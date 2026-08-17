MrBeast cuenta cómo arma “Beast Games”: un participante por país y más de 1.200 cámaras

Joe Rogan entrevistó a MrBeast en The Joe Rogan Experience sobre Beast Games, sus producciones y nuevas ideas para crear contenido (Créditos: captura de pantalla)

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En un episodio de The Joe Rogan Experience, el conductor Joe Rogan conversó con el youtuber y empresario MrBeast, nombre artístico de Jimmy Donaldson, en una entrevista centrada en la escala de sus producciones, el funcionamiento de Beast Games y sus nuevas ideas para crear contenido.

Desde el inicio, ambos repasaron cómo se organizaban los castings, qué dimensiones habían alcanzado sus programas y de qué manera pensaba cada proyecto.

Un casting global para “Beast Games”

Durante la charla, MrBeast explicó que una de las mayores dificultades de sus programas no pasaba por atraer participantes, sino por el tiempo que debían dedicarles. “Regalamos millones de dólares”, dijo, al explicar por qué muchas personas querían sumarse.

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MrBeast explicó que el casting global de Beast Games enfrenta obstáculos por el tiempo de rodaje y por bajas de último momento entre los participantes (AP)

Aun así, aclaró que, cuando el rodaje se extendía durante semanas, varios no podían participar porque no conseguían un mes libre en sus trabajos. También contó que, ante bajas de último momento, su equipo solía preparar reemplazos porque “a veces la gente se arrepiente el día anterior”.

Al referirse a la nueva temporada de Beast Games, señaló que habían convocado a una persona de cada país del mundo, en una cifra cercana a 200 concursantes.

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Según relató, esa combinación permitía ver reacciones muy distintas según el origen de cada jugador, porque “piensan de manera diferente porque crecieron de forma diferente”.

También afirmó que el proceso incluyó controles psicológicos y de antecedentes, y remarcó entre risas que no querían “asesinos seriales” en competencia.

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La nueva temporada de Beast Games convocó a una persona de cada país del mundo y reunió a cerca de 200 concursantes (REUTERS/Kylie Cooper)

Presupuesto millonario y una lógica extrema de producción

MrBeast dijo que pensó Beast Games como una versión llevada al límite de los realities tradicionales. “¿Qué pasa si agarrás un reality y llevás todo al máximo absoluto?”, planteó al describir la idea general del formato.

Según explicó, la primera temporada entregó 22 millones de dólares, reunió a 1.000 concursantes y ofreció el mayor premio en efectivo de ese tipo de programa.

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También detalló que la producción utilizó más de 1.200 cámaras y que ese despliegue buscaba registrar a los participantes sin necesidad de forzar relatos ni escenas dirigidas. En ese punto, explicó su método: “Decí lo que quieras. Te vamos a grabar durante las próximas 10 horas. No me importa”.

MrBeast afirmó que Beast Games incluyó controles psicológicos y de antecedentes para seleccionar a los concursantes (EFE)

Para sostener ese sistema, agregó que más de 150 editores trabajaron sobre el material y que la magnitud del operativo obligó a invertir millones de dólares en equipos, cables, sets y salas de control.

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De Egipto al Coliseo romano

En otro tramo de la conversación, MrBeast recordó que había filmado un video en las pirámides de Egipto luego de años de conversaciones para conseguir permiso.

Defendió esa manera de pensar los proyectos con una frase que repitió como principio de trabajo: “Técnicamente, casi todo es posible si estás dispuesto a poner el tiempo y el dinero”.

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En ese sentido, explicó que muchas veces su equipo descartaba ideas por considerarlas inviables y que él intentaba empujarlas hasta comprobar si realmente no podían hacerse.

La primera temporada de Beast Games entregó 22 millones de dólares, reunió a 1.000 participantes y ofreció un premio récord en efectivo (Amazon)

Después reveló uno de los rodajes que más lo había impactado en el último tiempo: la final de la tercera temporada de Beast Games se había grabado en el Coliseo romano.

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Luego añadió que coronaron allí al ganador del premio de 5 millones de dólares y que incluso habían montado una orquesta en vivo. Al describir la experiencia, dijo que hubo momentos en los que miró a su alrededor y sintió que “esto no parece real”.

El proyecto de un reality de zombis

Uno de los momentos más extensos del episodio giró alrededor de una idea que surgió en plena charla y fue creciendo a medida que avanzaban las propuestas: un programa ambientado en una ciudad abandonada, con participantes obligados a sobrevivir a una invasión zombi.

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La producción de Beast Games utilizó más de 1.200 cámaras y más de 150 editores para registrar el reality sin escenas dirigidas (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP Archivo)

Rogan imaginó noches sin descanso, tareas diurnas, refugios precarios y ataques en la oscuridad, mientras MrBeast empezó a pensar cómo convertir todo eso en un gran formato audiovisual.

El youtuber se mostró cada vez más entusiasmado con el concepto. “Podría ser el mejor programa de todos o el peor imaginable”, dijo, al reconocer el riesgo del proyecto.

También aseguró que sentía una señal muy clara cuando una idea lo convencía de verdad: “Cuando siento que se me acelera el corazón hablando de una idea, suele ser una buena señal”.

MrBeast contó que filmó en las pirámides de Egipto y reveló que la final de la tercera temporada de Beast Games se grabó en el Coliseo romano (@MrBeast)

Sobre el cierre de ese intercambio, admitió que el plan le parecía realizable y hasta bromeó con que le costaba no llamar de inmediato a su equipo para empezar a desarrollarlo.

Su mirada sobre el trabajo y el futuro del contenido

Hacia el final, la conversación se desplazó al presente de la industria digital y a la manera en que cambiaron los consumos. MrBeast sostuvo que cada vez más personas veían contenido en clips y plataformas antes que en la televisión tradicional.

Rogan coincidió y remarcó que una gran parte del público seguía eventos completos a partir de fragmentos que circulaban en redes.

MrBeast y Joe Rogan imaginaron un reality de zombis y coincidieron en que el futuro del contenido digital se desplaza de la televisión a clips y plataformas (Cary Edmondson-Imagn Images)

En ese marco, MrBeast reflexionó sobre su evolución personal y sobre la disciplina detrás de su carrera. Dijo que durante años se concentró casi exclusivamente en YouTube, y que con el tiempo empezó a abrirse a otras referencias culturales.

También defendió una ética basada en la práctica y la constancia: “Si de verdad querés algo, tenés que ponerle horas, hacer muchas pruebas y aprender todo lo posible”.