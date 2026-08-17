Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Tras vencer a Djokovic, Thiago Tirante enfrentará a Landaluce por el Masters 1000 de Cincinnati: hora y cómo ver en vivo

El argentino busca prolongar su gran momento en el certamen estadounidense ante el español, formado en la Rafa Nadal Academy. Transmite ESPN y Disney+

Thiago Tirante venció al serbio Novak Djokovic en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati (Crédito: Aaron Doster)
Thiago Tirante venció al serbio Novak Djokovic en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati (Crédito: Aaron Doster)
Guardar

Luego del triunfo de Thiago Tirante frente al serbio Novak Djokovic en el Masters 1000 de Cincinnati, el argentino se presenta este lunes frente al español Martín Landaluce por la ronda de 32. La jornada completa se podrá ver en vivo por ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

La organización programó el partido entre Tirante y Landaluce para el primer turno de la Champions’ Court, no antes de las 12 (hora argentina). El único enfrentamiento entre ambos fue en la segunda ronda de la clasificación del Masters 1000 de Miami en 2026 con triunfo para el español en tres sets.

PUBLICIDAD

A sus 25 años, Tirante encontró definitivamente la madurez en su juego para consolidarse en la élite del ATP Tour. Tras su convocatoria, a principios de este año, al equipo argentino de Copa Davis que cayó ante Corea del Sur en los Qualifiers disputados en Busan -ganó un partido y perdió el otro-, el platense disputó sus primeros cuadros principales en el Australian Open y Wimbledon. Además, llegó a Cincinnati con el mejor ranking de su carrera: 50°.

El argentino, que fue N° 1 del mundo junior a fines de 2019 luego de conquistar el tradicional Orange Bowl, se animó en el certamen estadounidense a desafiar a un verdadero póster del tenis mundial: Djokovic (7°), máximo ganador de títulos de Grand Slam, con 24 trofeos. “Es el triunfo más importante de mi carrera. Creo que estoy en un gran momento, disfrutando mucho. Fue mi primera vez jugando contra él, ni siquiera había practicado nunca”, fueron las primeras expresiones del bonaerense tras el mejor triunfo de su carrera.

PUBLICIDAD

Thiago Tirante se enfrenta a Martín Landaluce por la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati (Crédito: Aaron Doster)
Thiago Tirante se enfrenta a Martín Landaluce por la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati (Crédito: Aaron Doster)

Sin tiempo para relajarse, Tirante ya piensa en su próximo compromiso en donde enfrentará al español Martín Landaluce (67°) por la ronda de 32, quien viene de vencer al italiano Matteo Arnaldi 34°). “Obviamente fue un partido muy lindo, muy emocional. Pero nada, el torneo sigue. No logré nada y quiero seguir para adelante. Obviamente fue la victoria más importante de mi carrera por contexto. Pero nada, es seguir confiando en mí. Me tiene que dar motivación este triunfo. Cuando yo estoy bien físicamente, mentalmente y tenísticamente, los resultados creo que llegan. Entonces creo que me da mucho un envión lindo para el futuro”, admitió Thiago.

Sus buenas sensaciones dentro de la cancha se debe a un efusivo trabajo que hace a diario con su equipo de trabajo, el cual es comandado por Miguel Pastura: “La confianza que me dan... Estamos haciendo un gran trabajo a nivel mental, me están ayudando muchísimo, y creo que es la llave en lo que va de este año. Puedo escuchar mejor a mi equipo entre punto y punto. Estoy haciendo las cosas correctas”.

Landaluce nacido en Madrid hace 20 es un jugador formado en la Rafa Nadal Academy y aún no cuenta con títulos ni finales en el ATP Tour. Su mejor actuación en Grand Slam fue alcanzar la ronda de 32 en Roland Garros en donde cayó con el argentino Juan Manuel Cerundolo (49°) por 6-4, 6-7 (7), 7-6 (4), 6-7 (4) y 7-6 (8) en una batalla de 6 horas y 27 minutos de competencia.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoMasters 1000 CincinnatiTenisThiago TiranteNovak DjokovicMartín Landaluce

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Kelly Slater, leyenda del surf, reveló cuál es su entrenamiento y dieta a los 54 años para continuar compitiendo

El 11 veces campeón mundial regresó al circuito en Teahupo’o y superó a Gabriel Medina, número cuatro del mundo, en una actuación que volvió a poner en primer plano su preparación física

Kelly Slater, leyenda del surf, reveló cuál es su entrenamiento y dieta a los 54 años para continuar compitiendo

Calciopoli, el escándalo de corrupción que provocó el descenso de Juventus y alteró el fútbol italiano

Tras un descubrimiento accidental, la fiscalía de Napoles halló una red de corrupción que involucraba a clubes italianos y árbitros para influir en la designación de árbitros

Calciopoli, el escándalo de corrupción que provocó el descenso de Juventus y alteró el fútbol italiano

El accidente en Daytona que terminó con la vida de una leyenda de NASCAR y cambió la seguridad del automovilismo

Dale Earnhardt, siete veces campeón, murió tras un violento choque en la última vuelta de las 500 Millas de 2001, una tragedia que impulsó nuevas medidas de protección para los pilotos y profundas reformas en los circuitos

El accidente en Daytona que terminó con la vida de una leyenda de NASCAR y cambió la seguridad del automovilismo

El íntimo recuerdo de Santiago Lange a 10 años del oro olímpico con Cecilia Carranza: “No lo hubiéramos logrado sin esa reunión”

La leyenda del deporte argentino habló con Infobae mientras se recupera de una operación de pulmón similar a la que tuvo un año antes de Río 2016, los Juegos Olímpicos en los que logró el sueño de toda una vida dedicada al deporte de alto rendimiento. “Tuve la valentía de seguir con todo el equipo”, expresó

El íntimo recuerdo de Santiago Lange a 10 años del oro olímpico con Cecilia Carranza: “No lo hubiéramos logrado sin esa reunión”

Nació en un circo, se vistió de novia para subir al ring y logró ser campeón mundial de boxeo: “Era un showman”

Jorge “El Maromero” Páez supo obtener el cetro FIB en peso pluma, pero antes fue payaso, acróbata y malabarista

Nació en un circo, se vistió de novia para subir al ring y logró ser campeón mundial de boxeo: “Era un showman”

MALDITOS NERDS

Weird Beluga lanza ‘Duskfade’, una aventura 3D inspirada en PlayStation 2

Weird Beluga lanza ‘Duskfade’, una aventura 3D inspirada en PlayStation 2

Pokémon Pokopia supera los 5 millones de copias en Nintendo Switch 2

Total War: Warhammer III recibirá su DLC más grande y la actualización 6.0 en septiembre

High On Life VR rediseña armas y movimiento para su lanzamiento durante 2027

2K Games y Hangar 13 lanzan ‘Mafia: The Omerta Collection’ con cuatro juegos

ENTRETENIMIENTO

Leon Thomas revela las lecciones que aprendió de Bruno Mars sobre el escenario

Leon Thomas revela las lecciones que aprendió de Bruno Mars sobre el escenario

Kristen Stewart revela cómo es trabajar con su esposa: “La forma más fácil”

Murió Hayden Panettiere, estrella de ‘Héroes’ y ‘Triunfos robados’

La estrella de ‘The X-Files’, Gillian Anderson,revela una relación secreta con otra mujer durante su adolescencia

Johnny Depp podría volver como Jack Sparrow en ‘Piratas del Caribe 6’

INFOBAE AMÉRICA

100 mil millones

100 mil millones

Jared Kushner se reúne con Benjamin Netanyahu en Israel para destrabar el plan de paz de Trump para Gaza

Mientras la maquinaria retira los escombros, las esperanzas de encontrar supervivientes del terremoto en Colombia se desvanecen

Daniel Noboa llegó a China para una visita de Estado enfocada en el comercio y la atracción de inversiones para Ecuador

Alcalde de origen dominicano es arrestado por el FBI por un caso federal de fraude y lavado de dinero