaluce por el Masters 1000 de Cincinnati: hora y cómo ver en vivo

Thiago Tirante venció al serbio Novak Djokovic en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati (Crédito: Aaron Doster)

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Luego del triunfo de Thiago Tirante frente al serbio Novak Djokovic en el Masters 1000 de Cincinnati, el argentino se presenta este lunes frente al español Martín Landaluce por la ronda de 32. La jornada completa se podrá ver en vivo por ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

La organización programó el partido entre Tirante y Landaluce para el primer turno de la Champions’ Court, no antes de las 12 (hora argentina). El único enfrentamiento entre ambos fue en la segunda ronda de la clasificación del Masters 1000 de Miami en 2026 con triunfo para el español en tres sets.

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A sus 25 años, Tirante encontró definitivamente la madurez en su juego para consolidarse en la élite del ATP Tour. Tras su convocatoria, a principios de este año, al equipo argentino de Copa Davis que cayó ante Corea del Sur en los Qualifiers disputados en Busan -ganó un partido y perdió el otro-, el platense disputó sus primeros cuadros principales en el Australian Open y Wimbledon. Además, llegó a Cincinnati con el mejor ranking de su carrera: 50°.

El argentino, que fue N° 1 del mundo junior a fines de 2019 luego de conquistar el tradicional Orange Bowl, se animó en el certamen estadounidense a desafiar a un verdadero póster del tenis mundial: Djokovic (7°), máximo ganador de títulos de Grand Slam, con 24 trofeos. “Es el triunfo más importante de mi carrera. Creo que estoy en un gran momento, disfrutando mucho. Fue mi primera vez jugando contra él, ni siquiera había practicado nunca”, fueron las primeras expresiones del bonaerense tras el mejor triunfo de su carrera.

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Thiago Tirante se enfrenta a Martín Landaluce por la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati (Crédito: Aaron Doster)

Sin tiempo para relajarse, Tirante ya piensa en su próximo compromiso en donde enfrentará al español Martín Landaluce (67°) por la ronda de 32, quien viene de vencer al italiano Matteo Arnaldi 34°). “Obviamente fue un partido muy lindo, muy emocional. Pero nada, el torneo sigue. No logré nada y quiero seguir para adelante. Obviamente fue la victoria más importante de mi carrera por contexto. Pero nada, es seguir confiando en mí. Me tiene que dar motivación este triunfo. Cuando yo estoy bien físicamente, mentalmente y tenísticamente, los resultados creo que llegan. Entonces creo que me da mucho un envión lindo para el futuro”, admitió Thiago.

Sus buenas sensaciones dentro de la cancha se debe a un efusivo trabajo que hace a diario con su equipo de trabajo, el cual es comandado por Miguel Pastura: “La confianza que me dan... Estamos haciendo un gran trabajo a nivel mental, me están ayudando muchísimo, y creo que es la llave en lo que va de este año. Puedo escuchar mejor a mi equipo entre punto y punto. Estoy haciendo las cosas correctas”.

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Landaluce nacido en Madrid hace 20 es un jugador formado en la Rafa Nadal Academy y aún no cuenta con títulos ni finales en el ATP Tour. Su mejor actuación en Grand Slam fue alcanzar la ronda de 32 en Roland Garros en donde cayó con el argentino Juan Manuel Cerundolo (49°) por 6-4, 6-7 (7), 7-6 (4), 6-7 (4) y 7-6 (8) en una batalla de 6 horas y 27 minutos de competencia.